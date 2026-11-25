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Scandal monstru la Ploiești, acolo unde primarul Mihai Poliţeanu a afirmat că preşedintele clubului Petrolul, Claudiu Tudor, a vrut să mute 41 de angajaţi ai asociaţiei sale în curtea Clubului Sportiv Municipal Ploieşti (clubul primăriei) şi să fie plătiţi din bani publici în timp ce lucrează pentru asociaţia lui.

Primarul din Ploiești l-a acuzat pe președintele Petrolului Ploiești cu „pușcăria”

Potrivit primarului, acest caz este unul de „pușcărie”. Totul a pornit de la o înțelegere privind preluarea prin CSM Ploiești a cheltuielilor salariale pentru o parte dintre angajații Academiei Petrolul și a personalului administrativ.

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„Nu aş fi scris public despre mizeria infracţională pe care dl. Claudiu Tudor, preşedinte al ACS Petrolul 52, a propus-o autorităţii publice locale dacă conducerea clubului se liniştea şi înţelegea că nu am de gând să încalc legea indiferent de presiuni şi înţelegerile pe sub masă făcute cu diferiţi politicieni locali.

Pe scurt, dl. Claudiu Tudor a dorit să mute 41 de angajaţi ai asociaţiei dumnealui în curtea Clubului Sportiv Municipal Ploieşti (clubul primăriei) şi să fie plătiţi din bani publici în timp ce lucrează pentru asociaţia dumnealui. Este cazul infracţional Liviu Dragnea înmulţit cu 20 în care diferite persoane sunt plătit din bani publici pentru servicii fictive. E caz de puşcărie 100%.

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Cei 41 de angajaţi sunt nu doar antrenori, ci şi magazioneri, operatori video, maseuri etc. şi ar fi avut salarii până la 5000 de lei net, plătite lunar din bani publici pentru munca depusă la o entitate privată. Şmecheria asta au propus-o şi clubului AlPHa al Consiliului Judeţean, care, ca şi în cazul primăriei, a refuzat să fie părtaş la o astfel de porcărie penală”, s-a plâns primarul pe Facebook.

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Vivi Răchită crede că nimeni nu are de câștigat în urma „războiului” rece dintre primar și Claudiu Tudor

Aflat în studioul FANATIK SUPERLIGA, Vivi Răchită a analizat acest „război rece” între Primărie și conducerea Petrolului și crede că nimeni nu are de câștigat de pe urma conflictului. „Suntem la Ploiești, în republica lui Caragiale, și asta ne ocupă tot timpul. Ce se întâmplă? Mă bucur pentru parcursul sportiv al echipei. În sfârșit, am găsit un antrenor la Ploiești care își pune amprenta asupra jocului echipei, iar rezultatele au venit.

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Din păcate, totul a plecat acum cinci ani, când Primăria Ploiești și-a arătat deschiderea de a face o asociere cu Asociația Clubul Sportiv Petrolul 52, un ONG care deține echipa de fotbal. Mărcile aparțin Primăriei, nu sunt ale ONG-ului. Reprezentanții Primăriei și ai acestui ONG s-au așezat la masa discuțiilor. A fost un refuz total, au spus că nu îi interesează o asociere cu Primăria Ploiești. De atunci, lucrurile au mers separat. Din păcate, și s-a ajuns la o datorie de 9 milioane de euro. Echipa a făcut cerere de insolvență, încă nu este în insolvență pentru că nu s-a depus planul de reorganizare. Cred că mâine se depune și instanța va decide.

Primarul, împreună cu președintele Consiliului Județean, a avut mai multe discuții cu factorii de decizie de la club. Fiind vorba despre multe datorii, entitățile publice nu se pot asocia cu entități private care au datorii către stat. Sunt vreo 4,7 milioane de euro doar la ANAF, plus datorii la Consiliul Local pentru stadion și spații. Au zis să preia cheltuielile academiei de juniori, ceea ce mi se pare foarte normal. După acest comunicat al primarului, am sunat și eu doi-trei consilieri locali să-i întreb de ce nu le dau banii, că au votat un proiect de hotărâre pentru 500.000 de lei. Și mi-au zis: «Stai, că erau banii pentru un control al Curții de Conturi, pentru impozite neplătite».

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La Petrolul ar trebui să se așeze la masa discuțiilor, să facă pace și să găsească soluțiile legale pentru ca echipa să fie ajutată. E singurul lucru pe care și-l doresc suporterii. Pare un război rece, iar de pierdut au ambele părți. Datoriile sunt mari, cheltuielile sunt pe măsură, iar . Sperăm ca vineri, la ora 20:30, să batem și Piteștiul”, a declarat Răchită.