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Instalarea lui Edi Iordănescu pe banca tehnică a lui Watford aruncă antrenorul român direct într-o luptă dramatică pentru evitarea retrogradării din EFL Championship, eșalonul secund din Anglia. Fostul selecționer preia echipa într-un moment critic al stagiunii 2026–2027, iar misiunea sa de a redresa gruparea de pe Vicarage Road îl va pune față în față, la propriu și la figurat, cu doi jucători ai echipei naționale a României care evoluează în același eșalon, Andrei Coubiș (Lincoln City) și Lisav Eissat (Bristol City).

Edi Iordănescu, debutde foc la Watford după dezastrul cu Sheffield United

După 16 etape disputate în actuala ediție de Championship, Watford traversează o criză profundă și ocupă locul 21 în clasament (ultimul neretrogradabil), cu doar 15 puncte acumulate (4 victorii, 3 remize și 9 înfrângeri, golaveraj 13-27). Sâmbătă, 21 noiembrie, chiar înaintea numirii lui Edi Iordănescu, „viespile” au suferit un eșec usturător pe Bramall Lane, scor 0-4 în fața lui Sheffield United, meci în care au încasat două goluri în primele opt minute (Ben Brereton Díaz 5′, 8′ pen.) și au fost complet depășite și în partea secundă (Jordan Ayew 61′, Sydie Peck 84′).

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Cu o singură victorie în ultimele cinci runde, chiar un 1-0 pe teren propriu contra lui Lincoln City, pe 3 noiembrie, Watford are un avans fragil de patru puncte față de locurile direct retrogradabile ocupate în prezent de Burnley (11 puncte), Derby County (10 puncte) și Preston North End (9 puncte). Edi Iordănescu va avea parte de un debut de foc imediat după instalare, urmând să debuteze miercuri, 25 noiembrie, acasă cu Blackburn Rovers, înaintea unei deplasări capitale la contracandidata directă Derby County și a duelului de pe teren propriu cu Millwall.

Andrei Coubiș și situația complicată de la Lincoln City

Unul dintre principalii rivali ai lui Edi Iordănescu în subsolul ierarhiei este chiar Andrei Coubiș (23 de ani), titular incontestabil în centrul defensivei lui Lincoln City. Nou-promovata are exact același punctaj ca Watford 15 puncte după 16 meciuri (4 victorii, 3 egaluri, 9 eșecuri, golaveraj 15-27) și ocupă locul 20, la egalitate de puncte cu echipa lui Iordănescu, dar cu un golaveraj ușor superior. Sâmbătă, pe 21 noiembrie, Lincoln a cedat pe teren propriu contra lui Wrexham (0-1, gol George Thomason în minutul 82), într-o partidă în care Coubiș a fost integralist.

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pentru aproximativ 3 milioane de euro, fundașul naționalei României (9 selecții) traversează o perioadă complicată la nivel de echipă, Lincoln ajungând la patru înfrângeri consecutive în campionat (1-3 cu Birmingham, 0-1 cu Watford, 1-2 la QPR și 0-1 cu Wrexham). Pentru Coubiș și colegii săi urmează o deplasare extrem de importantă pe terenul unei alte echipe din zona fierbinte, Charlton Athletic (marți, 24 noiembrie), apoi meciurile cu Wolverhampton și Cardiff City, urmând ca duelul direct cu Watford-ul lui Edi Iordănescu să aibă loc pe 26 ianuarie 2027.

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Lisav Eissat și Bristol City tremură și ei în lupta pentru evitarea retrogradării

Nici cel de-al treilea român din Championship, Adus în iulie 2026 de Bristol City de la Maccabi Haifa pentru 2,5 milioane de euro, fundașul cu 7 selecții la prima reprezentativă a României a bifat 13 prezențe și un gol în acest sezon de ligă secundă, însă echipa sa a alunecat periculos spre zona periculoasă după o serie de trei înfrângeri la rând. În urma acestor rezultate, „The Robins” au rămas cu 18 puncte după 16 etape și ocupă locul 18, la doar trei puncte distanță de Watford-ul lui Edi Iordănescu și de Lincoln-ul lui Coubiș.

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Pentru Eissat urmează o serie dificilă împotriva unor adversari din prima jumătate a clasamentului acasă cu Wrexham (24 noiembrie), în deplasare la West Bromwich Albion și acasă cu Swansea City, iar reîntâlnirea directă cu Edi Iordănescu pe Vicarage Road este programată pe 20 februarie 2027, după ce în tur Bristol City se impusese la limită (1-0).