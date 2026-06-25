Sport

Război România vs. Africa la ediția aniversară Colosseum Tournament 50. Cetatea de Scaun devine arena mondială a kickboxingului

Va fi război total între România și Africa la Colosseum Tournament 50. Cetatea de Scaun a Sucevei va deveni scena ediției aniversare a promoției care reunește cei mai tari gladiatori din lume
Cristian Măciucă
25.06.2026 | 08:30
Razboi Romania vs Africa la editia aniversara Colosseum Tournament 50 Cetatea de Scaun devine arena mondiala a kickboxingului
SPECIAL FANATIK
Război România vs. Africa la ediția aniversară Colosseum Tournament 50. Cetatea de Scaun devine arena mondială a kickboxingului. FOTO: Facebook Colosseum Tournament
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Gala Colosseum Tournament 50 transformă Cetatea de Scaun a Sucevei într-o arenă mondială a kickboxingului. Evenimentul se desfășoară vineri, 26 iunie, și va fi transmis și în România. Capul de afiș al serii este confruntarea dintre luptătorii României și reprezentanții Africii.

Colosseum Tournament 50. Ediția aniversară programează duelul România – Africa

Colosseum Tournament, una dintre galele de forță din lumea sporturilor de contact din România ajunge la ediția cu numărul 50. Unii dintre cei mai puternici luptători din lume se vor înfrunta vineri, 26 iunie, de la ora 19:00, în șanțul de apărare al Cetății de Scaun. Colosseum Tournament 50 reunește la Suceava sportivi din Africa, Asia, America de Sud și Europa.

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Gala organizată în inima Bucovinei se anunță un spectacol total, care va fi urmărit de fanii kickboxingului din zeci de țări. În România, gala va fi live pe Digi Sport 2. Suceava, gazda evenimentului, va fi reprezentată puternic la Colosseum Tournament 50. Nu mai puțin de 10 luptători suceveni vor urca în ringul amenajat în șanțul de apărare al Cetății. 

Legende din kickboxingul mondial participă la gala de la Suceava

Pe lângă super meciurile care alcătuiesc fight card-ul, Colosseum Tournament 50 va aduna la Suceava câteva nume legendare din lumea sporturilor de contact. Promoția lui Gabriel Georgescu îi va avea printre invitați pe cvadruplul campion K-1 Semmy Schilt, Errol Zimmerman, frații Andrei și Bogdan Stoica, Ciprian Sora, Sandu Lungu și Ionuț „Pitbull” Atodiresei.

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Accesul publicului va fi gratuit

Organizatorii au anunțat că accesul publicului va fi gratuit la Colosseum Tournament 50, atât pe podul de acces, cât și pe platoul Cetății. Excepție face zona VIP, acolo unde prețul unui bilet este de 100 de lei. Tichetele pot fi achiziționate de pe site-ul entertix.ro. Evenimentul este organizat de promotorii Gabriel Georgescu și Cristi Varasciuc, în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava. Prezentarea sportivilor, cântarul oficial și conferința de presă vor fi organizate joi, 26 iunie, de la ora 18:00, la Iulius Mall Suceava.

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Fight Card Colosseum Tournament 50

  1. Roberto Troancă vs. Andrei Șerban (-95 kg)
  2. Mihai Burlacu vs. Andu Cimpoiaș (80 kg)
  3. Daniel Vasilachi vs. Daniel Alexandru (-95 kg)
  4. Alexandru Paraschivu vs. Vlad Ghenghea (-70 kg)
  5. Adrian Baciu vs. Constantin Holdur (70 kg)
  6. Cosmin Bucoveanu vs. Jeremy Mercera (+100 kg)
  7. Noel de Jager vs. Artiom Livadari (81 kg)
  8. Fahim Malikzada vs. Sorin Mihălescul (85 kg)
  9. Karim Lahboub vs. Ștefan Veber (95 kg)
  10. Andrei Sirghi vs. Adrian Maxim (-65 kg)
  11. Surat Garayev vs. Alin Nechita (-100 kg)
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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