Război România vs. Africa la ediția aniversară Colosseum Tournament 50. Cetatea de Scaun devine arena mondială a kickboxingului

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Gala Colosseum Tournament 50 transformă Cetatea de Scaun a Sucevei într-o arenă mondială a kickboxingului. Evenimentul se desfășoară vineri, 26 iunie, și va fi transmis și în România. Capul de afiș al serii este confruntarea dintre luptătorii României și reprezentanții Africii.

Colosseum Tournament 50. Ediția aniversară programează duelul România – Africa

ajunge la ediția cu numărul 50. Unii dintre cei mai puternici luptători din lume se vor înfrunta vineri, 26 iunie, de la ora 19:00, în șanțul de apărare al Cetății de Scaun. Colosseum Tournament 50 reunește la Suceava sportivi din Africa, Asia, America de Sud și Europa.

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Gala organizată în inima Bucovinei se anunță un spectacol total, care va fi urmărit de fanii kickboxingului din zeci de țări. În România, gala va fi live pe Digi Sport 2. Suceava, gazda evenimentului, va fi reprezentată puternic la Colosseum Tournament 50. Nu mai puțin de 10 luptători suceveni vor urca

Pe lângă super meciurile care alcătuiesc fight card-ul, Colosseum Tournament 50 va aduna la Suceava câteva nume legendare din lumea sporturilor de contact. Promoția lui Gabriel Georgescu îi va avea printre invitați pe cvadruplul campion K-1 Semmy Schilt, Errol Zimmerman, frații Andrei și Bogdan Stoica, Ciprian Sora, Sandu Lungu și Ionuț „Pitbull” Atodiresei.

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Accesul publicului va fi gratuit

Organizatorii au anunțat că accesul publicului va fi gratuit la Colosseum Tournament 50, atât pe podul de acces, cât și pe platoul Cetății. Excepție face zona VIP, acolo unde prețul unui bilet este de 100 de lei. Tichetele pot fi achiziționate de pe site-ul . Evenimentul este organizat de promotorii Gabriel Georgescu și Cristi Varasciuc, în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava. Prezentarea sportivilor, cântarul oficial și conferința de presă vor fi organizate joi, 26 iunie, de la ora 18:00, la Iulius Mall Suceava.

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Fight Card Colosseum Tournament 50