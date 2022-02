Arsenie de la O-Zone, după ce Rusia a invadat Ucraina: “Mi-e frică de un război mondial! Prietenii mei se tem să nu fie omorâți apropiații lor”

Arsenie de la O-Zone, cântărețul care a făcut istorie în muzica modernă, a locuit, ani la rândul, în Rusia. Acum, așa cum ne-a dezvăluit, de un an, a decis să se mute în Antalya, în Turcia. Simțea, ne-a explicat el, că ceva nu este în regulă iar noaptea trecută, cea dintre 23 și 24 februarie 2022 i-a oferit dovada, invadarea Ucrainei de către Rusia făcându-l să izbucnească în lacrimi.

Arsenie de la O-Zone a plecat din Rusia

Arsenie de la O-Zone recunoaște că iubește Rusia. Cu toate acestea, a fugit, de un an deja, din țara pe care o considera a doua lui patrie. ”Nu am cetățenie rusească, am doar românească și de Moldova. Dar am locuit acolo. Acum stau în Antalya”, explică, în exclusivitate pentru FANATIK, Arsenie.

Artistul ne-a recunoscut că plecarea din Rusia a venit după ce a simțit că lucrurile sunt din ce în ce mai dificile în Rusia și că libertatea personală este din ce în ce mai mult îngrădită. ”Deja, de mai bine de un an, nu mai aveai voie să faci mitinguri în Rusia, la noi.

ADVERTISEMENT

Nu aveai voie în Rusia să mai faci aproape nimic, să critici decizii, să spui ceva contra politicii oficiale a statului. Vedeam lucrurile astea, dar nu mă gândeam că se va ajunge aici, la un război deschis, serios”, ne-a mai spus Arsenie, fost component al trupei O-Zone.

“Toți prietenii mei din Rusia sunt șocați… Unii chiar au rude în Ucraina, se tem să nu fie uciși apropiații lor”

Invadarea Ucrainei de către Rusia a fost, așa cum recunoaște chiar el, una care, în ciuda faptului că vedea că lucrurile sunt dificile în țara lui Putin, l-a surprins. Arsenie Todiraș spune că, din ceea ce a vorbit cu amicii pe care îi mai are acolo, lucrurile sunt complicate și pentru Moscova.

ADVERTISEMENT

”Oamenii de rând din Rusia nu sunt de acord cu războiul, nimeni nu se aștepta la așa ceva. . Dar, vă spun, toți prietenii mei din Rusia sunt șocați… Unii chiar au rude în Ucraina, se tem să nu fie uciși apropiații lor”, ne-a mai spus Arsenie de la O-Zone.

Artistul, dur cu Vladimir Putin: “Înteleg că este anti-NATO, dar mă depășește reacția lui”

Când vine vorba de Vladimir Putin, Arsenie de la O-Zone ezită. Dar, până la urmă, își face curaj și vorbește despre liderul Rusiei, cel care a ordonat invadarea Ucrainei. Simte că este dator prietenilor pe care îi are în Ucraina, mulți dintre aceștia, colaboratori apropiați ai lui.

ADVERTISEMENT

”Eu înțeleg ce e în capul lui Vladimir Putin, că este anti-NATO! Dar mă depășește reacția lui! Dacă vrei să faci război, îl declari. Nu vorbești, noaptea, la televizor și decizi să invadezi o țară, fără să declari, așa cum se face, starea de război”, ne-a spus, în exclusivitate, Arsenie de la O-Zone.

Mai mult, Arsenie, din postura de artist, a urmări cu atenție ce se petrece în Rusia, cum se comportă liderul de la Kremlin, dar și cum reacționează oamenii de acolo. ”El e ok ca și carisma, e un lider adevărat, sau cel puțin asta inspiră, dar e problema cu el. Face niște lucruri care nu sunt tocmai ok.

ADVERTISEMENT

Acum, nu știu ce se va întâmpla în Ucraina, în Rusia, ce va fi. Eu, personal, nu m-aș întoarce în Rusia, cel puțin nu în perioada următoare. Îmi place Rusia, dar mi-e frică să mai stau acolo.

În plus, acest conflict cu frații lor, cu Ucraina, mă sperie Și, din păcate, la cum văd eu lucrurile, la cum îl văd eu pe Vladimir Putin, nu cred că se vor limita la bazele militare din Ucraina, mi-e frică că vor avea civilii de suferit prea mult”, a mai spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Arsenie de la O-Zone.

ADVERTISEMENT

Arsenie de la O-Zone se teme de un război mondial: “Dumnezeu să ne ajute să ocolim un asemenea scenariu”

Pe lângă invadarea Ucrainei, recunoaște că se teme pentru țara în care s-a născut. ”Mi-e frică pentru Moldova. Ce se va întâmpla cu Moldova?”, spune artistul pentru FANATIK.

Artistul spune că nu are motive să fie optimist. ”Mi-e frică de un război mondial. Așa ceva nu se face, e un risc prea mare. Dumnezeu să ne ajute să ocolim un asemenea scenariu, dar am un mare stres cu asta”, mai precizează cântărețul.

Culmea, peste o săptămână, Arsenie de la O-Zone trebuia să fie la . ”Aveam pe 5 martie concert în Ucraina, la Kiev. Evident, nu se mai pune problema. Am prieteni acolo cu care am vorbit, aș vrea să îi pot ajuta.

Vor să plece și ei, urgent, din Ucraina. Dar nu au bani, totul este închis, bănci, bancomate, tot. Nu pot cumpăra nici măcar mâncare, pot să cumpere doar arme. Oamenii pe care îi cunosc acolo tremură de frică și aș vrea să îi pot ajuta cu ceva”, ne-a mai spus Arsenie de la O-Zone.

Rusia a invadat Ucraina

În dimineața zilei de 24 februarie 2022, Vladimir Putin, într-un discurs în care a negat că Ucraina ar fi o țară, a decis invadarea țării vecine. La câteva minute după discursul președintelui Rusiei, ostilitățile militare au început în Ucraina, țara vecină României fiind atacată de la nord, din Belarus, din Est și din Sud.

Atacurile, operate cu rachete, aviație militară și prin desantul la sol al trupelor de parașutiști, au provocat sute, chiar mii de victime deja, iar autoritățile d ela Kiev, din Ucraina, anunță că sunt coloane de tacuri care se îndreaptă spre puncte strategice.