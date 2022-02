Imaginile ororii din Ucraina. Războiul declanșat de Rusia face victime la tot pasul: ”Mamă, tată, vă iubesc, totul o să fie bine”

, 24 februarie, iar imaginile din țara vecină nu au întârziat să apară. Evenimentele sunt în plină desfășurare și lucrurile se schimbă de la un minut la altul, iar Twitter este inundat cu videoclipuri și fotografii care arată deja primele orori ale războiului.

Atenție: având în vedere că este vorba despre un eveniment în desfășurare, majoritatea incidentelor la care fac referire imaginile și videoclipurile de mai jos sunt neconfirmate! Unele fotografii sau clipuri ar putea avea un impact emoțional ridicat!

În videoclipul de mai jos este surprins un bombardament asupra aeroportului comercial din orașul Ivano-Frankivsk, aflat în vestul Ucrainei. Acesta se află la sub 200 de kilometri de România.

O cameră de supraveghere a surprins momentul în care o rachetă ajunge pe o stradă din Ucraina, fix în locul prin care la momentul respectiv trecea un biciclist:

The moment when civilians were shot in Ukraine.

Imaginea de mai jos a fost publicată sugerând că nave ale marinei ucrainene, staționate la Oceacov, oraș cu ieșire la Marea Neagră, au fost distruse de către ruși.

The Ukrainian Navy in Ochakov was hit.

Polina Ivanova, corespondent Financial Times din Kiev și fostă jurnalistă de investigații la Reuters, a publicat imagini din cartierul în care locuiește, în capitala Ucrainei. , pe măsură ce trupele ruse intră în țară. Oamenii își fac provizii de apă potabilă sau, mai rău, și-au făcut bagajele și au pornit la drum.

Ivanova spune că bombardamentele au încetat, dar că se aud constant avioane militare.

A quick walk around my neighborhood in Kyiv and everyone is buying water, dragging suitcases, and checking updates on their phones.

City is emptying out fast as Russian troops pour into Ukraine.

Sound of shelling has stopped, but can hear military jets flying above

— Polina Ivanova (@polinaivanovva)