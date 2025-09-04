Război ruso-ucrainean și în vestiarul deținătoarei Ligii Campionilor. Doi fotbaliști nu vorbesc între ei din cauza conflictului politic

Războiul din Ucraina este o temă aprinsă pe harta geo-politică a lumii. Iar el naște animozități inclusiv în fotbal. Ultimul caz se consemnează în vestiarul lui

Zabarnyi nu vrea să aibă de-a face cu rușii

Fundașul ucrainean Illya Zabarnyi nu vrea să știe nimic despre colegul său de vestiar Matvei Safonov, pentru că acesta este rus. El nu a ezitat să vorbească despre acest subiect în timpul ultimului său interviu pe canalul YouTube „Football 360”.

„În țara mea, un război la scară largă se desfășoară de patru ani. Rușii sunt agresorii care încearcă în zadar să distrugă libertatea și independența Ucrainei. Războiul continuă și nu vreau să am nicio relație cu rușii„, a spus apărătorul echipei lui Luis Enrique, venit în această vară de la Bournemouth.

Ceea ce a trecut ușor neobservat la afirmațiile lui este că el are un coechipier rus în vestiarul echipei pariziene. Pe portarul Matvei Safonov. Și nici cu el face excepție, așa cum a spus clar în timpul discuției.

Interacționează cu el doar la antrenamente

„În ceea ce privește coechipierul meu, trebuie să interacționez cu el la nivel profesionist, la antrenamente, și îmi voi îndeplini obligațiile față de club. Dar atâta timp cât războiul continuă, susțin pe deplin izolarea totală a fotbalului rus în lume„, a spus el, explicând că nu are nicio relație cu acesta și nici măcar nu-l salută.

O situație de care antrenorul ambilor, Luis Enrique, este pe deplin conștient, și despre care nu a evitat să-și dea părerea atunci când a fost întrebat. „Fotbalul trebuie să fie mai presus de orice gândire politică”, a spus tehnicianul deținătoarei Ligii Campionilor.

PSG, o multinațională de 1,08 miliarde de euro

Norocul celor doi reprezentanți ai țărilor aflate în conflict este că niciunul nici celălalt nu este titular la PSG, iar interacțiunea lor este destul de limitată în partidele oficiale ale campioanei Europei.

PSG este o adevărată multinațională, cu fotbaliști din Franța, Brazilia, Ecuador, Portugalia. Maroc, Spania, Portugalia, Coreea de Sud, Italia, Rusia și Ucraina. Valoarea lotului echipei lui Luis Enrique este de 1,08 miliarde de euro.

