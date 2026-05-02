Război total în vestiarul lui Real Madrid! Un fotbalist a intrat în conflict cu antrenorul Arbeloa și va părăsi echipa în vară: „I-am cerut să nu mai interacționeze cu mine”

Dani Ceballos (29 de ani) are zilele numărate la Real Madrid. Mijlocașul a revenit după o accidentare la începutul lunii aprilie, însă nu a jucat deloc, iar înainte de meciul cu Betis (1-1) a fost exclus din lot de antrenorul Alvaro Arbeloa. Presa din Spania a anunțat că fotbalistul nu va mai juca pentru Real în acest sezon și va părăsi echipa în vară.

Dani Ceballos, OUT de la Real Madrid! Mijlocașul a intrat în conflict cu antrenorul Alvaro Arbeloa

Ultimul meci în care Dani Ceballos a evoluat pentru Real Madrid a fost cel cu Osasuna de pe 21 februarie (1-2), când a greșit decisiv la cel de-al doilea gol al adversarilor. Apoi, mijlocașul s-a accidentat și a lipsit până la începutul lunii aprilie. Revenit în lot, Ceballos a fost „uitat” pe bancă de Alvaro Arbeloa în „dubla” cu Bayern din sferturile Champions League, dar și în partidele de campionat cu Girona și Alaves.

Înainte de , Ceballos și Arbeloa au purtat o discuție, iar concluzia a fost una clară: mijlocașul nu va mai evolua pentru Real Madrid. Imediat după discuția cu antrenorul, acesta a mers în vestiar și i-a informat pe coechipieri: „I-am cerut antrenorului să nu mai interacționeze cu mine”. Astfel, mijlocașul ar urma să părăsească echipa în vară, deși înțelegerea sa expiră în 2027.

Conform , Dani Ceballos susține că antrenorul ar avea o problemă personală cu el. „Jucătorul a insinuat că se întâmplă ceva personal cu Arbeloa și că crede că nu va mai fi convocat pentru alte meciuri. El a justificat acest avertisment spunând că nu vrea ca acest lucru să afecteze echipa, deoarece are mult respect pentru toți coechipierii săi. Echipa a primit vestea neașteptată, dar s-au întâmplat atât de multe în acest sezon încât nimic nu mai surprinde pe nimeni.

Arbeloa și Ceballos au avut o conversație în biroul antrenorului, la inițiativa jucătorului. A fost o întâlnire neplăcută, despre care clubul a fost informat. Ultimul lucru pe care Real Madrid și-l dorea era să se declanșeze un alt conflict, dar clubul a decis să respecte decizia antrenorului”, au notat ibericii. Cel mai probabil, nici Alvaro Arbeloa nu se va mai afla pe banca lui Real Madrid începând din sezonul viitor, .

Dani Ceballos a semnat cu Real Madrid în 2017, fiind transferat de la Betis pentru 18 milioane de euro. Cu excepția perioadei 2019-2021, când a fost împrumutat la Arsenal, mijlocașul a îmbrăcat tricoul „blanco”, reușind să câștige de 3 ori trofeul în UEFA Champions League, dar și două titluri în La Liga și o Cupă a Spaniei. Mijlocașul a debutat în 2018 la naționala Spaniei, pentru care a strâns 13 selecții, marcând un gol.