Război total în ziua de Crăciun! Peluza Sud Dinamo, captură impresionantă din tabăra Stelei! A venit replica „Shadows”. Update foto

Războiul dintre ultrașii lui Dinamo și cei ai Stelei nu a avut răgaz nici în ziua de Crăciun. Fanii „câinilor” au obținut o captură impresionantă. Care a fost replica „Shadows”.
Iulian Stoica
25.12.2025 | 14:53
Razboi total in ziua de Craciun Peluza Sud Dinamo captura impresionanta din tabara Stelei A venit replica Shadows Update foto
Război total în ziua de Crăciun între ultrașii Dinamo și Steaua. Sursă foto: Colaj Fanatik
Ziua de Crăciun a venit cu o veste îngrozitoare pentru fanii Stelei. Membrii Peluzei Sud de la Dinamo au făcut o captură impresionantă de steaguri a unei grupări ultras a echipei rivale.

UPDATE: Care a fost reacția „Shadows”

Replica din partea grupării „Shadows” nu a întârziat să apară. Într-o postare pe pagina oficială de Facebook, membrii din brigadă au oferit mesajul „Rămânem băieți… să rămâneți și voi!”.

Din informațiile FANATIK, membrii din Peluza Sud Dinamo au spart o locație în urmă cu 7 zile, iar acolo erau ținute materialele. Au fost capturate doar câteva steaguri, ci nu cel principal folosit în deplasări sau la meciurile de acasă.

Peluza Sud Dinamo, captură impresionantă din tabăra Stelei!

O surpriză totală pe scena ultras din România fix în ziua de Crăciun. Peluza Sud Dinamo a anunțat o victorie importantă în disputa cu suporterii Stelei. „Câinii” se mândresc că au pus mâna pe mai multe steaguri care ar aparține grupului de ultrași „Shadows”, unul dintre cele mai respectate în rândul fanilor roș-albaștri din Liga 2.

Joi, în prima zi de Crăciun, Peluza Sud Dinamo a postat pe rețelele de socializare imagini cu zeci de materiale expuse pe un câmp, mesajul ales de suporterii dinamoviști a fost unul sugestiv, anume „Ați fost celebri. Crăciun fericit, Dinamo București!”, aluzia fiind la denumirea grupării din Ghencea „Suntem Celebri”.

Postarea a circulat rapid în mediul online, stârnind reacții virulente în rândul suporterilor și fiind preluată imediat de paginile importante din întreaga lume dedicate fenomenului ultras.

O parte din captura Peluza Sud Dinamo. Foto: Instagram fcd.sud
Lovitură de grație primită de „Shadows”

Înființată în anul 2008, gruparea „Shadows” are o poziție importantă în Peluza Sud Steaua, iar pierderea steagurilor este considerată drept o lovitură grea în lumea ultraseriei.

Interesant este modul în care materialele au ajuns în posesia Peluzei Sud Dinamo. Cel mai probabil, depozitele în care erau depozitate steagurile au fost sparte, astfel că gruparea „Shadows” și-a pierdut majoritatea bunurilor.

Faptul că materialele au fost pierdute înseamnă o lovitură grea primită de cei de la „Shadows”. Dispariția obiectelor ar echivala, în lumea ultras, cu desființarea grupării. De menționat este faptul că suporterii steliști nu au venit, cel puțin pentru moment, cu o reacție oficială.

Un eveniment similar s-a produs în anul 2022, doar că atunci suporterii steliști au pus mâna pe steagul „Front 48”, material al celei mai importante grupări din Peluza Cătălin Hîldan. Gestul de acum ar putea fi văzut drept o revanșă în lumea ultras.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
