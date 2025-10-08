Război total înainte de Dinamo – Rapid! Victor Angelescu l-a atacat pe Andrei Nicolescu! „Să vii să încerci să faci pe deșteptul”

E tensiune mare înainte de derby-ul dintre Dinamo și Rapid, programat pe 19 octombrie. Victor Angelescu, acționarul minoritar al clubului giuleștean, a ieșit la atac după ce a văzut declarațiile făcute de Andrei Nicolescu, președintele „Câinilor roșii”.

Dinamo – Rapid, derby încins! Victor Angelescu l-a atacat pe Andrei Nicolescu. De unde a pornit totul

Duelul dintre Dinamo și Rapid ar putea stabili noul lider din Superliga României, iar tensiunile au început deja să se acumuleze. Partida se va juca pe Arena Națională, iar mărul discordiei este numărul de bilete oferite peluzei oaspete de către clubul organizator.

Războiul declarațiilor înainte de Dinamo – Rapid. Contre între președinții celor două rivale

Concret, Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a declarat că este dispus să le ofere giuleștenilor o peluză întreagă, dacă va fi semnat un contract de reciprocitate. În schimb, Victor Angelescu a precizat că la Rapid nu a ajuns nicio solicitare oficială și chiar l-a atacat pe oficialul clubului din Ștefan cel Mare.

„Eu am spus foarte clar de la început că respect clubul Dinamo foarte mult. Este un club extrem de important.

Îl respect și pe domnul Nicolescu, fiind președintele clubului Dinamo, și ce a fost în trecut rămâne între noi, dar nu mi se pare normal ce s-a întâmplat ieri.

Să vii să încerci să faci pe deșteptul și să te pui într-o poziție mai sus-pusă, mai șmecheră, și să spui că «noi am trimis și cumva Rapid n-a răspuns și așteptăm acum să vedem că s-ar putea să nu vrea», și să creezi o chestie de-asta, ca și cum tu ești undeva mai sus… Nu mi se pare ok, mai ales că ar trebui să ne respectăm”, au fost cuvintele lui Victor Angelescu.

Victor Angelescu, declarații tăioase la adresa lui Andrei Nicolescu

Mai mult, este de părere că declarațiile lui Nicolescu nu își aveau rostul, având în vedere că propunerea a fost trimisă la Rapid cu cinci zile după ce președintele clubului din Ștefan cel Mare declara că așteaptă un răspuns la solicitare.

„Ca să fie foarte clar, nu am primit nicio adresă de la clubul Dinamo. Am văzut emisiunea, m-am dus de dimineață la club, am început să sun. Dinamo nu a trimis nicio adresă oficială. După care noi am ieșit. Ați văzut reacția ofițerului de securitate.

Azi, când m-am suit în mașină, s-a trimis propunerea, la 20:30. Deci nu e normal ca tu să spui că de 4-5 zile n-ai primit răspuns, când n-ai întrebat pe nimeni relevant din club.

Și vii și spui că noi am trimis către Rapid și Rapid nu vrea să ne răspundă. Cumva, să pară că Rapid se gândește dacă să joace, să nu joace, ce frumos ar fi să joace. Vreau să lămuresc lucrurile foarte clar: am spus-o de la început că Rapid dorește și va juca meciurile cu FCSB și Dinamo pe Arena Națională.

O spun din nou, ca să audă și domnul Nicolescu, și suporterii Rapidului, și suporterii lui Dinamo. Hai să încercăm să nu dăm bine doar la suporterii noștri și să părem că uite ce șmecheri suntem noi și cum sunt alții. Sper ca propunerea trimisă să fie normală, echidistantă”, a mai spus Victor Angelescu la

Ce a spus, de fapt, Andrei Nicolescu despre Dinamo – Rapid. Declarația care l-a scos din minți pe Victor Angelescu

Cu câteva zile înainte, , spunea că este dispus să ofere o peluză întreagă galeriei oaspete, însă nu primise o confirmare din partea giuleștenilor. Concret, „Câinii roșii” își doresc să aibă parte de același tratament și la meciul retur din sezonul regulat și și-au luat anumite asigurări.

„Dinamo – Rapid mi se pare un meci de 40.000 plus (n.r. – spectatori). E un meci între două echipe cu rezultate bune. E un meci care, pentru o zi, decide locul 1. Sunt două echipe de tradiție care au suferit mult în trecut și acum sunt sus.

Încercăm să facem un protocol, să jucăm pe Arenă, să le oferim toată peluza pentru ca ei să ne ofere toată peluza. Mi se pare un gest de respect pentru suporteri.

Așteptăm protocolul, reciprocitate. Nu am încă un feedback, sper ca cei de la Rapid să își dorească. Dacă nu, va trebui să ținem și noi cont de reguli, adică să le oferim 5% din stadion. Sper că se rezolvă, altfel vor primi cele 2.700 de bilete la inelul doi.

Nu văd niciun impediment pentru care nu am face această reciprocitate. Cred că se gândesc în zona asta. Au trecut 4-5 zile de când am propus protocolul”, spunea luni Andrei Nicolescu.

Clasament SuperLiga, pe ce locuri sunt Dinamo și Rapid

Derby-ul dintre Dinamo și Rapid, programat pe 19 octombrie, se anunță unul dintre cele mai echilibrate din ultimele sezoane. „Câinii roșii” ocupă locul 4 în clasament, cu 23 de puncte, în timp ce giuleștenii se află pe poziția secundă, cu 25 de puncte. Ambele formații pot urca pe prima treaptă a podiumului în cazul unei victorii, dacă FC Botoșani și Universitatea Craiova își pierd meciurile.

Ultimele rezultate Dinamo – Rapid, ce s-a întâmplat în precedentele partide

Ultimele partide dintre Dinamo și Rapid au fost sărace în goluri. În sezonul precedent s-au înregistrat patru dueluri directe — două în sezonul regulat, iar în play-off giuleștenii și-au câștigat meciul de pe teren propriu cu 1-0.