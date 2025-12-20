Sport

Război total între Barcelona și Real Madrid! Joan Laporta l-a distrus pe Florentino Perez. „O aroganță fără limite”

Joan Laporta, președintele celor de la FC Barcelona, a ieșit la atac. Șeful echipei de pe Camp Nou, declarații acide la adresa omologului său de la Real Madrid, Florentino Perez.
Tensiuni serioase între Barcelona și Real Madrid
E război total între șefii de la Real Madrid și FC Barcelona. Joan Laporta, președintele clubului din Catalonia, l-a atacat public pe Florentino Pérez după ultimele declarații făcute de omul numărul unu al grupării din capitala Spaniei. Totul a pornit de la acuzațiile legate de cazul Negreira.

Tensiunii între coloșii din La liga. De la ce a pornit scandalul dintre Barcelona și Real Madrid

Cazul Negreira se referă la plăți făcute de Barcelona, timp de mai mulți ani, către firmele controlate de José María Enríquez Negreira, fost vicepreședinte al Comisiei Tehnice a Arbitrilor. Sumele ar fi fost achitate pentru rapoarte și consultanță privind arbitrajul. Ancheta autorităților încearcă să stabilească dacă aceste plăți au influențat sau nu deciziile arbitrilor.

Barcelona a susținut constant că nu a cumpărat arbitri și că toate plățile au fost legale. De cealaltă parte, Real Madrid a criticat dur situația și a cerut explicații publice. Între cele două cluburi a izbucnit un adevărat conflict al declarațiilor, iar Florentino Pérez a inflamat serios spiritele.

Joan Laporta nu a mai rezistat. Președintele Barcelonei l-a atacat pe Florentino Perez la petrecerea de Crăciun

Replica lui Laporta a venit la cina de Crăciun a Barcelonei, în fața jucătorilor, antrenorilor și staffurilor tehnice. Președintele blaugrana a avut un discurs extrem de dur la adresa rivalei istorice și a modului în care aceasta comunică public.

„Practică cinismul și o aroganță fără limite. Dispun de o televiziune jalnică, de la care varsă minciuni și intoxică permanent. Dimensiunea la care a ajuns clubul nostru generează invidii.

Sunt folosite mijloace incorecte și se încalcă reguli etice și morale. Unii confundă puterea cu despotismul. Vor să țină acest caz în viață cât mai mult. Noi am prezentat documente și explicații clare. Nimeni nu a demonstrat că am cumpărat arbitri, pentru că acest lucru nu s-a întâmplat”, a declarat Joan Laporta.

