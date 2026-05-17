Război total între fanii Craiovei și familia Trică! Bannerul care a incendiat derby-ul cu U Cluj

A fost show total în Bănie la meciul dintre Universitatea Craiova și U Cluj. Suporterii olteni au umplut stadionul Ion Oblemenco pentru a vedea pe viu cum favoriții câștigă titlul în Superliga României. Atanas Trică, atacantul formației ardelene, nu a scăpat de reproșurile venite din peluză.

Mesaj dur pentru Atanas Trică pe Ion Oblemenco! Bannerul afișat de fanii Craiovei a stârnit scandalul

Deși este nepotul lui Ilie Balaci, legenda Științei din Bănie, fotbalistul nu este deloc unul dintre favoriții oltenilor.

În mai multe rânduri, ultrașii l-au atacat pe Atanas Trică, care, aflat în lupta la titlu și Cupa României cu Universitatea Craiova, a făcut referire la familia sa și la Ilie Balaci. Fanii nu au gustat deloc mesajul jucătorului și l-au taxat, spunând: „Atanas, ești mai mult Trică decât Balaci”.

La meciul din Superliga României dintre Universitatea Craiova și U Cluj, fanii formației din Bănie au afișat pe stadionul Ion Oblemenco următorul banner: „Atanas, îți curge prin vene sânge de zeu, dar partea stricată nu te face leu”, cu referire la tatăl său, Eugen Trică.

Eugen Trică și-a apărat fiul după atacul suporterilor olteni

În urmă cu doar câteva zile, Eugen Trică, tatăl fotbalistului de la U Cluj, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre războiul dintre fanii olteni și fiul său.

„Am văzut declarația lui de aseară și l-am întrebat de dimineață de ce și-a cerut scuze. După meciul cu FC Argeș a dat o declarație în care spunea că se așteaptă ca frații Clujului, Dinamo, să le dea o mână de ajutor. Acum, Atanas, fiind la U Cluj, ce ar trebui să declare? Că își dorește să ia Craiova campionatul și Cupa? El vrea să ia campionatul cu U Cluj. L-am și certat: «De ce ți-ai cerut scuze? Tu nu ai declarat nimic rău. Tu ești jucător profesionist, tu trebuie să îți vezi de treaba ta, de interesul tău, unde joci și unde ești plătit».

Ce s-au ofuscat atât suporterii Craiovei? Ce a declarat copilul? Care e problema? Ce voiau să declare Atanas? S-au apucat să îl înjure pe social media. Bine, acolo, pe internet, sunt niște frustrați. Ăia sunt cei mai curajoși. Nu a declarat nimic urât. Dacă o făcea, îi spuneam eu că e nevoie să își ceară scuze.

Nu l-au înjurat doar pe el, ci și pe mine. Ăștia suntem noi. Știi foarte bine că am mai spus niște lucruri. Eu nu i-am înțeles pe ăia care dau goluri împotriva fostelor echipe și nu se bucură, ridică mâinile. Eu, când am jucat împotriva Craiovei, am dat goluri și m-am bucurat. Împotriva Stelei, la fel”, a declarat Eugen Trică la FANATIK SUPERLIGA.