Război total între fanii Craiovei și familia Trică! Bannerul care a incendiat derby-ul cu U Cluj

Atanas Trică a fost ținta suporterilor Universității Craiova la meciul cu U Cluj. Ultrașii au afișat un banner dur pe Ion Oblemenco. Ce au scris fanii.
Alex Bodnariu, Tibi Cocora
17.05.2026 | 21:20
CORESPONDENȚĂ DIN CRAIOVA
A fost show total în Bănie la meciul dintre Universitatea Craiova și U Cluj. Suporterii olteni au umplut stadionul Ion Oblemenco pentru a vedea pe viu cum favoriții câștigă titlul în Superliga României. Atanas Trică, atacantul formației ardelene, nu a scăpat de reproșurile venite din peluză.

Atanas Trică a intrat în urmă cu mai multe zile în vizorul suporterilor Universității Craiova. Deși este nepotul lui Ilie Balaci, legenda Științei din Bănie, fotbalistul nu este deloc unul dintre favoriții oltenilor.

În mai multe rânduri, ultrașii l-au atacat pe Atanas Trică, care, aflat în lupta la titlu și Cupa României cu Universitatea Craiova, a făcut referire la familia sa și la Ilie Balaci. Fanii nu au gustat deloc mesajul jucătorului și l-au taxat, spunând: „Atanas, ești mai mult Trică decât Balaci”.

La meciul din Superliga României dintre Universitatea Craiova și U Cluj, fanii formației din Bănie au afișat pe stadionul Ion Oblemenco următorul banner: „Atanas, îți curge prin vene sânge de zeu, dar partea stricată nu te face leu”, cu referire la tatăl său, Eugen Trică.

Eugen Trică și-a apărat fiul după atacul suporterilor olteni

În urmă cu doar câteva zile, Eugen Trică, tatăl fotbalistului de la U Cluj, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre războiul dintre fanii olteni și fiul său. Acesta este de părere că Atanas nu are nici cel mai mic motiv să își ceară scuze în fața fanilor din Craiova.

„Am văzut declarația lui de aseară și l-am întrebat de dimineață de ce și-a cerut scuze. După meciul cu FC Argeș a dat o declarație în care spunea că se așteaptă ca frații Clujului, Dinamo, să le dea o mână de ajutor. Acum, Atanas, fiind la U Cluj, ce ar trebui să declare? Că își dorește să ia Craiova campionatul și Cupa? El vrea să ia campionatul cu U Cluj. L-am și certat: «De ce ți-ai cerut scuze? Tu nu ai declarat nimic rău. Tu ești jucător profesionist, tu trebuie să îți vezi de treaba ta, de interesul tău, unde joci și unde ești plătit».

Ce s-au ofuscat atât suporterii Craiovei? Ce a declarat copilul? Care e problema? Ce voiau să declare Atanas? S-au apucat să îl înjure pe social media. Bine, acolo, pe internet, sunt niște frustrați. Ăia sunt cei mai curajoși. Nu a declarat nimic urât. Dacă o făcea, îi spuneam eu că e nevoie să își ceară scuze.

Nu l-au înjurat doar pe el, ci și pe mine. Ăștia suntem noi. Știi foarte bine că am mai spus niște lucruri. Eu nu i-am înțeles pe ăia care dau goluri împotriva fostelor echipe și nu se bucură, ridică mâinile. Eu, când am jucat împotriva Craiovei, am dat goluri și m-am bucurat. Împotriva Stelei, la fel”, a declarat Eugen Trică la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
