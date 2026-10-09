Război total între Ianis Zicu și Carlo Casap! Fotbalistul a rupt tăcerea după atacul devastator al antrenorului

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Un scandal a izbucnit între Ianis Zicu (42 de ani) și Carlo Casap (27 de ani). Cei doi au colaborat la Concordia Chiajna și Farul Constanța, însă relația lor a fost una tensionată. Totul a ieșit la iveală după ce mijlocașul l-a criticat pe fostul său antrenor într-un podcast. Zicu nu a rămas dator și a lansat un atac extrem de dur la adresa fotbalistului. Conflictul a continuat cu o nouă reacție publică a lui Casap, care a încercat să clarifice situația.

Ianis Zicu și Carlo Casap, la cuțite! Fotbalistul a răbufnit după ironiile fostului său antrenor

Totul a pornit de la declarațiile făcute de Carlo Casap în podcastul „ ”. Fotbalistul a susținut că Ianis Zicu nu cunoștea numele jucătorilor în prima săptămână după instalarea la Farul Constanța, în vara anului 2025. Potrivit mijlocașului, tehnicianul îi confunda pe străini și evita uneori să-i strige pe români pe nume.

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Replica lui Ianis Zicu a venit joi seară, 8 octombrie, printr-un mesaj publicat pe Facebook. Antrenorul a respins acuzațiile și a readus în discuție un episod petrecut în 2022, la Concordia Chiajna. Zicu a susținut că mijlocașul a avut atunci un comportament nepotrivit la antrenament și că a refuzat să respecte indicațiile sale. a afirmat că a decis să renunțe la Casap, în ciuda intervențiilor lui Zoli Iașko și Cristi Tănase.

Zicu a mers și mai departe. L-a acuzat pe Casap că încearcă să atragă atenția prin declarații controversate și i-a criticat extrem de dur cariera. Antrenorul a susținut că fotbalistul a participat la maximum zece antrenamente complete sub comanda sa. Mesajul s-a încheiat cu mai multe ironii la adresa parcursului profesional al mijlocașului care a câștigat două titluri de campion al României.

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„Dacă tot ai ales să vorbești despre perioada în care te-am văzut, că nu pot să zic «te-am antrenat», pentru că ai stat pe teren maximum 10 antrenamente complete cu mine, hai să spunem lucrurile exact așa cum s-au întâmplat. Te cunosc destul de bine. Ca și în acest podcast, în care ai vorbit urât de toți cei care au avut grijă de tine foarte mulți ani și te-au făcut să te «crezi fotbalist», ce să mă aștept eu???… care nu te-am băgat în teren, așa cum nu te-a băgat niciun antrenor în ultimii 6 ani!

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Și, ca să încheiem cu o mică ironie: pe tine te strigam Carlo, pe numele mic, chiar dacă și numele, și parcursul tău ca jucător au fost… mici. Eu îmi amintesc foarte bine. Poate ar fi bine să-ți amintești și tu cine ești cu adevărat! Că poate tu ai uitat să ai caracter!”, este o parte din mesajul postat de Ianis Zicu pe rețelele sociale.

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Carlo Casap nu s-a mai abținut! Replica pentru Ianis Zicu după ce antrenorul i-a desființat cariera

Scandalul a continuat vineri, 9 octombrie. Carlo Casap a publicat un mesaj pe Instagram, în care a susținut că declarațiile sale au fost scoase din context. a explicat că l-a cunoscut pe Zicu în 2022, după plecarea lui Claudiu Niculescu de la Concordia Chiajna. În ceea ce privește perioada de la Farul, fotbalistul a precizat că interacțiunea dintre ei a fost limitată. Casap se antrena separat din cauza problemelor medicale și a părăsit ulterior clubul.

„Am fost invitat la podcastul «Mai mult decât fotbal», unde am ales să fiu deschis și sincer și să povestesc atât despre o parte din viața mea personală, cât mai ales despre parcursul meu sportiv. A fost o discuție liberă, cu bune și cu rele, dar, mai presus de toate, una sinceră, despre experiențele prin care am trecut până în prezent. În legătură cu articolele apărute în presă și având în vedere că, în 2026, încă se mai interpretează declarații și se publică «comunicate de presă» pe Facebook, îi invit pe toți cei interesați să urmărească integral episodul de pe YouTube, pentru a înțelege exact contextul și ceea ce am spus.

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În podcast am vorbit despre propria mea viață și am relatat inclusiv o experiență din perioada în care am fost împrumutat, pentru câteva luni, la Concordia Chiajna. Am mers acolo acceptând condițiile și pentru domnul Claudiu Niculescu, un antrenor pe care îl stimez și îl apreciez. Din păcate, după doar două săptămâni, acesta a decis să plece, iar în locul său a venit domnul Ianis Zicu. Atunci l-am cunoscut pentru prima dată, fiind momentul în care a început și interacțiunea noastră”.

Războiul declarațiilor continuă! Carlo Casap, replică pentru Ianis Zicu după ce i-a pus la îndoială cariera

„În ceea ce privește perioada petrecută la Farul Constanța, să spun că am lucrat cu domnul Ianis Zicu ar fi mult spus. Am fost în contact cu dumnealui doar câteva zile, deoarece mă antrenam separat, iar ulterior am plecat de la club. Nu am nimic personal cu nimeni și nu port resentimente. Îmi doresc doar ca lucrurile să fie prezentate corect și în contextul lor real. Le doresc tuturor mult succes! Viața are și bune, și rele, iar fiecare experiență ne oferă lecții din care putem învăța și progresa.

Accidentările au fost cele care m-au ținut pe loc în multe momente ale carierei, însă am continuat să lupt de fiecare dată. Am rămas puternic și am avut onoarea de a face parte din echipa care a câștigat două campionate și o Cupă a României. Cei care mă cunosc știu ce caracter am și cine sunt: un om deschis, sincer și corect. În viață nu poți mulțumi pe toată lumea, dar important este să rămâi fidel principiilor tale.

P.S. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am avut șansa să lucrez cu antrenori importanți ai fotbalului românesc: domnul Gheorghe Hagi, Sorin Vlaicu, Florin Răducioiu, Daniel Isăilă, Adrian Mutu, Mirel Rădoi, Claudiu Niculescu și Dan Alexa. Fiecare experiență a contribuit, într-un fel sau altul, la formarea mea ca jucător și ca om… și voi mai avea. Iubesc Academia Hagi, iubesc Farul Constanța… Hai Poli! Voi avea mereu respect pentru oamenii și cluburile care au făcut parte din drumul meu până în prezent”, a transmis Carlo Casap.

Carlo Casap (27 de ani) este un produs al Academiei Gheorghe Hagi și a petrecut cea mai mare parte a carierei la Viitorul Constanța, devenită ulterior Farul. Mijlocașul a câștigat două titluri de campion al României, în 2017 și 2023, ambele sub comanda lui Gică Hagi. De-a lungul carierei, Casap a mai evoluat pentru Concordia Chiajna și CSC Dumbrăvița.