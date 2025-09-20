Război total între Jose Mourinho și Fenerbahce! Președintele turcilor i-a răspuns tehnicianului: „Doar morții și proștii…”

, însă portughezul nu a rămas mult timp fără echipă, fiind numit la Benfica, unde l-a înlocuit pe Bruno Lage. În timpul prezentării oficiale, lusitanul a lansat mai multe „săgeți” la adresa fostei echipe, iar președintele Ali Koc nu s-a lăsat mai prejos și i-a oferit un răspuns dur tehnicianului.

Jose Mourinho, în război cu fosta echipă

, afirmând că formația din țara sa natală este una „de nivelul său”, spre deosebire de fosta sa echipă, Fenerbahce, unde nu a reușit să câștige niciun trofeu. „A fost o greșeală să merg la Fenerbahce. Nu era nivelul meu cultural, dar nici fotbalistic, clubul nu s-a ridicat la standardele mele.

Am dat totul până în ultima zi, dar odată cu revenirea la Benfica sunt din nou la nivelul meu, antrenând unul dintre cele mai mari cluburi din lume. Am făcut o greșeală. Nu am regrete, dar mi-am învățat lecția”, a declarat portughezul la conferința de prezentare.

Preşedintele lui Fenerbahce, replică dură pentru Jose Mourinho

Cuvintele portughezului au ajuns rapid și în Turcia, unde acesta a fost criticat de jurnaliști. Întrebat despre afirmațiile lui Mourinho, Ali Koc, președintele lui Fenerbahce, și-a exprimat dezamăgirea față de fostul său colaborator. „Plecarea lui Mourinho a fost dificilă pentru mine personal, pentru că era ca un membru al familiei. A muncit mult, a dat totul, era obsedat de munca sa, dar nu a existat chimie. El a spus că a făcut o greșeală. Cred că a fost o decizie greșită a ambelor părți, iar asta a devenit clar odată cu trecerea timpului.

Am semnat un contract pe doi ani pentru a avea stabilitate. Inclusiv el a spus că primul an va fi unul de adaptare, iar al doilea pentru a deveni campioni. Dar am realizat că folosind un asemenea stil de joc, nu am fi reușit. Trebuia să dominăm, să avem posesia și să facem presing. Jocul direct nu este potrivit pentru Fenerbahce.

Credeam că suntem de acord. I-am spus că staff-ul a fost unul sub așteptări, a schimbat totul și a adus o echipă excelentă. Dar în primele cinci meciuri, stilul de joc era același. Iar atunci am decis să punem capăt colaborării. Există o zicală care spune că doar morții și proștii nu se schimbă. După primul sezon, trebuia să se adapteze mai bine, iar asta nu s-a întâmplat”, a declarat oficialul lui Fenerbahce pentru .