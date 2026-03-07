Sport

Război total între legendele lui Manchester United! Michael Carrick, mărul discordiei: „Ar putea să îi distrugă cariera!”

O legendă a lui Manchester United i-a atacat pe Paul Scholes, Gary Neville și Roy Keane pentru comentariile pe care aceștia le-au făcut la adresa lui Michael Carrick, actualul antrenor al „diavolilor”.
Bogdan Mariș
07.03.2026 | 07:15
Fostul fundaș al lui Manchester United, Patrice Evra, i-a atacat pe Paul Scholes, Gary Neville și Roy Keane pentru comentariile făcute la adresa lui Michael Carrick. FOTO: Hepta
Patrice Evra (44 de ani) a sărit în apărararea fostului său coechipier, Michael Carrick, după ce actualul antrenor al lui Manchester United a fost criticat de legendele clubului, Gary Neville, Paul Scholes și Roy Keane. Francezul e de părere că Michael Carrick ar trebui susținut și a subliniat faptul că Scholes, Neville și Keane nu au impresionat ca antrenori.

Război între legendele lui Manchester United. Evra, atac la Scholes, Keane și Neville

Michael Carrick a preluat-o pe Manchester United după demiterea lui Ruben Amorim, iar sub comanda fostului mijlocaș „diavolii roșii” au avut un parcurs bun, cu 6 victorii, o remiză și un singur eșec în 8 meciuri. United ocupă momentan locul 3 în Premier League, cu 51 de puncte, în urma principalelor candidate la titlu, Arsenal și Manchester City.

Totuși, Gary Neville, Paul Scholes și Roy Keane nu au fost încântați de numirea sa, deoarece sunt de părere că pe banca lui Manchester United ar trebui să se afle un antrenor cu o carieră impresionantă. Patrice Evra i-a criticat pe cei trei. „Paul Scholes a fost cel mai tăcut fotbalist cu care am jucat în toată cariera, dar de când e în media, aruncă bombe.

Nu înțeleg de ce nu există susținere pentru Michael Carrick, e unul dintre noi și se descurcă foarte bine. A existat o analiză negativă din partea lui Paul Scholes, dar și din partea lui Roy Keane și Gary Neville. Mă deranjează, pentru că vrem să fim în top 4, iar aceste comentarii nu sunt necesare, dar asta trebuie să faci atunci când lucrezi în televiziune. Trebuie să fii negativ.

Acești băieți au fost concediați rapid ca antrenori. I-am spus lui Neville: ‘E ușor să vorbești la televizor. Când ai fost la Valencia, ți-au cerut paella și le-ai dat fish and chips’. După trei luni, au spus ‘La revedere’. Oamenii nu uită ce ai făcut ca antrenor. Ca jucători, sunt legende, dar ca antrenori, nu au făcut o treabă bună. Ei vorbesc și ar putea să distrugă cariera unui antrenor, e prea mult”, a declarat francezul, conform Daily Mail.

Digisport.ro
Paul Scholes, comentariu acid la adresa lui Michael Carrick

Prima înfrângere a lui Michael Carrick din actualul mandat de la Manchester United a sosit chiar în etapa precedentă din Premier League, 1-2 pe terenul lui Newcastle. „Diavolii roșii” au jucat cu un om în plus încă din finalul primei reprize, însă au fost învinși într-un mod dramatic, William Osula marcând golul decisiv în minutul 90.

După meci, Paul Scholes a postat un mesaj pe contul său de Instagram. „Michael are cu siguranță ceva special… pentru că United a fost de rahat în ultimele 4 meciuri”, a transmis englezul, care și-a șters mai apoi postarea, însă nu înainte ca aceasta să se răspândească în mediul online.

Manchester United a obținut 7 puncte din cele 4 partide la care făcea referire Paul Scholes. Înainte de eșecul cu Newcastle, United a remizat cu West Ham, 1-1, și s-a impus la limită în disputele cu Everton, 1-0, și Crystal Palace, 2-1. „Diavolii” au părăsit ambele cupe interne, așadar se pot concentra doar pe campionat până la finalul sezonului.

