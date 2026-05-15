Război total între Mbappe și antrenor! Cum l-a umilit Arbeloa pe atacantul francez, care e golgheterul din La Liga

Tensiunea este maximă în vestiarul lui Real Madrid, la capătul unui sezon în care echipa din capitala Spaniei a eșuat lamentabil pe toate fronturile în care a fost angrenată
Catalin Oprea
15.05.2026 | 06:54
Kylian Mbappé a apărut în fața presei după victoria cu 2-0 a celor de la Real Madrid, împotriva lui Oviedo. Atacantul, care a fost fluierat dur pe Santiago Bernabéu, la intrarea pe teren, a analizat criticile suporterilor și situația sa. Mbappe a intrat pe teren în minutul 70, în locul lui Gonzalo Garciaa.

Arbeloa l-a pus la punct pe Mbappe

„Nu am mai jucat pentru că antrenorul mi-a spus că sunt al patrulea atacant din lot”, a spus el. „A fost păcat pentru mine să nu joc în Clásico. Dar asta e viața. Nu putem schimba opiniile oamenilor. Este o alegere pentru ei și nu o iau personal. Am mai avut momente în cariera mea când am fost fluierat. Face parte din viață„, a mai declarat fotbalistul francez.

„Sunt 100% bine. Nu am jucat pentru că antrenorul mi-a spus că sunt al patrulea atacant din lot, după Mastantuono, Vini și Gonzalo. Am fost titular, dar e decizia lui și trebuie să respect asta. Nu sunt supărat. Singura mea responsabilitate este să joc bine și să dau totul pentru club„, a punctat Mbappe.

Francezul a ajuns al patrulea atacant din lot

El a discutat și despre anul dezastruos al Realului, care nu a câștigat nimic. „Am început bine, am avut totul. Apoi am pierdut în a doua jumătate. Doare mult pentru că aveam o structură și o idee despre joc, dar am pierdut totul. Trebuie să acceptăm criticile și să revenim anul viitor. Nu am câștigat nimic. Doare pentru că am avut oportunitatea să facem ceva mai mult, am arătat asta în prima parte a sezonului”, a mărturisit atacantul Realului.

El s-a referit și la relația cu antrenorii săi: „Am o relație grozavă cu Xabi, va fi un antrenor grozav. Dar este de domeniul trecutului și trebuie să privim înainte. Nu am nicio problemă cu Arbeloa. Trebuie respectat. Trebuie să accepți filosofia antrenorului și eu trebuie să fiu mai bine ca să joc înaintea lui Vini, Gonzalo și Mastantuono. Nu urmăresc conferințele de presă ale antrenorului. Acasă am televiziune franceză, nu televiziune spaniolă

Golgheterul nu pleacă de la echipă

El a pus capăt speculațiilor privind o posibilă plecare de la Real: „Sunt foarte fericit la Madrid. De ce aș vrea să plec?”, a spus golgheterul campionatului spaniol, care a marcat de 24 de ori în acest sezon.

Mbappe l-a apărat și pe Florentino Perez, pus la zid de fani pentru modul în care a gestionat situația la club în acest sezon. „E cel mai bun președinte din lume. Cel mai bun președinte din istoria Real Madrid. Suntem norocoși să-l avem.

Cred că este puțin dificil pentru el, după cum a fost tratat de oameni, având în vedere tot ce a făcut pentru Real Madrid. Dar e normal ca oamenii să-și exprime o opinie, dacă sunt nefericiți. Dar nu trebuie să uite tot ce a făcut președintele pentru acest club. Este o legendă a Realului. El reprezintă mult pentru pentru club”, a încheiat Mbappe.

