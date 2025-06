Război total între Mihai Chirica și Florin Prunea: „Un distilat netrecut pe la școală. Prindea mingi, acum prinde fluturi / Bea, trage pe nas și apoi postează”

Un scandal de proporții s-a născut la Iași după ce Florin Prunea a fost jignit direct pe rețelele sociale de primarul orașului, după ce a acuzat jucătorii că nu și-au apărat corect șansele în barajul de menținere în SuperLiga împotriva lui Metaloglobus București. Fostul portar al echipei naționale nu s-a ferit să-i răspundă edilului.

Replici tăioase între Florin Prunea și Mihai Chirica

Politehnica Iași a retrogradat rușinos în Liga a II-a, Florin Prunea nu scoate din calcul faptul că ieșenii ar fi pierdut intenționat, și a semnalat acest lucru în spațiul public.

Văzând declarațiile despre echipa orașului, edilul din Iași, Mihai Chirica, i-a răspuns acid printr-o postare pe Facebook, în care a lansat jigniri fără precedent la adresa fostului potar: „Domnul Prunea obișnuia să prindă mingi. Acum, din păcate, prinde fluturi. Citesc – siderat – o „știre„ în iamsport.ro, cum că Florin Prunea „dezvăluie” că: „Se vorbește că primarul Chirica are o înțelegere cu firma asta. Ei au echipă în Liga 3”, din care înțeleg că „Florin Prunea, fost președinte al clubului a dezvăluit că moldovenii ar fi suspectați că au picat intenționat în Liga 2. Totul ar avea de-a face cu marca și palmaresul echipei”.

Păcat… La un fost președinte al clubului din Copou, plătit bine, m-aș fi așteptat la ceva mai mult fair-play, ca de la un fost membru al naționalei. Dar se pare că onoarea s-a terminat odată cu cariera sportivă, din păcate. Din respect pentru cei care se întâmplă că îi citească aberațiile fac câteva precizări:

„Poli Iași a retrogradat pe teren și nu din cauza mea”

1. Nu i-am întâlnit niciodată și nu am vorbit niciodată cu cei care au cumpărat palmaresul echipei Poli Iași. De altfel, nu era treaba mea, ca primar, să mă ocup de așa ceva. Era treaba actualei conduceri a clubului.

2. Poli Iași a retrogradat pe teren și nu din cauza mea. Eu nu am fost în teren! Responsabilitatea este exclusivă a clubului de fotbal, de la jucători la staff tehnic și management. Nu primarul sau Consiliul Local au stabilit strategia în meciurile disputate, nu primarul a stabilit transferurile, salariile, antrenorul etc. Treaba noastră, ca autoritate locală, a fost să sprijinim financiar și logistic echipa de fotbal. Iar asta în virtutea legalității și în limitele legii.

3. Nu mi-am permis niciodată să dau sfaturi sau să-mi impun punctul de vedere cu privire la modul cum s-a organizat echipa din punct de vedere tactic și nu o voi face niciodată.

4. Elucubrațiile domnului Florin Prunea fac rău nu doar echipei ieșene, care nu se află în cea mai bună situație în prezent, ci și iubitorilor fotbalului din Iași.

5. Există o mare diferență între noi doi. Poate că domnul Prunea încă trăiește în perioada în care rezultatele meciurilor din prima ligă de fotbal se obțineau oriunde altundeva, mai puțin pe teren. Credeam că vremurile unor astfel de oameni, care numai de fotbal nu pot fi numiți, au apus de mult. Iată că domnul Prunea sugerează că „cooperativa” există în continuare în fotbalul românesc.

„Vorbește gura fără el. A ajuns un distilat”

Eu sunt un simplu iubitor al fotbalului, al sportului, în general, și încerc, pe cât îmi este permis de lege, să sprijin echipele din Iași să reprezinte la cel mai înalt orașul.

Este păcat că un fost internațional se face de râs în public. Efectiv vorbește gura fără el… Mai bine s-ar reprofila și ar face stand-up comedy pentru că, prin ceea ce afirmă pe scena fotbalistică românească mai tot timpul, nu doar că stârnește hohote de râs, dar se umple și de penibil.

Dacă dumnealui ar fi avut ocazia ,ca după antrenamente și meciuri, să mai treacă și pe la școală, probabil, ar fi fost un domn rafinat , cu un limbaj controlat dar , în lipsa ei, a ajuns doar un distilat, care, ascultat peste normă, provoacă dureri de cap și halucinații specifice gradelor ( nu celor de la Dinamo). Domnul Prunea spune doar bancuri. Din păcate, foarte proaste!”, a scris Mihai Chirica pe pagina sa de Facebook.

Florin Prunea a răspuns cu aceeași monedă

Florin Prunea i-a răspuns primarului, dezvăluind că el obișnuiește să scrie astfel de mesaje pe rețelele sociale în momente în care nu este tocmai lucid din cauza alcoolului sau a diferitor substanțe, după care le șterge, la îndemnul apropiaților săi:

„Băi, dar știi ce face? Se îmbată, nu e prima dată, se îmbată și postează, și după le șterge. Îl sună ăștia ”alo, șterge-l repede, ai tras ceva?”, că el trage așa, dar și pe năsuc. Bă, dar de ce nu îl sunați? El avea momente… frate, ce auzeam din casă de la el… ferească Dumnezeu! Ce îi făcea nevestei. Băi, ferească! El și acum are momente, când noaptea postează și e beat de nu mai poate să stea pe picioare și după îl sună ăia ”băi, dă-le jos de pe site”, după îl înjură ăia. Are probleme d-astea. Beau și eu puțin, dar nu cantitatea pe care o bea el”, a spus Prunea, conform .