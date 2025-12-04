Război total la Arad! Adevăratul motiv pentru care galeria UTA-ei a boicotat meciul cu FCSB: „Au avut probleme cu identitatea lor”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

, contra formației bucureștene, însă pe arena Francisc Neuman nu s-au aflat și ultrașii echipei.

Motivul pentru care au lipsit ultrașii arădeni de la partida cu FCSB

Alexandru Meszar, cel care o conduce , a dezvăluit că pe lângă problema cu privire la prețurile biletelor, fanii au mai avut, din câte a aflat, și un diferend cu privire la adversar. După cum se știe, ultrașii arădeni sunt înfrățiți cu cei de la Steaua, formație care este în război pe tema identității de mai mulți ani cu trupa patronată de Gigi Becali.

„Am avut 5000 de spectatori la meci, miercuri seară, la ora 21. Eu zic că e bine. Condiții meteo care nu sunt favorabile. În zona unde trebuia să stea galeria era 50 de lei biletul. Prețurile din Cupă sunt identice cu cele din campionat, nu s-a mărit. Din comunicatul pe care l-au dat am înțeles că ei au probleme și cu identitatea FCSB-ului. Nu doar prețurile.

Nu vreau să mă bag în chestiile astea. Nici nu am citit comunicatul, dar colegii mi-au transmis că problema e complexă. Îi așteptăm pe cei din galerie să revină în campionat. Corect, nu arată peluza bine fără ei. Acum avem cu o echipă cu identitate, Petrolul”, a spus Alexandru Meszar la FANATIK SUPERLIGA.

Alexandru Meszar, omul care decide la UTA, a fost contestat de fani

Alexandru Meszar este omul care decide la UTA de mai mulți ani, încă de când echipa era în liga secundă și reușea să revină în primul eșalon al fotbalului din România. Acesta a fost acuzat de fani că-și vede interesele proprii și că deciziile nu sunt întotdeauna cele mai bune pentru echipă, care din această cauză nu reușește să progreseze și să aibă rezultate mai bune.

O problemă a fost în momentul în care mai mulți oameni de afaceri au vrut să cumpere clubul și au dorit să investească, însă negocierile au picat în cele din urmă. Meszar a fost considerat vinovat și s-a spus că a făcut tot posibilul ca tranzacția să nu fie dusă la capăt, pentru a nu pierde puterea pe care o are la UTA. Acesta a negat toate informațiile apărute în presă și a dezvăluit că altele au fost motivele pentru care nu au venit investitorii.

Mesajul galeriei: „Ei doresc doar să profite!”

Ultrașii arădeni au emis un comunicat prin care și-au explicat decizia de a boicota partida cu FCSB, din grupele Cupei României.

„Cu toate că am sperat că mesajul transmis înaintea meciului cu Petrolul din Cupa României va fi înțeles, nimic nu s-a schimbat. Tot ceea ce am cerut a fost mai mult respect din partea conducerii clubului. Din păcate, prețurile exagerate ale biletelor și batjocura la care sunt supuși abonații, alungă din ce în ce mai mulți suporteri de la stadion.

Mai mult decât atât, clubul UTA a ales să răspundă și printr-o campanie de marketing menită mai degrabă să îi păcălească pe fanii alb-roșii și să ne sfideze manifestul (n.r., jumătate din bilet cu FCSB, pe baza biletului cu Petrolul din cupă).

Având în vedere aceste lucruri, peluza noastră a hotărât să continue protestul început recent și va boicota partida de miercuri cu FCSB. Ținem să menționăm încă o dată că acest protest nu este îndreptat împotriva jucătorilor sau a staff-ului ci împotriva celor care se pare că doresc întotdeauna numai să profite de pe urma pasiunii noastre”, este comunicatul peluzei Ultras Arad.