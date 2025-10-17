Război total! Mircea Lucescu îi răspunde dur lui Mirel Rădoi: “Am greșit când am spus că îl stimez!”

La scurt timp după , „Il Luce” a fost contactat pentru a oferi o reacție pe seama acestui subiect. El s-a arătat dezamăgit de abordarea lui Rădoi și a transmis că nu se aștepta ca tehnicianul oltenilor să se înscrie pe lista criticilor săi.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu i-a dat replica imediat lui Mirel Rădoi după atacul dur al antrenorului de la Universitatea Craiova

De asemenea, selecționerul a mai punctat și că regretă faptul că de-a lungul timpului a manifestat în spațiul public o anumită admirație față de

„Sunt foarte surprins că Rădoi se alătură corului celor care mă denigrează. N-am fost și nu voi fi împotriva Craiovei. Iar eu sunt ultimul om care ar putea fi acuzat că ține cu Steaua.

ADVERTISEMENT

Am și spus în repetate ocazii în ultima vreme că Universitatea are o mare oportunitate de a cuceri titlul în acest sezon. Despre declarația asta a auzit? Sau a auzit când am spus că îl stimez și-i apreciez munca pe care o face ca tehnician?

Rădoi trebuie să înțeleagă că, dincolo de relațiile profesionale, există și o latură umană. În acest sens i-am urat succes lui Gigi, așa cum și el procedează înaintea meciurilor echipei naționale. O chestiune de cordialitate și de civilizație, care se practică peste tot în lume!

ADVERTISEMENT

Eu încerc să fiu corect și amabil cu toți, iar unii ajung să se bage în seamă fără niciun sens. Nu mai putem să avem relații personale? Rădoi îmi demonstrează cu asta că am greșit când am spus că îl stimez.

ADVERTISEMENT

Să afirmi că am făcut o mizerie mi se pare o formă de a mă denigra, cum se întâmplă cu multe voci în ultimele luni”, a spus Mircea Lucescu, potrivit

De unde a pornit conflictul dintre Mircea Lucescu și Mirel Rădoi

Recent, că selecționerul României i-a urat succes într-o discuție privată înaintea meciului direct dintre FCSB și Universitatea Craiova din SuperLiga, disputat în urmă cu puțin timp. Ulterior, de asemenea în direct la FANATIK SUPERLIGA, , fapt care a stârnit furia lui Rădoi.

ADVERTISEMENT

„Am primit un link și nu am crezut că un selecționer al României poate avea o asemenea declarație, să spună că își dorește ca o echipă să câștige în fața celeilalte. Așa ceva n-am auzit în viața mea, n-am mai întâlnit așa ceva până în ziua de azi. Este ceva incredibil.

Se pare că este normal la noi. Am primit link-ul de la cineva, l-am printat, ca să-l vedeți. Am citit ce a putut spune domnul Lucescu. Înțeleg că susții o echipă, că poate nu o înghiți pe cealaltă, dar nu o poți face așa pe față, fără pic de jenă”, a spus Rădoi cu ocazia unei conferințe de presă.