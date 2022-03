Turcia și războiul din Ucraina. De ce se teme Erdogan să-l enerveze pe Putin

Turcia lui Erdogan are interese divergente față de cele ale Rusiei în mai multe țări din zona apropiată ei, însă o ruptură categorică în relația cu Moscova riscă să afecteze major economia turcă, deja zdruncinată de un val inflaționist de proporții.

Bosforul, închis pentru navele Rusiei

Prima reacție a Turciei la invadarea Ucrainei de către trupele lui Vladimir Putin a fost una de fermă condamnare. „Considerăm acțiunea militară inacceptabilă și o condamnăm, Acest pas, pe care îl vedem ca fiind contrar dreptului internațional, este o lovitură puternică pentru pacea, liniștea și stabilitatea în regiune”, a spus președintele Recep Tayyip Erdogan, imediat după declanșarea ostilităților ruso-ucrainene.

De asemenea, guvernul de la Ankara pentru navele de război ale Rusiei invocând prevederile Convenției de la Montreux (1936) privind regimul strâmtorilor de la Marea Neagră. La prima vedere, pare o lovitură pentru Rusia, însă flota acesteia de la Marea Neagră se afla deja desfășurată în zona litoralului ucrainean.

Potriviti unei analize realizate de , Turcia pare să fi adoptat o cale de mijloc, mai convenabilă din punct de vedere strategică, dar discutabilă din punct de vedere moral. Astfel, Turcia a votat rezoluția ONU prin care este condamnată Rusia, dar nu a dispus aplicarea de sancțiuni și nici nu și-a închis spațiul aerian pentru zborurile civile rusești. La nivel retoric, turcii susțin independența Ucrainei, dar s-au oferit să medieze între Zelenski și Putin încă dinainte de izbucnirea războiului.

De ce se teme Erdogan să-l supere pe Putin

Erdogan are motive serioase să nu-l supere prea mult pe Putin, pentru Turcia fiind foarte importantă situația din Siria unde Unitățile Populare de Protecție ale kurzilor încearcă să stabilească un stat independent, eventualitate pe care turcii vor să o evite. Însă intervenția turcă în Siria trebuie să menajeze susceptibilitățile Rusiei, care are o bază militară acolo și care l-a sprijinit consistent pe Bashar al-Assad în războiul civil.

De asemenea, în ultimii ani Erdogan a provocat iritare în NATO după ce a decis, în 2017, să cumpere sisteme antirachetă S-400 din Rusia. Tot în acea perioadă, Ankara și Moscova au făcut pași pentru consolidarea legăturilor economice.

Pe de altă parte, au existat moment tensionate în timpul recentul război dintre Armenia și Azerbaidjan privind controlul provinciei Nagorno-Karabah, rușii susținându-i pe armeni, iar turcii pe azeri. Războiul a fost un prim test pentru dronele Bayraktar TB2 care le dau acum de furcă rușilor în Ucraina. Un alt punct de tensiune a fost chiar Ucraina, Erdogan condamnând anexarea peninsulei Crimeea în 2014 precum și tratamentul la care au fost supuși tătarii musulmani de acolo.

Însă un val de sancțiuni impuse de Turcia Rusiei ar risca să afecteze grav economia turcă, în condițiile în care aceasta se confruntă cu o inflație de 50%. În momentul de față, circa 44% din gazul consumat provind din Rusia, iar 19% dinre turiștii străini, o sursă importantă de venit pentru Turcia, sunt ruși.

Dronele Bayraktar, un atu important pentru Ucraina

Alți analiști cred că Turcia se distanțează de Rusia după agresiunea din Ucraina, însă Erdogan vrea să o facă într-un mod mai discret pentru a nu declanșa represalii economice din partea rusă. „De fapt, Turcia nu balansează între Rusia și Ucraina. Turcia sprijină activ Ucraina și se îndepărtează de Rusia”, a declarat un expert turc de la German Marshall Fund, Ozgur Unluhisarcikli pentru AFP, preluată de . Cu numai o lună în urmă, Erdogan a vizitat Kievul pentru extinderea producției de drone Bayraktar în Ucraina, fapt ce a iritat Rusia, deja îngrijorată de achiziția unor asemenea aparate de zbor.

Pe de altă parte, poziția prudentă a lui Erdogan ar fi și o metodă de a forța țările occidentale să facă unele concesii Turciei, după ce în ultimii ani relația cu Bruxelles și Washington a cunoscut momente tensionate. „Marea întrebare este ce au Washingtonul și celelalte capitale din vest să ofere. Ce este pe masă pentru Turcia?”, crede Anthony Skinner, un expert în chestiunile turce.

Ucraina, o regiune-tampon între Turcia și Rusia

Poziția importantă a Turciei este subliniată și de către James Jeffrey, fost ambasador al SUA la Ankara, într-o analiză pentru .

„Turcia este de departe cea mai puternică dintre cele șase state de la granița NATO către Rusia și are în joc interese geostrategice majore. Ucraina, cu teritoriul său de peste Marea Neagră și forțe militare semnificative era un tampon între Turcia și Rusia. S-ar putea ca acest tampon să fi dispărut. Turcia are atuuri diplomatice, militare și economice extraordinare care o fac un membru cheie al NATO în această situație. Dar dependența sa de gazul rusesc și de alte mărfuri ridică întrebări despre modul în care Turcia ar putea răspunde dacă este pusă sub presiune de către Vladimir Putin. În orice caz, este greu de imaginat un succes pentru NATO în această criză fără măcar un sprijin diplomatic al Turciei”, a afirmat Jeffrey.