Războinica Ramona Crăciunescu de la Survivor România 2022 regretă că a fost eliminată: ”Îmi doream foarte mult să rămân”

Războinica Ramona Crăciunescu a fost eliminată de votul publicului de la Survivor România 2022, iar acum regretă că nu a avut ocazia să demonstreze, cu adevărat, tot ceea ce ar fi putut face în reality-show-ul care se desfășoară în Republica Dominicană.

Războinica Ramona Crăciunescu de la Survivor România 2022 regretă eliminarea din show

Într-un interviu pentru , Războinica Ramona Crăciunescu de la a vorbit despre show-ul care i-a adus celebritatea, dar și despre maree ei regret, cel legat de faptul că nu a apucat să demonstreze că este, cu adevărat, o supraviețuitoare.

ADVERTISEMENT

Eliminată în urma unui joc de imunitate pierdut de echipa ei, Războinica nu a reușit să obțină numărul de voturi necesare pentru a rămâne în concursul celor de la Pro TV. ”Când mi-am auzit numele la eliminare, am simțit o emoție mare care m-a copleșit, îmi doream foarte mult să rămân, să pot merge mai departe și să pot demonstra că pot și sunt bună.

Consider că nu am arătat totul pentru că uneori am fost prea emotivă, iar asta uneori m-a făcut să pierd puncte”, a explicat Războinica Ramona Crăciunescu de la Survivor România 2022, pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Mai mult a precizat fosta concurentă a show-ului de la Pro TV, acum, dacă ar avea ocazia să se întoarcă în Republica Dominicană, ar reuși să depășească mai ușor emoțiile care au încercat-o în timpul competiției.

Ramona Crăciunescu, doborâtă de dorul de casă la Survivor

Chiar dacă, la fel ca și ceilalți concurenți, Ramona Crăciunescu a fost nevoită să înfrunte foamea, frigul și condițiile precare din jungla din Republica Dominicană, fosta Războinică susține că ceea ce a doborât-o cu adevărat a fost dorul de casă.

ADVERTISEMENT

”Cel mai greu pentru mine la Survivor a fost dorul de acasă, dorul de fiul meu, de iubit, de mamă. (…) Când am primit poza de acasă și când am vorbit cu fiul meu la telefon, am simțit că m-am încărcat cât pentru încă un an de stat acolo.

Așa mult te poate încărca vocea celui drag sau poza în care îl poți vedea încât uiți de foamea pe care o înduri acolo”, a mai precizat Ramona Crăciunescu pentru sursa citată mai sus.

ADVERTISEMENT

Ramona Crăciunescu a trecut printr-o dramă îngrozitoare

. Mai exact, ea și-a pierdut fiica într-un incendiu care a cuprins rulota cu care plecaseră în vacanță.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că incendiul în care Războinica și-a pierdut fetița de doar șase ani a avut loc pe 3 septembrie 2017, în Mamaia. La acea vreme, Ramona Crăciunescu a reușit, totuși, să își salveze celălalt copil, pe fratele mai mare al micuței care a ars de vie.

Mai mult, în incendiul cu pricina și-a pierdut viața și iubitul de atunci al Războinicei, cel care ar fi fost, de fapt, vinovat involuntar pentru cele petrecute după ce, susține raportul făcut de specialiști, ar fi încurcat o sticlă de apă cu una de benzină.