Războinicii îl atacă pe Musty după eliminarea de la Survivor România: „Era o verigă slabă”

Musty este atacat de Războinici după ce a părăsit „Survivor România” săptămâna trecută, nominalizat de Albert Oprea. Foștii colegi și-au spus opinia despre fratele lui Kamara și sunt de părere că acesta a fost „protejat” de concurenții care au intrat de la început în competiție.

Războinicii sosiți recent se tem că vor fi luați în vizor la următoarele Consilii și vor fi eliminați, pentru că cei „vechi” vor să meargă mai departe cu orice preț.

Andrei Dascălu consideră că Musty merita să plece acasă din cauza performanțelor sportive destul de slabe și că nu a avut curaj să spună acest lucru până acum. În plus, tânărul a spus că ar fi mai bine să țină cont de criteriile sportive atunci când fac nominalizări și nu alte preferințe.

Războinicii îl atacă pe Musty după eliminarea de la Survivor România

„Pentru mulți din echipă ar fi mai ușor să-i voteze pe cei noi, ca să păstreze oamenii vechi. Noi cei veniți acum și Albert credem că a venit momentul să votăm din criterii sportive. Cei care rămân trebuie să aibă rezultate bune pe traseu. Cei vechi au o relație mai bună și o să bage două trei motive la mișto și cineva dintre concurenții noi o să intre la vot.

Motivele să fie pe bune, nu doar așa. Dacă era vorba de criterii sportive de ce nu l-au votat pe Musty? Musty era ok, dar pe partea sportivă nu făcea nimic. Nu am spus nimic de teamă că sar toți pe mine. Faimoșii îl considerau o veriga slabă. El intra pe traseu și era că și cum le dădeam două puncte Faimoșilor pe degeaba”, a transmis Războinicul Andrei Dascălu.

Ce spun concurenții noi despre „strategia” celor veniți de la început în competiție

Romina Geczi crede că oricât de mult ar încerca să dea tot ce e mai bun pe traseu, Războinicii care au fost în concurs de la început vor găsi un motiv să o nominalizeze în Consiliu. „Cred că vor să se păstreze cei vechi, să meargă mai departe. Eu chiar dacă aduc puncte și mă descurc în camp și pe traseu se va găsi un motiv să mă voteze”, a susținut concurenta.

Albert Oprea a aprobat-o pe colega sa de echipă și a spus că cei mai buni concurenți au fost eliminați din cauza acestor strategii: „Oamenii care aduceau cele mai multe puncte au fost votați. Fiecare trebuie să fie asumat. Te votez din punctul ăsta de vedere, pentru că am dreptul. Nu-mi inventa motive, sunt conștient că de fiecare dată când vom pierde eu voi fi cel mai vizat. Nu mi-e frică”, a fost părerea lui Albert.

Nu se știe dacă Războinicii au, într-adevăr, o strategie pentru a elimina concurenții noi. Sorin Pușcașu susține că tot ce contează este să se concentreze pe jocul de imunitate și să nu mai piardă.

„Nu aș vrea să ne pierdem pe nimeni dintre cei vechi. Nu facem o strategie cum să votăm, ci facem o startegie să nu mai pierdem jocurile de imunitate. Să ne focusăm foarte tare pe partea asta, pentru că e durerors să piedem unul dintre noi. Nu iau verigile slabe în vizor.

Iau în vedere partea socială, pentru că au fost persoane care aduceau puncte, dar audecau o atitudine negativă în camp. După ce am scăpat de ei, am reușit să câștigăm, când eram doar noi, cei vechi. Consider că Albert nu și-a revenit pe traseu, nu s-a integrat în camp”, a declarat Sorin la „Survivor România”.

Musty a fost eliminat de la Survivor România

Musty a plecat cu fruntea sus din Republica Dominicană și consideră că a făcut tot ce a putut mai bine pentru a-și ajuta echipa. În plus, dorul de cei dragi era mare, așa că nu regretă această eliminare.

„Azi dimineață cu colegii mei am terminat un proiect pe care îl aveam de la început, o plută, pentru ca aveam nevoie de mai multă hrană. Am simțit chestia asta, zilele astea aveam în cap că se va întâmpla. Am emoții, dar nici prea multe.

Îmi este dor de proiectele mele, de copiii mei, de familia mea. Mi-a plăcut foarte mult aventura asta. Mă duc cu capul foarte sus și sunt mândru de chestiile pe care le-am făcut pentru colegii mei și pentru mine. Sunt mândru de multe lucruri pe care le-am trăit aici la Survivor”, a declarat Musty după eliminare.