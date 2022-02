Războinicii, în lacrimi la Survivor România. Ce fotografii au primit de la cei dragi: „Avea 6 ani când a trecut dincolo”

Lacrimile au curs șiroaie pe obrajii Războinicilor de la Survivor România. Albaștrii au câștigat jocul pentru comunicare, în urma căruia au primit fotografii de la persoanele lor dragi.

Până și cei mai duri dintre băieți au plâns în hohote când i-au văzut în fotografii pe cei pe care i-au lăsat acasă, care îi susțin din fața micilor ecrane.

Blaze a fost primul care a deschis plicul. Fostul concurent de la Mireasa a primit o imagine cu soția lui Izabela, pe care a cunoscut-o în reality-show-ul de la Antena 1.

ADVERTISEMENT

Imagini și povești emoționante la Survivor România

Emoționat a fost și Relu în momentul în care a văzut-o pe una din fetițele sale „O iubesc atât de mult încât mi-am dat demisia dintr-o funcție pentru a-mi crește copilul până la 2 ani”.

Deși nu are o relație foarte apropiată cu mama ei, Elena Matei nu s-a putut abține să nu verse câteva lacrimi. „Nu avem o relație ca de mamă-fiică, să fim foarte apropiate. Ea a fost plecată toți anii ăștia pentru mine”, a spus Elena văzând o fotografie cu mama ei de la majorat.

ADVERTISEMENT

și Alex Nedelcu au primit poze cu copiii lor. Ionuț a plâns în hohote de dorul băiețelului său de doar patru anișori.

Ștefania Ștefan și Alex Delea au primit imagini cu întregile lor familii. Delea și-a amintit de ultima cină pe care a avut-o cu ai săi, la care au vorbit fix despre acest moment emoționant pe care a apucat să îl trăiască în Dominicană.

ADVERTISEMENT

Ramona Crăciunescu, noi detalii despre drama vieții sale

„Of, Doamne, ce dor îmi e de tine! Te iubește mami! Poza asta ar fi fost întreagă dacă ar fi fost și fetița mea alături de noi și ar fi trăit. Îmi iubesc mult fiul, dar îmi e foarte dor de fetița mea. Avea 6 ani când a trecut dincolo, când a avut accidentul”, a spus Ramona Crăciunescu năpădită de lacrimi.

Accidentul în care Ramona și partenerul într-un incendiu care a izbucnit în rulota cu care se aflau la mare.

ADVERTISEMENT

„Am apucat să îi fac baie fetiței, să o îmbrac, să mergem în parcul de distracții. Când am ieșit din baie, luase foc toată rulota. Am încercat să îl sting, dar am luat foc instant. M-am dus în fața rulotei să încerc să sting focul”, a povestit Ramona.