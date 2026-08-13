Războinicul Vladimir Screciu, bandajat după U Craiova – KuPS 2-1, promisiune pentru suporteri: „Vrem să aducem echipe mari! Ăsta e spiritul oltean!”

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Vladimir Screciu (26 de ani) s-a prezentat la declarații după Universitatea Craiova – KuPS Kuopio 2-1 bandajat la mână și la cap, dar și cu urme de sânge pe tricou, după ce a fost lovit cu cotul de un adversar, iar acesta nu a primit al doilea cartonaș galben. În ciuda acestui fapt, fotbalistul lui Filipe Coelho s-a arătat în continuare extrem de montat pentru îndeplinirea obiectivelor viitoare, arătând astfel spirit de sacrificiu.

Ce a declarat Vladimir Screciu după U Craiova – KuPS 2-1

Întrebat dacă faptul că el și coechipierii lui și-au asigurat prezența în faza principală din Conference League reprezintă o ușurare, Screciu a răspuns că, din contră, toată lumea de la Craiova își dorește să forțeze , cu scopul de a avea parte acolo de adversari cât mai puternici cu putință:

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„A fost un meci dificil, cum am zis și ieri, cred că trebuia să marcăm mult mai mult. Iar am primit gol repede, nu știu ce se întâmplă, din fază fixă, trebuie să remediem asta. Meritam să câștigăm. (n.r. Despre lovitura primită) Nu contează, cel mai important e să câștige, echipa, asta mă interesează, nu contează cum arătăm. Mă gândeam că o să primească al doilea galben, avem VAR, să nu verifice…

Mi-a dat cu cotul și mi-a spart capul, nu știu cum nu poate fi galben. (n.r. Despre faptul că echipa primește multe goluri în începuturile de meciuri) Nu mi s-a întâmplat asta niciodată, trebuie să o remediem repede. Cum am tot lucrat și la fazele fixe și văd că stăm din ce în ce mai bine. Lucrând zi de zi, cât mai multe ședințe, timp de antrenament nu prea avem”.

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Vladimir Screciu se gândește doar la grupa de Europa League

De asemenea, Screciu a vorbit în mod special și despre spiritul de sacrificiu care îi caracterizează de obicei pe olteni. „Ăsta e spiritul oltean, spiritul de care avem nevoie. (n.r. Despre calificarea în faza principală din Conference League) Liniște nu aduce, aduce mai multă motivație, având în vedere ce echipe se află în grupele Europa League, vrem să aducem echipe mari. Este o motivație în plus, nu ne lăsăm păcăliți de asta. Nu prea știu multe despre această echipă (n.r. Ararat Armenia), avem timp să o studiem. Prima manșă este acasă și trebuie să profităm de această ocazie, să ne facem jocul, să nu avem probleme la retur, este foarte important”, a declarat Vladimir Screciu după