Războiul bannerelor de pe Arena Națională la derby-ul Rapid – Dinamo. Mesaje acide între cele două tabere. Nu a scăpat nici Steaua de ironii. Foto

Arena Națională a găzduit sâmbătă seară duelul dintre Rapid și Dinamo. Suporterii nu au ezitat să se atace prin mesaje dure și ironii fine. Vezi pe Fanatik.ro ce mesaje au putut fi citite pe stadion.
Au fost grade puține în termometre, însă nu și pe Arena Națională, unde suporterii lui Rapid și cei ai lui Dinamo au crescut temperatura cu fiecare cântec și mesaj afișat.
Derby-ul etapei 28 din SuperLiga a propus spectacol pe teren, dar a avut parte și de mult „venin” din tribune. Între munții de zăpadă de pe stadion, o sumedenie de bannere și-au făcut apariția în ambele tabere. Iată mai jos mesajele afișate, pe rând, de fiecare parte:
Mesajele de pe bannerele afișate de suporterii lui Dinamo:
Mesajele de pe bannerele afișate de suporterii lui Rapid:
Nu ne putem pronunța în duelul suporterilor cu privire la câștigători, dar pe teren știm cu siguranță ce s-a întâmplat. Rapid a învins cu scorul de 2-1 grație reușitelor semnate de Andrei Borza, din pasa lui Olimpiu Moruțan, și Daniel Paraschiv în prima repriză. Atât mijlocașul cât și atacantul au sosit la Rapid în mercato de iarnă.