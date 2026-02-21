Sport

Războiul bannerelor de pe Arena Națională la derby-ul Rapid – Dinamo. Mesaje acide între cele două tabere. Nu a scăpat nici Steaua de ironii. Foto

Derby-ul Rapid - Dinamo a strâns lume pe Arena Națională în ciuda vremii neprietenoase. Vezi pe Fanatik.ro ce mesaje au afișat suporterii și cum s-au înțepat reciproc.
Bogdan Ciutacu, Mihai Dragomir
21.02.2026 | 22:46
Razboiul bannerelor de pe Arena Nationala la derbyul Rapid Dinamo Mesaje acide intre cele doua tabere Nu a scapat nici Steaua de ironii Foto
SPECIAL FANATIK
8 poze
Vezi galeria
Război total al bannerelor pe Arena Națională la derby-ul Rapid - Dinamo 2-0. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Arena Națională a găzduit sâmbătă seară duelul dintre Rapid și Dinamo. Suporterii nu au ezitat să se atace prin mesaje dure și ironii fine. Vezi pe Fanatik.ro ce mesaje au putut fi citite pe stadion.

Războiul bannerelor la Rapid – Dinamo

Au fost grade puține în termometre, însă nu și pe Arena Națională, unde suporterii lui Rapid și cei ai lui Dinamo au crescut temperatura cu fiecare cântec și mesaj afișat.

ADVERTISEMENT

Derby-ul etapei 28 din SuperLiga a propus spectacol pe teren, dar a avut parte și de mult „venin” din tribune. Între munții de zăpadă de pe stadion, o sumedenie de bannere și-au făcut apariția în ambele tabere. Iată mai jos mesajele afișate, pe rând, de fiecare parte:

Mesajele de pe bannerele afișate de suporterii lui Dinamo:

ADVERTISEMENT
Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Am...
Digi24.ro
Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Am fost mai puțin izolați decât se spune”
  • „… dar chiar și ai lor nu-i mai cred demni nici măcar de strângerea mâinii” (ca urmare a comunicatului Peluzei Nord, FCSB, legat de afișarea bannerelor celor de la Sud Steaua la meciul cu Voluntari)
  • „Singuri împotriva tuturor cu patron informator”
  • „Cei ce nu înțeleg sentimentul aruncă cu pietre, suntem spiritul în viață prin oameni ca Florentin Petre”
  • „Să-i dovedești că încă meriți finanțare / Scoate pânza, adu sprayul, scrie la întâmplare”

Mesajele de pe bannerele afișate de suporterii lui Rapid:

ADVERTISEMENT
A fost împreună cu Ronaldo și n-a stat pe gânduri, după ce a...
Digisport.ro
A fost împreună cu Ronaldo și n-a stat pe gânduri, după ce a primit bani să spună totul
  • „Lătrați isteric / Curaj… teoretic”
  • „Lătrat prelung / Tupeu mărunt”
  • „Ce fraieri sunteți/ Tot la Elias apelați?”
  • „În ADN pe veci? CTRL-C Băieți”
  • „Ne injectăm cu rapidism / E drogul cel mai tare / Din egoism nu vrem centre de dezintoxicare”
  • „Un singur mare FCD / SUD dINAMO, la meciuri unde vă sunt bannerele?”
  • „Haideți să vă spunem ce scria în carte / Muttley fără steag și demnitate”
  • „De la voi se poate captura doar București”

Transferurile făcute de Rapid în iarnă i-au adus victoria

Nu ne putem pronunța în duelul suporterilor cu privire la câștigători, dar pe teren știm cu siguranță ce s-a întâmplat. Rapid a învins cu scorul de 2-1 grație reușitelor semnate de Andrei Borza, din pasa lui Olimpiu Moruțan, și Daniel Paraschiv în prima repriză. Atât mijlocașul cât și atacantul au sosit la Rapid în mercato de iarnă.

  • 13.728 fani au asistat în total la meciul dintre Rapid și Dinamo
Cristi Chivu, reacție specială după ce Inter s-a distanțat la 10 puncte de...
Fanatik
Cristi Chivu, reacție specială după ce Inter s-a distanțat la 10 puncte de AC Milan: „Totul se datorează lor!”. Românul a anunțat două reveniri importante la echipă
Un jucător important al echipei naționale, apariție surpriză pe Arena Națională la Rapid...
Fanatik
Un jucător important al echipei naționale, apariție surpriză pe Arena Națională la Rapid – Dinamo. La 24 de ore după ce a marcat pentru echipa de club
Transferurile Rapidului, impact uriaș în derby-ul cu Dinamo. Paraschiv și Moruțan, repriză excelentă...
Fanatik
Transferurile Rapidului, impact uriaș în derby-ul cu Dinamo. Paraschiv și Moruțan, repriză excelentă pe Arena Națională
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
BOMBĂ! Gică Hagi negociază vânzarea pachetului majoritar de la Farul Constanța
iamsport.ro
BOMBĂ! Gică Hagi negociază vânzarea pachetului majoritar de la Farul Constanța
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!