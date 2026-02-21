Războiul bannerelor de pe Arena Națională la derby-ul Rapid – Dinamo. Mesaje acide între cele două tabere. Nu a scăpat nici Steaua de ironii. Foto

ADVERTISEMENT

Arena Națională a găzduit sâmbătă seară duelul dintre Rapid și Dinamo. Suporterii nu au ezitat să se atace prin mesaje dure și ironii fine. Vezi pe Fanatik.ro ce mesaje au putut fi citite pe stadion.

Războiul bannerelor la Rapid – Dinamo

Au fost grade puține în termometre, însă nu și pe Arena Națională, unde suporterii lui Rapid și cei ai lui Dinamo au crescut temperatura cu fiecare cântec și mesaj afișat.

a propus spectacol pe teren, dar a avut parte și de mult „venin” din tribune. Între munții de zăpadă de pe stadion, o sumedenie de bannere și-au făcut apariția în ambele tabere. Iată mai jos mesajele afișate, pe rând, de fiecare parte:

Mesajele de pe bannerele afișate de suporterii lui Dinamo:

„… dar chiar și ai lor nu-i mai cred demni nici măcar de strângerea mâinii” (ca urmare a comunicatului Peluzei Nord, FCSB, legat de )

(ca urmare a comunicatului Peluzei Nord, FCSB, legat de ) „Singuri împotriva tuturor cu patron informator”

„Cei ce nu înțeleg sentimentul aruncă cu pietre, suntem spiritul în viață prin oameni ca Florentin Petre”

„Să-i dovedești că încă meriți finanțare / Scoate pânza, adu sprayul, scrie la întâmplare”

Mesajele de pe bannerele afișate de suporterii lui Rapid:

„Lătrați isteric / Curaj… teoretic”

„Lătrat prelung / Tupeu mărunt”

„Ce fraieri sunteți/ Tot la Elias apelați?”

„În ADN pe veci? CTRL-C Băieți”

„Ne injectăm cu rapidism / E drogul cel mai tare / Din egoism nu vrem centre de dezintoxicare”

„Un singur mare FCD / SUD dINAMO, la meciuri unde vă sunt bannerele?”

„Haideți să vă spunem ce scria în carte / Muttley fără steag și demnitate”

„De la voi se poate captura doar București”

Transferurile făcute de Rapid în iarnă i-au adus victoria

Nu ne putem pronunța în duelul suporterilor cu privire la câștigători, dar pe teren știm cu siguranță ce s-a întâmplat. Rapid a învins cu scorul de 2-1 grație reușitelor semnate de Andrei Borza, din pasa lui Olimpiu Moruțan, și Daniel Paraschiv în prima repriză. Atât mijlocașul cât și atacantul au sosit la Rapid în mercato de iarnă.