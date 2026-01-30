Războiul bannerelor pe „Arcul de Triumf” la Dinamo – Petrolul! Cum s-au atacat cele două galerii: „Încălziți apa la oală” / „Latini doar cu denumirea”

ADVERTISEMENT

Dacă jucătorii se luptă pe puncte pe teren, fanii se întrec în orgolii în tribune. Derby-ul dintre Dinamo și Petrolul a fost plin de scandări și bannere din partea suporterilor. Pe lângă cele cu vulgarități, au fost mai multe mesaje inventive, menite să atace suporterii adverși.

Cine a câștigat derby-ul din tribune? Dinamoviștii și petroliștii s-au războit în bannere

Prima repriză a fost una fără prea multe ocazii, însă Dinamo a avut controlul jocului pe tot parcursul primelor 45 de minute. Formația lui Neagoe s-a închis foarte bine și a încercat să anuleze orice tentativă ofensivă a „câinilor roșii”.

ADVERTISEMENT

suporterii s-au ocupat să-l creeze în tribune. Aici nu doar Dinamo a fost cea care a atacat, ci și „găzarii” au ripostat la rândul lor. „Având luxul de-a accesa tehnologia, ați rămas latini doar cu denumirea”, a fost mesajul afișat în galeria dinamovistă.

atacând condițiile din București, de care foarte mulți locuitori se plâng în ultimii ani. „E frumos tare la capitală! Stai cu geaca pe tine și încălzești apa la oală”, a apărut pe unul dintre bannerele prahovenilor. „Fashioniștilor, stați flexați! E pace acum, nu v-o mai luați”, au mai transmis cei din peluza petrolistă.

ADVERTISEMENT

Petrolul și Dinamo luptă în zone complet opuse ale clasamentului

Petrolul Ploiești s-a confruntat în ultimii ani cu diverse probleme financiare, iar echipa nu se mai poate ridica la nivelul de altă dată, cel puțin pentru un moment. De partea cealaltă, Dinamo a trecut cu brio peste astfel de probleme și a devenit mai bună de la an la an, iar în acest sezon este una dintre pretendentele la tilul de campioană, după o pauză de aproape două decenii.

ADVERTISEMENT

În timp ce „câinii” luptă în acest meci pentru poziția de lider, fie ea și provizorie, „lupii galbeni” trag tare pentru a ieși din zona locurilor de baraj. Înaintea acestui meci, Petrolul se afla la un punct de Unirea Slobozia, care este prima echipă deasupra liniei roșii. Suporterii au avut un mesaj și pentru propriii jucători: „Astăzi, obligatoriu victorie! Restul e istorie”.