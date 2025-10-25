Războiul civil îl alungă pe Laurențiu Reghecampf din Sudan. Decizia de ultimă oră care îl afectează pe antrenorul român

ADVERTISEMENT

Situația echipei antrenate de Laurențiu Reghecampf este una extrem de complicată din cauza războiului civil din Sudan. Din cauza acestui conflict, competiția internă este întreruptă încă din 2023. Federația de Fotbal din Rwanda a aprobat oficial participarea a trei cluburi sudaneze în liga din Rwanda, printre care și Al Hilal Omdurman.

Decizie de ultimă oră în cazul echipei antrenate de Reghecampf. Unde își va juca meciurile de campionat

Federația de Fotbal din Rwanda a luat o decizie fără precedent. Al Hilal Omdurman, Al Merrikh și Ahli Wad Madani vor fi introduse în programul primei ligi de fotbal din Rwanda, aflată deja în desfășurare, anunță

Această decizie vine în contextul în care Sudanul continuă să fie devastat de un război civil, care a forțat suspendarea fotbalului intern în ultimii doi ani: „Această decizie reflectă angajamentul nostru constant de a promova integrarea regională, competitivitatea și dezvoltarea globală a fotbalului printr-o cooperare internațională mai strânsă”, a transmis Federația de Fotbal din Rwanda printr-un comunicat.

Cum se va întâmpla acest lucru și la ce distanță se află Rwanda de Sudan

Sezonul 2025/2026 din Rwanda se află deja în desfășurare, însă cele trei echipe vor fi incluse în programul campionatului, urmând să joace ulterior patru restanțe. Măsura așteaptă încă aprobarea oficială din partea Confederației Africane de Fotbal.

Din punct de vedere geografic, Sudan și Rwanda sunt despărțite de 2.500 de km, având între ele Sudanul de Sud și Uganda. În sezonul trecut, Al Hilal Omdurman, echipa lui Reghecampf, și Al Merrikh, o altă echipă ce va juca în campionatul din Rwanda, au jucat temporar în campionatul din Mauritania. „Real Madrid al Sudanului” a terminat competiția pe prima poziție, însă nu a putut fi încoronată campioană deoarece a fost considerată echipă străină.

Ce se întâmplă, de fapt, în Sudan

. Aproximativ 12 milioane de oameni au părăsit țara pentru a evita acest conflict rupt din filmele de groază. Antonio Guterres, Secretarul General al ONU, a descris acest conflict ca pe „un coșmar al violenței, foametei, bolilor și al strămutării”.

Conflictul a pornit din neînțelegerile dintre două facțiuni rivale, Armata Sudanului (SAF) și Forțele de Sprijin Rapid (RSF), o miliție foarte puternică din Sudan. Cele două se luptă pentru putere și controlul asupra resurselor de aur, devastând țara. Capitala Khartoum este distrusă aproape în totalitate după luptele ce s-au dat pe teritoriul ei.

Laurențiu Reghecampf a calificat-o pe Al Hilal Omdurman în Liga Campionilor Africii

Al Hilal Omdurman s-a luptat pentru un loc în Liga Campionilor Africii cu o formație din Kenya, numită FC Police.

„Discuții o să existe întotdeauna. Sunt foarte mulți fani care țin cu echipa, foarte mulți oameni pe lângă care au anumite interese. Eu nu am ce să spun, vorbesc doar cu președintele și cu vicepreședintele. Ești în pericol în momentul în care pierzi. Pentru echipa asta planul a fost să ne calificăm în grupele Champions League. Dacă nu mă calific, ce fac, stau degeaba?”, a declarat Laurențiu Reghecampf, în exclusivitate pentru FANATIK.