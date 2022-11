Războiul din coaliție atinge un nou nivel. „Vedem o primă reacție divergentă din interiorul PNL”

Analiștii politici sunt de părere că suntem departe de un conflict care să ducă la ruperea actualei coaliții, PNL și PSD fiind destinate să continue o relație în care sunt atât parteneri de guvernare cât și partide de opoziție.

Curent anti-PSD în interiorul PNL

Subiectul majorării pensiilor, cel care a dominat dezbaterile din coaliție în ultima săptămână cu contre puternice și ieșiri publice, adeseori personale, între liderii celor două partide pare să fi adus și un element de noutate față de celelalte dispute pe care PNL și PSD le-au avut în cele 11 luni de coaliție. Într-o intervenție la Digi24, vice-președintele PNL, Rareș Bogdan, a vorbit despre faptul că liderii PSD, și în special Marcel Ciolacu, atacă cu precădere anumiți lideri liberali.

„Vor să creeze zâzanie, vor să creeze din partea noastră… ne atacă ba pe mine, ba pe Alina Gorghiu, ba pe Dan Motreanu, ba pe Emil Boc, ba pe Ilie Bolojan. Pe cine prind, atacă. Ba pe miniștrii noștri. Că e Virgil, că e Bode. Nu, pe Bode am văzut că nu. Pe premier și pe el îi lasă, că trebuie să continue dialogul cu cineva”, a spus Rareș Bogdan.

Consultantul politic, Adrian Zăbavă este de părere că această declarație a lui Rareș Bogdan conturează existența unui curent în interiorul PNL care nu este deloc mulțumit cu actuala strategie a partidului.

„Ce s-a schimbat în această perioadă după părerea mea, e o primă reacție divergentă din interiorul PNL cu privire la strategia PNL. Și aici amintesc declarația lui Rareș Bogdan, care a vorbit despre PSD și Ciolacu care îi atacă doar pe el. pe Alina Gorghiu și pe alții, pare a declarație de intenție pentru lupta din interiorul PNL. Eu am văzut în declarația lui Rareș Bogdan o încercare de a trasa o tabără, incluzându-i acolo pe Alina Gorghiu, pe Boc, Bolojan, Motreanu și alții. E un argument tras de păr, Motreanu nu a fost niciodată atacat, Bolojan nici atât, dar a încercat să traseze o tabără în care s-a plasat și pe sine.

Nu știm dacă această tabără există cu adevărat, dacă el face sau nu parte din ea, dar comparația pe care a făcut-o între acești oameni și actualul președinte al PNL și actualul secretar general al PNL, Ciucă și Bode, despre care a spus că aceștia nu sunt atacați de PSD pentru că PSD mai trebuie să și negocieze cu cineva, după părerea mea a fost o primă declarație din interiorul PNL care arată că există totuși niște oameni, nu știm dacă o tabără sau nu, care nu sunt mulțumiți de modul în care se desfășoară lucrurile acum și cum se comportă PNL în relația cu actuala coaliție”, a declarat, pentru FANATIK, consultantul Adrian Zăbavă.

În opinia acestuia PNL și PSD nu au ajuns încă în punctul în care să rupă această coaliție, urmând practic să-și continue cooperarea într-o dinamică în care sunt atât parteneri de coaliție cât și partide de opoziție. „Cele două partide se potențează reciproc oarecum, chiar dacă nu o fac gândindu-se neapărat la binele celuilalt, sau se potențează reciproc prin conflictele astea mocnite. Deocamdată nu s-a atins un punct culminant care să ducă la discuții mai serioase privind ruperea coaliției”, a mai precizat acesta.

Rareș Bogdan, care l-a amenințat direct pe Marcel Ciolacu dacă nu încetează atacurile la adresa PNL, „eu am stat 15 ani în televiziune, eu am vorbele la mine, am vreo câteva mii de cărți în plus față de Ciolacu”, a spus liderul PNL, a fost catalogat de acesta din urmă ca fiind un „nea Ion de la raion”.

În apărarea lui Rareș Bogdan, cel care a fost în tabăra câștigătoare la fiecare schimbare a conducerii PNL din ultimul an, a sărit chiar Dan Motreanu, considerat a fi unul dintre liderii liberali care nu au susținut puternic alianța cu PSD. „Mă așteptam ca domnul Ciolacu – ca un bun socialist – creștin practicant, să îl compare mai degrabă cu Ioan Gură de Aur. Despre Rareș Bogdan se pot spune multe, dar nu și faptul că nu este un bun orator. Este o calitate pe care nimeni nu i-o poate contesta”, a declarat acesta.

Sunt deja cu un picior în groapă

Încă de la formarea actualei coaliții, atunci când PNL-ul a renunțat la acordul cu USR pentru noua alianță cu PSD, analiștii politici au subliniat că liberalii se expun unor riscuri pe termen lung, atât prin prisma faptului că intra într-o alianță în care nu mai reprezenta vioara întâi, dar și din cauza faptului că risca să devină un partid la cheremul președintelui, cu precedente istorice îngrijorătoare.

Analiștii politici sunt de părere că, în continuare, președintele Iohannis, rămâne problema principală a partidului iar acum liderii liberali care s-au trezit în situația în care în 2024 partidul nu se poate lăuda nici cu temele sociale, lăsate la ministerele PSD, nici cu Schengen, în cazul unui eșec, nici cu subiectul justiției, făcut praf de ministrul Predoiu.

„Dacă e vorba de o reacție anti-PSD, e totuși cam târzie, mai ales că acum, la rotativă, vine rândul PSD-ului să preia Guvernul. Marea problemă pentru liberali, pentru că oricum până recent PNL era teoretic anti-PSD ceea ce nu i-a împiedicat să facă o ditamai alianță, este Iohannis, pentru că acesta a preluat partidul pe persoană fizică. L-a pus în fruntea acestuia pe Ciucă, care face mai mult jocul PSD-ului, nu a deranjat cu nimic partidul lui Ciolacu. Pare să prefere ca propriul său partid să o ia pe spinare. Mai mult, Iohannis, cel care este de fapt patronul acestei coaliții, nu vede alianța cu PSD-ul ca o alianță de guvernare. Pe le nu-l interesează prea tare guvernarea, nu are Iohannis mari inițiative cum să fie guvernată România, și vedem ce ministru a pus la Educație, după o lună de zile nu știm ce vrea sau dacă mai trăiește. Pe el îl interesează ce va face după ce-și termină mandatul iar partidul de încredere pentru el aici e PSD-ul. De ce, pentru că cineva i-a spus că poate să ajungă secretar general NATO.

Și atunci unii din PNL văd asta, e expresia americană „to smell a rat”, și sunt îngrijorați că șeful statului face praf partidul în beneficiul clar al PSD-ului. Va fi de văzut ce joc va face Iohannis, dacă va ridica vreun deget în fața tăvălugului PSD de a modela ca pe plastilină bucata de PNL cu care lucrează. Și acum oamenii cu vechime în PNL s-au trezit că sunt cu un picior în groapă și, din păcate pentru ei, mă aștept să și ajungă în groapa politică. Asta pentru că între principiile ideologice, sau măcar scrupulele morale și cașcavalul guvernării cred că este clar cine va avea câștig de cauză. Și așa o să vedem un PNL foarte mic, umil, care chiar să scape și de câțiva principialiști. Din păcate pentru aceștia, ei culeg ce au semănat acum”, a declarat, pentru FANATIK, Cătălin Avramescu, profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității București, amintind de modul în care liderii PNL au fost de acord cu susținerea lui Cîțu în fața lui Orban și apoi cu mazilirea acestuia și înlocuirea lui ci Nicolae Ciucă.

De unde a pornit actualul scandal între PNL și PSD

Scandalul legat de procentul cu care vor fi majorate pensiile a fost doar unul dintre temele asupra cărora liderii PSD și cei din PNL s-au contrat în ultimele săptămâni, însă rămâne cel cu cea mai mare miză electorală. Încă de la începutul lunii trecute, ministrul PSD al muncii, Marius Budăi a avansat public necesitatea ca pensiile să fie majorate cu cel puțin 10%, idee susținută public de alți lideri social-democrați, precum Mihai Tudose, Sorin Grindeanu sau chiar Marcel Ciolacu, care a spus că orice procent mai mic de atât e „inuman”.

Reacția premierului a fost de compromis, după ce a criticat faptul că aceste ieșiri publice au avut loc înainte de discuțiile din coaliție a declarat public că bugetul poate susține o majorare de maxim 11%. Tema însă a sărit în aer, Rareș Bogdan dar chiar și președintele Iohannis au ieșit public la rândul lor susținând necesară o majorare egală cu cel puțin rata inflației, adică 15%. „S-au vehiculat 10%, 11%, dar nu putem să aşteptăm de la pensionar să plătească ei preţul crizelor şi în condițiile în care avem o inflaţie de peste 15% eu cred că ar fi corect să ţină cont de această inflaţie creşterea şi atunci, după părerea mea, trebuie să fie o creştere mai mare”, a spus șeful statului, poziția sa fiind ulterior susținută de premierul Ciucă.

Ciolacu a răspuns atacurilor, susținând că pensiile nu ar fi fost majorate dacă PSD nu ar fi intrat la guvernare, atacându-i pe liderii PNL și chiar și pe președintele Iohannis într-un clip electoral pe această temă. „Nu am nicio reţinere să-i reamintesc preşedintelui Klaus Iohannis că, atunci când era domnul Cîţu premier şi nu aveam nici criză energetică, nici război în Ucraina, eram după pandemie, domnia sa spunea că nu sunt bani să creştem pensiile şi trebuie să calculăm foarte bine”, a declarat Marcel Ciolacu.

Analiștii politici sunt de părere că miza electorală legată de subiectul pensiilor a fost principala motivație a liberalilor de a amplifica acest conflict, coroborată cu .

„E adevărat că lucrurile s-au tensionat puțin în ultima perioadă pe seama majorării pensiilor și demisiei lui Dîncu. Asta în primul rând pentru că subiectul creșterii pensiilor e unul extrem de important, pentru un public larg, și fiecare dintre cele două partide vrea să și-l asume, să fie asociat cu această majorare. În ceea ce privește demisia ministrului Dîncu, cred că PSD a încercat să atragă puțin atenția de la demisia acestuia și de la ce a dus până la urmă la acest gest, și anume acea declarație nefericită, încercând să ducă presiunea tot pe PNL și să treacă subiectul spre energie, .

Altfel, e evident că PNL a încercat să devină activ pe subiectul pensiilor, pentru că tot ce s-a întâmplat până în prezent pe acest subiect a fost din decizia și acțiunile PSD. Să nu uităm că acest subiect a apărut prin declarațiile publice ale membrilor PSD, care au primit de data aceasta o reacție fermă din partea cealaltă. PNL l-a început a fost extrem de refractar la propunerea social-democrațiilor, la faptul că aceste discuții nu trebuie purtate în public, însă părea că PSD a convins PNL cu privire la acest subiect și că ne îndreptam spre o creștere în jur de 10 procente a pensiilor, subiectul ieșind oarecum de pe radar”, a explicat, pentru FANATIK, consultantul politic Adrian Zăbavă.

Potrivit acestuia, a existat în mod clar o strategie a liberalilor de a-i ataca pe social democrați pe un subiect pe care ei au mizat intens într-o logică electorală, însă este de părere că acest atac vine mult prea târziu pentru ca ei să poată fi identificați ca un partid care luptă pentru interesele pensionarilor.

De altfel, chiar secretarul general al PSD, Paul Stănescu, le-a reproșat liberalilor că dau dovadă de populism atunci când sugerează un procent de 15%. „Eu voi face o recomandare sinceră și de bun-simț colegilor de guvernare liberali: să nu intrăm pe tărâmul mocirlos al populismului. Să ne comportăm rațional ca să avem resurse și pentru alte categorii sociale și profesionale”, a spus acesta. Apelul acestuia pare să fi rămas fără urmări, pentru că Raluca Turcan, fostul ministru al liberal al muncii, a declarat imediat că tema renegocierii PNRR pentru a putea crește pensiile este una falsă, procentul de 9,4% din PIB permițând o majorare de 25% a acestora.

„Ce s-a schimbat, clar o strategie a liberalilor împreună cu președintele Iohannis, nu știm dacă fost ideea acestuia sau nu, dar e clar că a fost o înlănțuire de acțiuni prin care PNL a încercat să-și asume mai mult acest subiect și să pună în dificultate PSD, ieșind public cu un procent mai mare decât cel asumat anterior. Ieșirea președintelui Iohannis, ulterior dublată de ieșirea premierului Ciucă, arată că asta au urmărit liberalii pe acest subiect.

După părerea mea este ușor tardiv. Despre această creștere a pensiilor s-a tot discutat luni în șir cu PNL mereu în defensivă. Nu cred că o nouă discuție atât de târzie va face din PNL cel care să fie perceput de o majoritate ca cel care s-a luptat și a crescut pensiile”, a mai declarat Adrian Zăbavă pentru FANATIK.