Războiul din Iran aduce o premieră. Un pilot american a fost doborât de două ori într-o lună, atât de aliaţi, cât şi de inamici

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Un jurnalist canadian a dezvăluit un incident inedit legat de războiul din Iran, care nu are precedent în războaiele purtate în ultima jumătate de secol. Un pilot american a fost doborât de două ori în primele cinci săptămâni ale războiului pe care SUA şi Israelul l-au pornit pe 28 februarie împotriva Teheranului.

Pilotul american a fost doborât de două ori în 32 de zile

Pilotul avionului de luptă american F-15E doborât deasupra Iranului este același care, la începutul războiului, a supraviețuit unui incident „friendly fire” provocat de forțele kuweitiene, care au doborât din greşeală trei aparate de zbor ce aparţineau US Air Force. La doar 32 de zile după ce a reușit să se catapulteze din avionul doborât de aliații săi, același pilot a fost lovit de o rachetă sol-aer în timpul unei misiuni de zbor deasupra Iranului, incident care avea să declanșeze o operațiune de salvare plină de suspans.

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Această situaţie extrem de rară a fost dezvăluită de jurnalistul canadian Sean Naylor, pe platforma Substack, în rubrica sa, „The High Side”. Primul incident a avut loc în data de 2 martie, când protagonistul a fost unul dintre cei şase piloţi americani care au reuşit să se catapulteze după ce trei avioane F-15E au fost doborâte din greșeală de sistemul de apărare antiaeriană al Kuweitului deasupra teritoriului kuweitian.

În mod surprinzător, la doar câteva săptămâni distanță, pe 3 aprilie, același pilot a fost forțat din nou să se catapulteze, deoarece de o rachetă iraniană. CBS a transmis că pilotul, grav rănit, a fost recuperat după câteva ore, în timp ce celălalt membru al echipajului a fost salvat după căutări care au durat aproape două zile.

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General în rezervă: „Este ca și cum ai fi lovit de fulger de două ori”

Şeful Statului Major Inter-arme, Dan Caine, spune la vremea respectivă într-o conferinţă de presă: „Curajul demonstrat atât de pilot, cât și de ofițerul de sisteme de armament, în perioada în care au fost izolaţi de forţele noastre, precum şi abilitatea lor de a evita să fie capturaţi de inamic nu pot fi lăudate îndeajuns”.

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În schimb, în ceea ce privește recentele solicitări de comentarii din partea presei cu privire la pilotul care a fost doborât de două ori, Pentagonul a redirecționat întrebările către Comandamentul Central al SUA, care a refuzat să facă vreun comentariu. Totuşi, David Deptula, general în rezervă și director al Institutului Mitchell pentru Studii Aerospațiale, a declarat: „Este, într-adevăr, o coincidență extrem de rară”. Deptula a fost principal planificator al campaniei aeriene din cadrul Operaţiunii „Furtună în Deșert” în timpul primului Război din Golf (1990-1991).

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Iranul a atacat cu drone şi rachete Aeroportul Internaţional Kuweit

Într-un interviu telefonic acordat CBS, generalul Deptula a afirmat că, de la Războiul din Vietnam încoace, nu își amintește de vreun alt pilot care să fi fost doborât de două ori în mod independent în cadrul aceleiași operațiuni militare. „Este ca și cum ai fi lovit de fulger de două ori”, a adăugat acesta.

În ceea ce priveşte , tensiunile au escaladat din nou miercuri dimineaţă, după ce drone iraniene şi tiruri de rachete au lovit un terminal al Aeroportului Internaţional din Kuweit. O persoană a fost ucisă şi mai multe rănite. Atacul iranian vine după ce armata americană a bombardat mai multe obiective de pe Insula Qeshm și poziții iraniene din Strâmtoarea Ormuz.