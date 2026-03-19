Războiul din Iran loveşte în plin tehnologia. Un gaz invizibil e pe cale să declanşeze o criză globală, din România până în Japonia

ADVERTISEMENT

Războiul din Iran lovește direct tehnologia globală. Substanță invizibilă, vitală pentru producția de cipuri, este pe cale să provoace o criză care se resimte din România până în Japonia, punând în pericol întreg ecosistemul digital, de la telefoane și laptopuri până la inteligență artificială.

Cum riscă un gaz invizibil să paralizeze producția de cipuri

O criză cu potențial uriaș pentru industria globală de tehnologie se conturează rapid, potrivit , după ce QatarEnergy nu a reluat producția de heliu la complexul Ras Laffan. Instalația, una dintre cele mai importante de acest tip din lume, este oprită de nouă zile, după atacurile cu drone iraniene care au forțat suspendarea activității.

ADVERTISEMENT

Încă din 2 martie, când a fost scoasă din funcțiune, aproximativ 30% din aprovizionarea globală cu heliu a dispărut practic de pe piață. Două zile mai târziu, pe 4 martie, QatarEnergy a declarat forță majoră, eliberându-se de obligația de a livra către clienți, iar pe 7 martie, potrivit informațiilor citate de Gasworld, repornirea instalației nu era nici măcar în plan.

Problema devine critică în special pentru industria semiconductorilor care sunt baza tuturor tehnologiilor moderne, de la telefoane și laptopuri până la inteligență artificială. Heliul este esențial în procesul de fabricație a cipurilor, fiind folosit pentru răcirea napolitanelor de siliciu în etape extrem de sensibile. Fără el, producția nu poate funcționa la parametri normali, iar înlocuitori reali nu există.

ADVERTISEMENT

Samsung și SK Hynix resimt deja efectele crizei globale de materiale

Coreea de Sud, unul dintre pilonii globali ai industriei tech, este printre cele mai expuse state. Potrivit datelor citate de Nikkei și Asociația Coreeană de Comerț Internațional, în 2025 aproape 65% din heliul importat provenea din Qatar, iar dependența este critică. Autoritățile au declanșat deja o anchetă privind 14 materiale și echipamente esențiale pentru semiconductori, multe dintre ele dependente de . Situația este agravată și de brom, un alt element crucial în producția de circuite, din care 90% din importurile Coreei de Sud vin din Israel, de asemenea implicat în conflict.

ADVERTISEMENT

Efectele se văd deja în piață. Acțiunile giganților Samsung și SK Hynix au scăzut brusc, pe fondul temerilor legate de întreruperea aprovizionării. Chiar dacă SK Hynix susține că și-a diversificat sursele și are stocuri suficiente, iar TSMC spune că nu resimte încă un impact major, ambele companii monitorizează atent situația. Miza este uriașă, deoarece Coreea de Sud și Taiwan asigură fiecare câte 18% din producția globală de semiconductori, potrivit analizelor Boston Consulting Group și Semiconductor Industry Association.

Impactul conflictului din Orientul Mijlociu se va simți pe termen lung în industrie

Criza actuală amintește de șocul din 2022, când a declanșat o penurie de heliu și neon, gaze esențiale pentru litografie, procesul prin care sunt „imprimate” circuitele pe cipuri.

ADVERTISEMENT

Situația se complică și mai mult după ce, într-un interviu acordat Financial Times și , CEO-ul QatarEnergy, Saad Sherida Al-Kaabi, a confirmat că producția de GNL la Ras Laffan nu va fi reluată până la finalul conflictului din Orientul Mijlociu. În paralel, compania evaluează și eventualele pagube.

Chiar și în cel mai optimist scenariu, reluarea producției nu va însemna o revenire rapidă la normal. Este de așteptat ca instalațiile să aibă nevoie de săptămâni pentru a reveni la capacitate maximă, iar problemele logistice pot prelungi criza mult după repornire.

Experții avertizează deja că impactul ar putea dura luni întregi. Consultantul Phil Kornbluth a declarat, într-o intervenție citată de Gasworld, că este „greu de imaginat” ca aprovizionarea cu heliu să nu fie afectată, estimând perturbări de cel puțin trei luni. Mai mult, chiar și după reluarea producției, vor fi necesare încă două luni pentru refacerea lanțurilor logistice.

Industria tech sub presiune. Containerele blocate

Deși piața nu va resimți imediat lipsuri fizice majore, datorită stocurilor existente și timpilor mari de transport, efectele au început deja să apară. Prețurile SPOT au crescut, iar unii furnizori au introdus suprataxe. În industrie, tot mai mulți vorbesc, potrivit Gasworld, despre materializarea „celui mai pesimist scenariu”. Datele confirmă această stare de alertă, astfel 39% dintre jucătorii din piață sunt deja mai îngrijorați de perturbări, iar alți 24% văd un risc crescut pe termen scurt.

Pe lângă lipsa efectivă de heliu, apare o problemă și mai puțin vizibilă, dar la fel de gravă, și anume: logistica. Containerele speciale (ISO) folosite pentru transportul heliului, care reprezintă aproximativ o treime din fluxul global, sunt blocate sau greu de repoziționat. Așa cum a explicat Richard Brook, CEO al Garrison Ventures, într-un webinar citat de Gasworld, aceste containere fac un circuit esențial între Qatar și restul lumii, iar întreruperea lui poate da peste cap întreg sistemul.

Cipurile și sistemele AI riscă oprirea

Există deja containere pline rămase la Ras Laffan, dar scoaterea lor este extrem de dificilă din cauza blocajelor din regiune, inclusiv a problemelor din Strâmtoarea Ormuz. Companiile sunt nevoite să caute rute alternative, inclusiv transport terestru, însă aceste soluții sunt fragile și nesigure.

Iar haosul nu se oprește aici. Chiar și după ce situația se va stabiliza, întregul sistem va trebui reorganizat invers, pentru a readuce containerele acolo unde ar fi trebuit să fie. Acest proces va genera perturbări majore, pe care experții spun că nu trebuie subestimate.

În acest context, riscul real nu este doar o criză punctuală, ci un efect în lanț care poate lovi direct industria globală de tehnologie și inteligență artificială. Fără heliu, producția de cipuri încetinește sau chiar se oprește, iar fără cipuri, întreg ecosistemul digital, de la smartphone-uri și laptopuri până la centre de date și sisteme AI, poate resimți șocul.