Războiul din Ucraina, într-o nouă fază SF, după folosirea dronelor: „Nu aveam înainte așa ceva. Nu sunt ușor de observat”. Revoluția de pe frontul luptei cu Rusia

Într-un loc ascuns, undeva aproape de linia frontului, acolo unde fiecare pas poate însemna viață sau moarte, soldații din Ucraina construiesc în liniște niște ”mașinării” care ar putea schimba complet regulile războiului cu Rusia.

Războiul din Ucraina ajunge într-o nouă fază

Nu vorbim despre tancuri, nici despre drone, ci despre vehicule terestre fără pilot (UGV-uri) conceput pentru un scop simplu, dar vital: să preia riscurile în locul oamenilor. Pentru militarii din Brigada Khartia, aceste sisteme au devenit rapid indispensabile. Dacă în urmă cu doar câțiva ani abia existau pe câmpul de luptă, acum reprezintă o piesă-cheie în supraviețuirea unităților din prima linie. Pe înțelesul tuturor, ucrainenii construiesc roboți gata să intre pe front,

„Sunt sisteme robotice terestre folosite în principal pentru logistică”, a explicat un militar cu indicativul „Fasa”, într-o rară vizită permisă presei. „Transportă mâncare, provizii, muniție, combustibil, generatoare, absolut tot ce e necesar pentru a menține pozițiile”, a mai spus soldatul, conform sursei precizate.

În anul 2022, astfel de echipamente nu erau nici măcar o opțiune, nimeni nu se gândea la ele. „Nu aveam înainte așa ceva, nu nu exista nevoia. Acum, însă, să ajungi la poziții cu mașini, pick-up-uri sau blindate a devenit extrem de dificil”, spune același militar.

Roboții, de mare ajutor pentru soldați

Fără aceste vehicule, sarcinile de bază devin aproape imposibile. , de exemplu, poate însemna marșuri pe jos de până la 20 de kilometri, prin zone expuse constant pericolului. Soluția? Roboți mici, discreți, construiți local, care traversează terenuri devenite prea periculoase pentru oameni.

„Nu sunt ușor de observat, mai ales dacă sunt camuflați, iar dacă sunt detectați, îi putem ascunde rapid”, adaugă combatantul. Principiul este simplu și eficient: dacă o mașină poate face o treabă, atunci un om nu trebuie să-și riște viața. Aceste UGV-uri sunt operate de la distanță, prin conexiune la internet, ceea ce permite operatorilor să rămână departe de linia frontului. cu o singură condiție: semnal stabil.

Surprinzător, costurile sunt relativ reduse pentru standardele militare. Un astfel de sistem ajunge la aproximativ 220.000 de grivne, adică în jur de 5.500 de dolari, însă durata lor de viață reflectă duritatea realității din teren. Deși nu sunt considerate oficial consumabile, în practică rareori rezistă mult. Unele supraviețuiesc zeci de misiuni, altele ies o singură dată și nu se mai întorc niciodată.

Autonomia este calculată cu atenție, în funcție de baterie și misiune, iar distanțele parcurse pot ajunge la zeci de kilometri. Totul e gândit până la ultimul detaliu. Brigada își construiește o bună parte din aceste sisteme de la zero. Cadrele, axele și elementele mecanice sunt fabricate direct în atelier, în timp ce motoarele, sunt achiziționate din exterior, de multe ori din China, pentru a reduce costurile.

Ucrainenii își produc singuri mașinăriile

Militarii nu doar construiesc aceste mașini, ci le și repară, modernizează și adaptează constant. Le întăresc structura, le sudează plase metalice de protecție și le pregătesc pentru impacturi inevitabile. Rezultatele sunt impresionante, mai scrie publicația ucraineană. Chiar și atunci când un robot este lovit și scos din funcție, aproximativ 90% din componente rămân intacte. Asta înseamnă că poate fi reparat rapid și trimis din nou în misiune, uneori chiar în aceeași zi.

Există chiar și cazuri în care astfel de vehicule au rezistat mai multor lovituri și au reușit să se întoarcă singure la bază. În atelierul improvizat, ascuns de ochii inamicului, aproximativ o duzină de soldați lucrează zilnic. Asamblează, repară și adaptează echipamentele în funcție de ce mai este disponibil și de pierderile suferite în misiunile recente.

Roboții, greu de detectat

Un alt militar, cu indicativul „Hurni”, explică faptul că multe dintre sistemele primite, fie de la stat, producători sau voluntari, sunt funcționale, dar nu complet adaptate nevoilor din teren. „Le modificăm constant, mai ales sistemele de control”, spune acesta. În plus, fiecare vehicul este întărit cu structuri metalice și plase speciale, menite să absoarbă șocurile și să protejeze componentele esențiale.

Aceste modificări fac diferența între pierdere totală și reutilizare rapidă. Chiar și după lovituri serioase, majoritatea componentelor pot fi salvate. Versatilitatea acestor platforme este un alt avantaj major. Deși sunt folosite în principal pentru logistică, ele pot transporta și încărcături explozive. În unele cazuri, au fost utilizate în misiuni ofensive, inclusiv pentru a intra în clădiri ocupate de inamic înainte de detonare.

În același timp, aceste aparaturi, acești roboți sunt greu de detectat. Spre deosebire de dronele aeriene, vehiculele sunt dificil de urmărit fără contact vizual direct, ceea ce le face mai puțin vulnerabile la anumite contra-măsuri.