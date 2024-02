Războiul din Ucraina, mană cerească pentru giganții energetici. Profituri cât PIB-ul unei țări pentru super-greii petrolului

Cele mai mari cinci companii petroliere listate la bursă din lume au obținut profituri de 281 de miliarde de dolari de când invazia Rusiei în Ucraina a dus la creșteri dramatice ale prețurilor la energie și ale facturilor casnice.

Super-greii profiturilor

Super-greii BP, Shell, Chevron, ExxonMobil și TotalEnergies – au obținut profituri de 281 de miliarde de dolari (223 de miliarde de lire sterline) de când a început războiul, în februarie 2022, potrivit Global Witness.

Cele două companii cu sediul în , BP și Shell, au obținut profituri combinate de 94,2 miliarde de dolari (75 miliarde de lire sterline) de la începutul conflictului. Global Witness estimează că această sumă este suficientă pentru a acoperi toate facturile de electricitate ale gospodăriilor din Marea Britanie timp de 17 luni consecutive.

Shell, care a obținut profituri de 58,9 miliarde de dolari (47 miliarde de lire sterline) din al doilea trimestru al anului 2022, este, de asemenea, în curs de a reduce până la 330 de posturi din divizia sa însărcinată cu găsirea de soluții cu emisii reduse de dioxid de carbon, în cadrul unei concentrări reînnoite asupra proiectelor petroliere cu profituri ridicate în acest an.

BP, care anul trecut a trecut, de asemenea, la reducerea obiectivelor sale climatice, a obținut profituri de 35 miliarde de dolari (28 miliarde de lire sterline) de la începutul conflictului declanșat de în țara vecină, scrie . Marile companii europene și americane – Chevron, ExxonMobil și TotalEnergies – au obținut profituri combinate de peste 187 de miliarde de dolari (148 de miliarde de lire sterline).

Principalii câștigători ai războiului din Ucraina

„Invazia Rusiei în Ucraina a fost devastatoare pentru milioane de oameni, de la ucrainenii obișnuiți care trăiesc în umbra războiului, până la gospodăriile din întreaga Europă care se luptă să-și încălzească locuințele”, a declarat Patrick Galey, investigator principal al Global Witness în domeniul combustibililor fosili. „Această analiză arată că, indiferent de ceea ce se întâmplă pe linia frontului, marile companii de combustibili fosili sunt principalii câștigători ai războiului din Ucraina”.

Profiturile companiilor internaționale de transport maritim și ale furnizorilor de produse alimentare au explodat, de asemenea, în ultimii doi ani, ceea ce i-a determinat pe unii economiști să ceară un control țintit al prețurilor în timpul unei situații de urgență.

Vara trecută, Shell a făcut o revenire asupra promisiunii de a reduce producția de petrol în fiecare an pentru restul deceniului, într-o schimbare strategică pentru a viza combustibilii fosili și pentru „a ne răsplăti acționarii astăzi și în viitor”.

Se preconizează că cei cinci giganți petrolieri vor răsplăti investitorii cu sume record de peste 100 de miliarde de dolari (79 de miliarde de lire sterline) pentru anul 2023, atunci când vor fi publicate în următoarele săptămâni cifrele pentru întregul exercițiu financiar, în ciuda indignării publice și a criticilor tot mai mari la adresa mașinăriei de profit a combustibililor fosili.

Institutul pentru Economie Energetică și Analiză Financiară (Institute for Energy Economics and Financial Analysis – IEEFA) a declarat că este probabil ca societățile să plătească acționarilor chiar mai mult în acest an, în ciuda faptului că prețurile mai slabe de pe piața materiilor prime au dus la scăderea profiturilor.

Combustibilii fosili și dezastrul climatic

Marile companii petroliere și-au îmbogățit acționarii cu plăți de dividende și răscumpărări de acțiuni în valoare de 104 miliarde de dolari în 2022, potrivit IEEFA. „Acum își cheltuiesc câștigurile pe cadouri pentru investitori și pe o producție tot mai mare de petrol și gaze de care Europa nici măcar nu are nevoie și pe care clima nu o poate suporta”, a spus Galey. „Acesta este încă un alt mod în care industria combustibililor fosili îi dezamăgește pe consumatori și întreaga planetă”.

Anul trecut a fost cel mai călduros an înregistrat vreodată, ceea ce a dus la valuri de temperaturi extreme, inundații și incendii de pădure, afectând viețile și mijloace de trai în întreaga lume. Analiza a arătat că unele fenomene meteorologice extreme, cum ar fi valurile de căldură din Europa și SUA, ar fi fost practic imposibile fără încălzirea globală cauzată de om.

Isabella Weber, economist la Universitatea din Massachusetts, Amherst, a cartografiat profiturile în creștere ale corporațiilor din sectoarele alimentar, naval și al petrolului și gazelor. La începutul acestei luni, ea a declarat în fața membrilor Parlamentului European că este nevoie de controale specifice ale prețurilor pentru a împiedica firmele să exploateze o criză pentru a crește marjele de profit și dividendele acționarilor în detrimentul clienților.

Criza energetică, mană cerească pentru companii

„Criza energetică a fost cea mai grea perioadă pentru majoritatea europenilor, dar cea mai bună pentru companiile energetice. Atunci când situațiile de urgență înseamnă profituri record în sectoare esențiale, interesele publice și cele ale companiilor nu sunt aliniate. Avem nevoie de un nou manual al economiei de urgență”, a spus Weber.

„Acest lucru ridică întrebarea dacă putem încredința pur și simplu sectoarele semnificative din punct de vedere sistemic acestor corporații private care au învățat că în cel mai grav șoc pe care l-a suferit Europa în istoria recentă, au obținut cele mai mari profituri din întreaga lor istorie”, concluzionează economistul.