Războiul din Ucraina, prin ochii românului care a jucat 200 de meciuri la Dinamo Kiev: „Mi-au murit mulți prieteni”

Florin Cernat, invitat special al lui Cristi Coste la FANATIK DINAMO, a oferit o serie de declarații emoționante despre situația dramatică din Ucraina. Acesta a vorbit despre impactul războiului din perspectiva foștilor colegi lui de la Dinamo Kiev.

Florin Cernat, despre viața cotidiană în Ucraina chinuită de război: „Acum e mai ok, dar când încep sirenele…”

Florin Cernat a povestit cum arată o zi obișnuită din Ucraina, cu pericolul bombardamentelor rusești plutind în aer. „Acum e mai ok. Lumea merge la serviciu, dar când încep sirenele, intră în adăposturi, în case”, a spus Cernat la FANATIK DINAMO.

Dezvăluirea cutremurătoare a lui Florin Cernat: „Mi-au murit prieteni”

Cernat a mărturisit că, deși a părăsit demult Ucraina, încă păstrează legătura cu foști colegi. Unii dintre ei, din păcate, nu mai sunt din cauza „Cunosc oameni care au pierit în război. Mi-au murit prieteni. Jucători, oameni din conducere… Nu mai știu exact, dar știu că erau în conducere când eram eu acolo”, a spus el.

Florin Cernat și amintit și de Oleksandr Aliyev, fostul său coechipier care s-a înrolat voluntar pentru a lupta împotriva trupelor rusești. „Atunci, la început, te luau chiar dacă nu voiai. Unii s-au oferit voluntari, cum a fost și Aliyev. El singur s-a dus. Și-a luat arma… Am văzut poze cu el pe net cu arma în mână. Îmi venea să râd, că îl știam altfel”, a mărturisit Cernat.

Povestea lui Vashchuk și Shatskikh

De asemenea, fostul jucător român a relatat și discuțiile pe care le-a avut cu alți doi coechipieri din perioada Dinamo Kiev, Vashchuk și Shatskikh. „Mi-au povestit că stăteau în buncăr, în beci. Stăteau ore întregi, rămâneau fără curent, fără apă. Nu aveau cum să iasă din oraș, pentru că bombardaseră și calea ferată, și șoselele, totul. Nu aveai pe unde să ieși. Aveau un drum spre Lvov, spre Cernăuți. În partea cealaltă, spre Odessa, totul era dărâmat”.

Florin Cernat, la un pas să revină în Ucraina, dar războiul l-a oprit

Cernat a explicat și faptul că nu a mai vizitat Ucraina din 2009, când s-a transferat definitiv de la Dinamo Kiev la Hajduk Split. „Chiar în anul acela, am vrut să merg la un meci – nu mai știu cu cine jucau – și n-am mai apucat, pentru că a început războiul”, a precizat

Legătura cu Ucraina rămâne puternică

Deși nu a mai ajuns în Ucraina, Florin Cernat rămâne în contact cu foștii colegi și prieteni. „Mai țin legătura cu oameni de acolo. Chiar în urmă cu câteva zile am vorbit cu Haschievici. M-a întrebat de un jucător din România, pe care ar vrea să îl ia acolo. I-am dat niște informații”, a precizat Florin Cernat. Viața merge înainte în Ucraina, în ciuda războiului.