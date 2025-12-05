Războiul Dinamo – Steaua la cote maxime! Procurorul General al României a orchestrat „furtul” lui Ștefan Iovan din curtea marii rivale

ADVERTISEMENT

Legat de războiul aprig dintre Dinamo și Steaua, Andrei Vochin a avut o poveste extrem de interesantă. Acesta a relatat cum Ștefan Iovan a fost la un pas de a ajunge în Ștefan cel Mare și nu în Ghencea.

Ștefan Iovan, la un pas să fie victimă în războiul Dinamo – Steaua

Ștefan Iovan a fost dorit cu mare interes în Ghencea pe când acesta avea doar 19 ani. Războiul dintre Dinamo și Steaua era cât pe ce să îi schimbe parcursul în carieră. Generalul Constantin Olteanu, care era și Ministru al Apărării Naționale la acea vreme, avea să îl readucă pe calea roș-albastră pe Iovan după acesta fusese ca și „furat” din Ghencea de către dinamoviști.

„În 1980, Steaua a vrut să îl ia pe Iovan. Generalul Olteanu a luat legătura cu un subaltern de-al lui care era aproape de Reșița, acolo unde era și Fane Iovan. Avea vreo 19 ani și i s-a transmis acelui subaltern că Iovan este dorit la Steaua. L-au pus pe tren și după ceva timp a ajuns la gară. În armată exista și un securist care dădea raportul la Dinamo, era un fel de spion infiltrat. Așa au aflat cei de la interne că Steaua îl vrea pe Iovan. Cei de la interne au trimis o mașină la Gara de Nord.

Iovan a povestit că s-a dat jos din tren, nu cunoștea pe nimeni, a văzut că era așteptat de cineva pe care i se părea că îl cunoaște de undeva. Apoi și-a dat seama că era un fost arbitru care o avantaja des pe Dinamo. L-a suit în mașină și Iovan neștiind Bucureștiul nu știa pe unde îl plimbă acel fost arbitru. În loc să ajungă la Ghencea, a ajuns la Ștefan cel Mare. Dinamo i-a spus să semneze cu ei, dar între timp au aflat cei de la Steaua și i-au spus lui Olteanu”, a spus Andrei Vochin al Oldies but Goldies.

Cum i-a convins Constantin Olteanu pe dinamoviști să îl aducă pe Iovan în Ghencea

Andrei Vochin relatat la Oldies but Goldies și cu ce argument a reușit Constantin Olteanu să îl convingă pe Nicolae Popovici să îi facă pe cei de la Dinamo să îl aducă pe .

„Procurorul general al României era Popovici care fusese pus în funcție la recomandarea lui Olteanu. Cei de la Dinamo l-au luat ulterior ca președinte al secției de fotbal datorită statului său. Erau puși oameni din sistem în fruntea cluburilor pe atunci. Olteanu a luat legătura cu Popovici și i-a dat termen limită să îl aducă pe . I-a transmis că așa cum l-a propus în funcție așa va propune scoaterea lui de acolo. I-au dat drumul până la urmă și așa Iovan avea să ajungă la Steaua și să fie primul jucător care ridică Cupa Campionilor Europeni deasupra capului”, a mai spus Vochin la Oldies but Goldies.