Războiul divelor continuă! Andreea Marin dă de pământ cu Mihaela Rădulescu: „N-am mai întâlnit pe cineva atât de obsedat de persoana mea”

Deși au trecut cel puțin două decenii de când rivalitatea lor ține primele pagini ale ziarelor de scandal, Andreea Marin și Mihaela Rădulescu nu par dispuse să revină la sentimente mai bune. Ba chiar abordează acest subiect cu o sinceritate dezarmantă și nu ratează nicio ocazie să-și arunce cuvinte grele.

Credeați că ideea mai-marilor Pro TV de a le aduce împreună în echipa aceleiași emisiuni – „Uite cine dansează” – va avea darul să le apropie puțin? Ei bine, răspunsul oferit în interviul acordat lui Mădălin Ionescu spulberă speranțele într-o împăcare istorică în showbiz-ul românesc.

Andreea Marin, mai sinceră ca oricând. Ce a putut să spună despre Mihaela Rădulescu

„Viața le rezolvă pe toate. Până la urmă, fiecare e la locul său. Cum îți creezi drumul în viață… pe el mergi! Nu pot să-mi dau seama dacă ea m-a enervat cel mai tare în media.

Pur și simplu… da… nu mi-a făcut plăcere să văd atâtea… În ciuda încercărilor mele de a fi un om civilizat, de multe ori nu am avut cu cine!

Emisiunea în care am apărut împreună nu era emisiunea ei. Fiecare avea rolul bine determinat, nu a avut nici o importanță pentru mine că e sau nu în emisiune. Eu am primit un rol, ca jurat, am fost întrebată dacă îmi doresc asta, mi-a fost prezentat proiectul, mi s-a părut interesant, îmi place dansul.

Mi-a fost foarte ușor să aleg dacă iau parte la acest show, sunt un profesionist. Nu decid în funcție de altcineva care apare pe acolo!

N-are nici o relevanță treaba asta pentru mine, eu sunt stăpână pe mine, îmi cunosc valoarea și posibilitățile ca profesionist! Nu trebuie să mă sperii de nimeni, nici gând!

N-am mai întâlnit pe cineva atât de obsedat, până la urmă, de persoana mea! E trist! Între noi nu era deloc o competiție! Audiența mea era uriașă față de audiența emisiunii de duminică, de atunci, care era mult mai mică…

Nu se puteau compara! Nu era o competiție, nu eram pe același tronson orar… Era, pur și simplu, o chestiune, cred eu… mă simțea ca pe o femeie care îi amenință întâietatea sau ceva de genul ăsta”, a dezvăluit Andreea Marin la Metropola Tv.