Războiul FCSB – CSA Steaua a ajuns în presa din Olanda înaintea meciului campioanei cu Go Ahead Eagles! Ce au scris jurnaliștii batavi

Joi seara, campioana României, FCSB, va debuta în noul sezon de Europa League , iar presa batavă a făcut o radiografie a clubului patronat de Gigi Becali. Jurnaliștii au adus în discuție disputa dintre Steaua și FCSB.

Olandezii au vorbit despre conflictul Steaua – FCSB înainte de meciul echipei lui Gigi Becali cu Go Ahead Eagles

FCSB nu e neapărat un nume nou pentru olandezi. Steaua, cum se numea echipa lui Gigi Becali în urmă cu nu foarte mulți ani, a jucat în cupele europene în fața unor adversari puternici din Țările de Jos, iar în 2013 o elimina pe Ajax din șaisprezecimile de finală Europa League, după o dublă istorică, câștigată la loviturile de departajare. Ulterior, roș-albaștrii au ieșit din competiție, fiind eliminați de Chelsea, campioana Champions League en titre.

Clubul patronat de Gigi Becali a pierdut în instanță brandul și palmaresul, iar galeria s-a împărțit. Batavii au analizat istoria echipei din capitală și au amintit și de marile performanțe ale roș-albaștrilor din anii ’80, când câștigau Cupa Campionilor Europeni în fața Barcelonei, la Sevilla.

Ce spun jurnaliștii olandezi despre clubul lui Gigi Becali. „De aici au început tensiunile”

„Steaua a fost înființată în 1947, sub numele CCA (Clubul Central al Armatei), imediat după cel de-al Doilea Război Mondial. În scurt timp, a devenit Steaua, clubul-fanion al României, cucerind în 1986 Cupa Campionilor Europeni după celebra finală cu FC Barcelona, câștigată la penalty-uri. Trei ani mai târziu, ajungea din nou în finală, de această dată pierdută categoric, 0-4 cu AC Milanul lui Van Basten și Gullit. Fiind creată de Ministerul Apărării, echipa se afla sub tutela armatei, lucru obișnuit pentru multe cluburi est-europene în acea vreme.

Totul s-a schimbat în 1998, când guvernul a renunțat la secția de fotbal din cauza problemelor economice. Cinci ani mai târziu, clubul a ajuns pe mâna controversatului om de afaceri și politician George Becali, iar de aici au început tensiunile.

La momentul preluării, Steaua avea datorii de 11 milioane de euro către statul român. Pentru a evita executarea silită, Becali a pus la cale un artificiu: a cumpărat clubul printr-o nouă companie comercială, lăsând datoriile în spatele vechii organizații non-profit, care a falimentat rapid. Statul a pierdut milioane, iar această manevră avea să devină sursa conflictului juridic privind identitatea Stelei.

Deși Becali a continuat să folosească numele și sigla Steaua, instanțele au decis că nu avea dreptul legal să facă acest lucru. După ani întregi de procese, în 2017 clubul a fost obligat să își schimbe denumirea în FCSB. Între timp, Ministerul Apărării a reînființat propria echipă, CSA Steaua București, care activează acum în liga secundă. Conform legii, cluburile deținute de stat nu pot juca în prima divizie”, au scris jurnaliștii de la

Test dificil pentru FCSB în Olanda

Se anunță un meci dificil pentru FCSB. Go Ahead Eagles e într-o formă foarte bună. Campioana României va juca împotriva unei formații dintr-un campionat tare, Eredivisie, dar roș-albaștrii vor să spele rușinea din ultimele partide din Superliga și să își înceapă cu dreptul drumul din Europa League.