Războiul FCSB – Steaua, pe masa lui Ilie Bolojan! Reacția lui Gigi Becali: „Doar asta poate face el!”. Exclusiv

Conflictul juridic care durează de ani de zile între FCSB și CSA Steaua ajunge pe masa premierului Ilie Bolojan. Ce poate face acesta, în opinia lui Gigi Becali.
Adrian Baciu
28.01.2026 | 10:30
Razboiul FCSB Steaua pe masa lui Ilie Bolojan Reactia lui Gigi Becali Doar asta poate face el Exclusiv
Conflictul FCSB - Steaua ajunge la mâna lui Ilie Bolojan. Reacția lui Gigi Becali. Sursa foto: colaj Fanatik
Gigi Becali a comentat marți, 27 ianuarie, ultimele informații cu privire la eternul război care se duce între clubul său și CSA Steaua. Fanii formației din Ghencea au apelat la ajutorul premierului Ilie Bolojan.

La începutul acestei săptămâni, o organizație a suporterilor lui CSA Steaua a trimis o hârtie către premierul Ilie Bolojan pentru a-l ruga să intervină să rezolve situația în care se află clubul Armatei. Horia Ivanovici i-a prezentat această situație patronului celor de la FCSB, în emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali a spus că șeful Executivului nu poate face mare lucru în această privință. Cel mult, Ilie Bolojan ar putea să scoată la vânzare marca. Asta printr-o hotărâre de Guvern. „(n.r. Luni au trimis suporterii lui CSA Steaua o hârtie către premierul Bolojan să-l roage să intervină să rezolve situația).

Ce poate să facă Bolojan? Poate să încalce legea? Legea e lege. Singurul lucru pe care îl pot face ei este să scoată la vânzare marca. Dar trebuie numai prin hotărâre de Guvern (HG). Ei sunt proprietate publică a statului român. Nu au cum. Marca aceea, nu se poate atinge nimeni de ea.

(n.r. Poate să facă ceva Bolojan, să intervină?) Ce poate să facă Bolojan, să scoată marca la vânzare prin hotărâre de Guvern. Atât poate să facă el. Marca aia, Steaua, este o proprietate publică. Nu o poate lua nici Horia, nici Becali, nici nimeni, decât prin licitație. Hotărâre de Guvern și licitație. Sau prin licențiere. Domne, o licențiez, adică o închiriez, să scot bani. Dar și licențierea aia nu o pot face de la puterea lor”, a spus Becali.

Patronul celor de la FCSB a mai prezentat apoi pașii de urmat pentru ca, în sfârșit, cei de la CSA Steaua să poată promova pe prima scenă a fotbalului românesc. „Trebuie să scoată la licitație licențierea. Adică tot prin HG, ‘domne, o închiriez’. Că spun ‘de ce i-o dai lui Horia pe 7 lei?, o iau eu pe 12 lei’. Nu poate nimeni. Nici Trump, nici Putin, să se atingă de ea. Că e lege. Ce poate să facă Bolojan: să scoată prin HG marca la licitație. Și locul acela în Divizia B să-l scoată la licitație.

Că au loc în Divizia B. Și prin HG scot la licitație locul din Divizia B al lui CSA și marca. Apoi o ia cineva marca, la licitație, ia și locul în Divizia B îl predă, după aia poate să promoveze. Numai așa poate să facă. Deci asta e singura soluție: scot la licitație locul în Divizia B, scot marca. Vine unul, le ia, și la anul promovează. Gata, este Steaua promovată. Altfel nu se poate”, a mai notat Becali.

Ar vrea Gigi Becali pe CSA Steaua rivală în SuperLigă? Răspuns categoric

În intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a fost întrebat dacă ar vrea să se lupte și pe teren cu cei de la CSA Steaua. Răspunsul patronului FCSB a fost ferm.

”(n.r. V-ar conveni vreodată ca CSA Steaua să promoveze în SuperLigă, să jucați cu ei sau nu?) Nu-mi convine. De ce să-mi convină? De ce? Pentru că Steaua sunt eu. De ce să vină ei cu falsitate. Dumnezeu face dreptate. Adică tu nu poți să vii și să spui… Bă, vine un om, bagă 40 de milioane, asta o să i-o spun și lui Pițurcă”, a răspuns Becali.

