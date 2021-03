Războiul dintre FRF şi LPF pare unul fără sfârşit. Secretarul general al Ligii, Justin Ştefan a postat pe reţelele de socializare un articol apărut în presa britanică în care se scrie despre acuzaţiile pentru nereguli financiare cu care se confruntă Răzvan Burleanu.

În acest început de an, problema VAR a asmuţit şi mai mult conflictul dintre FRF şi LPF. Cele două foruri sunt în stare de beligeranţă după ce s-au acuzat reciproc că nu vor să plătească pentru arbitrajul video. S-au aruncat cuvinte grele de ambele părţi, însă nici măcar după armistiţiul în care Federaţia şi Liga sunt de acord să împartă cheltuielile pentru VAR, spiritele nu s-au calmat.

Războiul FRF-LPF continuă! Justin Ştefan, postare despre neregulile financiare de care e acuzat Burleanu: “Câţi scheleţi zac în dulapuri?”

Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Ştefan, a postat pe reţelele de socializare un articol din presa din Marea Britanie care puncta faptul că Răzvan Burleanu, candidat la Consiliul FIFA, este acuzat de nereguli financiare:

“Mă întreb de ce presa din România nu acoperă mai bine subiectul? Oare câți scheleți zac cu adevărat în dulapurile lui Burleanu? Am dubii că la Casa Fotbalului vorbim de bună guvernanță.

Înteleg că directorul financiar al FRF a părăsit instituția acum câteva luni. Poate că ar trebui investigate cu mai multă atenție, de către presă, motivele acelei plecări”, a scris Ştefan.

Presa din Anglia pune lupa pe Burleanu: “Candidat principal la alegerile pentru Consiliul FIFA se confruntă cu acuzaţii de nereguli financiare”

În articolul cu pricina, jurnalistul Duncan McKay scrie că Răzvan Burleanu “un candidat principal la alegerile pentru Consiliul FIFA de luna viitoare se confruntă cu acuzaţii de nereguli financiare după ce birourile FRF au fost puse sub investigaţie de Guvernul de la Bucureşti.

El a fost propus pentru această funcţie, alături de germanul Peter Peters, vicepreşedinte al Federaţiei Germane de Fotbal, pentru a obţine un mandat de patru ani în consiliul organismului care conduce fotbalul mondial, post care vine cu o sumă de 250.000 de dolari, bursă anuală de la FIFA.

Dar, compatibilitatea lui Burleanu cu această funcţie urmează să fie examinată după ce a apărut ştirea că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a făcut un raid la birourile FRF în urma acuzaţiilor de delapidare şi fraudă.

Ele au fost făcute la ordinul lui Florin Cîţu, pe atunci ministru al finanţelor publice, cu puţin timp înainte de a deveni prim-ministru al României în luna decembrie a anului trecut.

Se presupune că infracţiunile s-au produs în timpul primului mandat al lui Burleanu în calitate de preşedinte al FRF între 2014 şi 2018″, se arată în articolul publicat de site-ul insidethegame.biz.

Florin Cîţu: “În acest moment se face analiza documentelor”

Pe data de 17 noiembrie 2020, ANAF a demarat o serie de verificări şi au ridicat mai multe documente de la Federaţia Română de Fotbal. La acea vreme, ministru al Finanţelor, Florin Câţu a declarat:

„În 17.11.2020, echipele de control ale ANAF au început un control la Federaţia Română de Fotbal (FRF), în urma informaţiilor apărute în spaţiul public. În acest moment, se face analiza documentelor, iar când acest raport va fi finalizat, îl vom face public”, a spus Cîţu la vremea respectivă.

Răzvan Burleanu, atac la Ministrul Finanţelor: “Am văzut că Ministrul de Finanțe are un apetit pentru televiziunile care nu își plătesc taxele”

Preşedintelui Răzvan Burleanu nu i-a căzut bine controlul celor de la ANAF şi l-a atacat pe Florin Cîţu: „Să vorbim și despre controlul ANAF de la FRF. A trebuit să dau timpul în urmă. Încă din 2014, Federația a implementat toate principiile de bună guvernanță.

Am devenit un exemplu în regiune. Am pus tot la dispoziție și așa vom face și de acum înainte. Am trecut prin toate controalele. Dacă Ministerul de Finanțe și-ar fi digitalizat serviciile, nici n-ar fi fost nevoie astăzi de un control. Sunt și părți bune după aceste verificări.

Ministrul de Finanțe va înțelege că FRF nu e o instituție publică, așa cum tot a insistat în numeroase rânduri, punând Federația la un loc cu primării sau consilii județene. Se va vedea care e contribuția Federației la buget.

În 2019, FRF a contribuit cu nu mai puțin de 13 milioane de lei. Am primit 0 lei sprijin înapoi. Totodată, indirect, fotbalul românesc contribuie la bugetul de stat cu 750 de milioane de euro anual, conform unui studiu al Uniunii Europene. Am văzut că Ministrul de Finanțe are un apetit pentru televiziunile care nu își plătesc taxele”, a spus Burleanu în luna noiembrie.

FRF şi LPF, război fără sfârşit: ”

Înainte de a ajunge la un acord cu LPF pentru finanţarea arbitrajului video, preşedintele FRF a lansat un atac la adresa oficialilor de la Ligă: “Vrem să forțăm mâna celor de la LPF să mai scadă din nivelul salarial de 2 milioane de euro sau să pălăvrăgească mai puțin și să atragă mai multe fonduri private pentru creșterea produsului Ligii 1”, a spus atunci Burleanu.

Războiul dintre LPF şi FRF pare departe de final chiar dacă cele două foruri au ajuns la un acord în ceea ce priveşte finanţarea VAR. La fiecare apariţie publică oficialii celor două părţi se acuză reciproc, iar acest lucru nu pare să se schimbe în viitorul apropiat.