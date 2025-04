Războiul neștiut dintre Gigi Becali și Mihai Stoica: „Făceam totul să mă răzbun! Mă gândeam dacă suferă”

Mihai Stoica și Gigi Becali au una dintre cele mai puternice relații din fotbalul românesc, dar cei doi au avut și momente când s-au aflat în conflict. Plecarea lui Meme în anul 2007 l-a ajutat să înțeleagă anumite lucruri, iar după câțiva ani a revenit să lucreze cu Gigi Becali.

Mihai Stoica: „Eu eram disperat să mă întorc”

, cele mai importante momente fiind rezultatele obținute de actuala campioană a României în competițiile europene.

Plecat la Unirea Urziceni, acolo unde a lucrat cu Dan Petrescu, Mihai Stoica a povestit momente incredibile din relația sa cu , dar și motivul pentru care îi este recunoscător latifundiarului din Pipera.

Cei doi s-au aflat într-un conflict, dar în cele din urmă au ajuns să lucreze din nou împreună, în ciuda faptului că Mihai Stoica spunea acum mulți ani că nu își mai dorește să revină sub comanda lui Gigi Becali.

„Din secunda în care am plecat de la Steaua în 2007 și până când m-am întors, viața mea a devenit un pariu cu Gigi Becali. Tot ce făceam, mă gândeam, suferă sau nu suferă? Aș fi făcut orice să mă răzbun. Chestia aia cu cutia de carton a fost exact o răzbunare. Bă, te urăsc atât de mult, încât orice aș face.. Dar defapt eu eram disperat să mă întorc.

Și culmea că mai și vorbeam între timp. La plecarea mea, eu mi-am închis telefonul pur și simplu. Nu mai puteam. Eram la pământ și nu știam ce se întâmplă și o lună am stat în cameră, până când de la 80 de kilograme am ajuns la 69. Când am văzut 6 la cântar, am zis că e ceva rău de tot”.

Mihai Stoica: „Cea mai mare satisfacție a lui este faptul că eu merg la biserică”

„Eu plecasem iar din club, eu nu voiam să spun că Teodora e bolnavă, dar a simțit din voce și mi-a zis: ‘Mâine, urgent te duci la bază și te apuci iar de treabă, nu discutăm asta.’ A doua zi i-a făcut donație și i-a plătit tot ce a însemnat cheltuială, operații, terapii, ce urma să apară și în plus. Și a și angajat-o la club. Gigi e un altfel de om..

Cea mai mare satisfacție a lui este faptul că eu merg la biserică. Pentru el chestia asta este atât de importantă. De foarte multe ori mă enervează Gigi, dar este o chestie de moment. Eu îmi iubesc meseria, iubesc echipa asta, îmi plac atât de mult colaboratorii mei, pentru că i-am ales, lucru pe care el m-a lăsat să îl fac.

Pentru mine asta îmi dă un confort psihic mai mare decât trofeele câștigate. Mă duc cu plăcere, nu mă duc să îl întâlnesc pe unul pe care nu îl suport”, a povestit Mihai Stoica la .