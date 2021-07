Războiul olteano-oltean! U Craiova vs. FC U Craiova 1948, cea mai așteptată rivalitate din Liga 1

Pentru sezonul 2021-2022, Liga 1 își mută un pol important de interes la Craiova. FC U 1948 a obținut promovarea, iar pentru sezonul ce stă să înceapă. Unul dintre ele, foarte îndrăzneț, este să termine peste rivala din oraș, Universitatea.

ADVERTISEMENT

În ultimii ani, cele două formații craiovene s-au duelat doar prin tribunale, unde avocații lui au obținut câteva victorii importante. Dar nu a abandonat lupta, în ciuda faptului că a fost nevoit să schimbe denumirea. Și… domiciliul personal. Cel puțin pentru moment.

Războiul olteano-oltean dintre U Craiova și FC U Craiova 1948. S-au mai întâlnit pe teren, n-a câștigat niciuna

U Craiova și FC U Craiova 1948 s-au înfruntat și pe teren, în ediția 2013-2014 a Ligii 2. La vremea respectivă, echipa lui Mititelu fusese primită în divizia secundă de o decizie a Tribunalului, iar cea a lui Rotaru primise invitație din partea FRF. Deși avea o echipă încropită peste noapte, FC U a rezistat în meciurile directe. Ambele încheiate fără gol. Dar U obținea promovarea în Liga 2, în vreme ce FC U s-a chinuit în subsolul clasamentului și în cele din urmă a fost exclusă din competiție de FRF.

ADVERTISEMENT

În ultimii ani, ambele echipe ale Craiovei și-au ridicat nivelul. Are FC U șanse reale să se lupte la primele locuri? Universitatea Craiova va fi cu siguranță acolo. Cel puțin la nivel declarativ, familia Mititelu este gata să investească sume importante pentru a micșora ecartul față de rivală. Iar aducerea lui Adrian Mutu ca antrenor vine oarecum ca o garanție în acest sens. Dar sunt încă unele capitole la care diferența rămâne încă mare.

1. Autocarul este cea mai tare achiziție pentru FC U: „Barcelona are varianta mai ieftină”

FC U Craiova 1948 promite investiții foarte mari pentru următorul sezon, dar prima sumă importantă nu a mers spre transferul vreunui jucător, ci pe achiziționarea celui mai modern autocar din România. FANATIK.RO a prezentat în premieră care îi va plimba prin țară pe Mutu și elevii săi.

ADVERTISEMENT

„Avem cel mai frumos autocar din România. Are cele mai bune dotări. Barcelona a comandat același autocar, dar varianta mai ieftină cu 120.000 de euro. Al nostru valorează 550.000 de euro. Plus TVA”, făcea Mititelu jr. anunțul încă din mai.

ADVERTISEMENT

„Autocarul are toate dotările necesare ca să avem confortul necesar. Mă bucur că echipa la care activez merge pe această linie a performanței, acest lucru se vede și din achizițonarea acestui Maybach al autocarelor”, a fost și concluzia lui Adrian Mutu.

Și Universitatea Craiova are un autocar modern, chiar dacă nu la nivelul celui achiziționat de rivala din oraș. Dar… „suferind”: a fost vandalizat în ultimele luni atât de fanii FC U, cât și de cei ai Petrolului.

ADVERTISEMENT

2. Universitatea câștigă duelul conducerilor. Numele lui Sorin Cârțu cântărește decisiv

Lupta se va da și la nivel de conducere. Acolo unde CS Universitatea are un în istoria „Maximei”, Sorin Cîrțu. De asemenea, un alt om important în conducere este Marcel Popescu. Omul cu discurs ireproșabil. Iar „durul” este, cu siguranță, Silvian Cristescu.

ADVERTISEMENT

La FC U Craiova 1948 a revenit Marcel Pușcaș, de această dată ca director general, nu președinte. dar a plecat neașteptat team-managerul Astfel, plusul merge la numele mai „grele” din conducerea Universitatea, în frunte cu Sorin Cîrțu. De altfel, acesta din urmă a lansat un plan nemaivăzut în fotbalul românesc. Abonații clubului vor putea vota pentru alegerea noului președinte al clubului în martie 2022. Mandatul va fi de doi ani, iar „Sorinacio” nu a decis încă dacă va participa sau nu.

3. Mihai Rotaru, pe plus la patroni. Dar Adrian Mititelu este dispus să riște totul

FC U Craiova 1948 se anunţă a fi o echipă de top în viitorul sezon de Liga 1 datorită investiţiilor pregătite de familia Mititelu. Averea lui Adrian Mititelu este estimată la 11 milioane de euro. A fost printre cei mai bogați oameni din fotbal, dar într-o perioadă ajunsese să fie declarat falit. În 2018, Mititelu a vândut un teren cu 22 de milioane de euro. Doar că i-a fost pus sechestru de la Fisc pe suma de 23 de milioane de lei. De asemenea, a avut și unele afaceri imobiliare blocate. Anul trecut, Adrian Mititelu anunța că este aproape falit și că bugetul clubului este asigurat de afacerile… copiilor săi!

De partea cealaltă, despre averea lui Mihai Rotaru nu există prea multe informații precise. Este estimată neclar la nivelul a „zeci de milioane de euro”. În 2004, revista „Capital” îl cataloga drept cel mai tânăr antreprenor român din construcții. Se vorbea la acea vreme de o avere între 13 și 15 milioane de dolari. A moștenit de la tatăl său grupul de firme „Rotary”, cu activități în special în domeniul construcțiilor. În 2011, „Forbes” vorbea de o avere de 20-22 milioane de euro. Dar suma a crescut cu siguranță în ultimii ani.

„În cei peste cinci ani de Ştiinţa, am investit aproximativ 13,5 milioane euro în acest club. Niciun cent din această sumă nu a fost retras şi nici nu am de gând să o fac”, spunea Rotaru în iulie 2018. Între timp, cheltuielile echipei au devenit și mai mari. Dar, pe de altă parte, Universitatea a început să și producă.

4. Lotul de jucători, capitolul la care este cea mai mare diferență

Marinos Ouzounidis are la dispoziție . Nou-promovată în Liga 1, FC U Craiova 1948 nu are cum să fie la nivelul rivalei din oraș, echipă de top în România de câțiva ani.

Adrian Mutu are la dispoziție în acest moment un lot pe care transfermarkt.com îl evaluează la 5,49 milioane de euro. Cel mai important transfer este cel al argentinianului Juan Bauza, golgheterul lui Csikszereda în sezonul trecut. Din postura de jucător liber de contract. în această vară, iar acum se va pune accentul doar pe jucători din străinătate. Astfel, au mai fost aduși Pedro Machado (Oliveirense), Samuel Asamoah (Sint-Truiden), Mamadou Bagayoko, Marko Gajic (Vozdovac), Armin Gremsl (SKN St. Pölten), Hugo Vieira, Dominik Kovacic (Lokomotiva) sau Sekou Sidibe (FC Emmen).

„Vor fi modificări în lot, valorice şi numerice. Au plecat opt jucători, să vedem ce spune antrenorul dacă mai pleacă. Să cunoască şi el jucătorii, ne spune apoi ce vrea. Am apucat să aduc şi eu jucători. A fost o listă la care s-a lucrat două luni. Şi acum se vor face transferuri la fel de bune”, spunea Marcel Pușcaș.

Alexandru Cicâldău este cel mai bine cotat jucător de la CS Universitatea Craiova. La 6,5 milioane de euro, peste întreg lotul actual al echipei lui Adrian Mititelu. Nici echipa lui Mihai Rotaru nu a oficializat încă transferuri importante, dar are oricum mulți jucători de top. Cu o valoare totală a lotului de 27,38 milioane de euro, conform transfermarkt.com.

5. Plus pentru FC U în disputa dintre „ultrași”. „Peluza Sud” promite show de show…

Cel mai încins duel din Craiova este cu siguranță cel al peluzelor. Și rivalitatea va crește și mai mult în intensitate cu ambele echipe în Liga 1. U Craiova a avut în ultimii ani cea mai bună medie de suporteri la meciuri.

Dar, de când au revenit pe „Ion Oblemenco”, fanii lui FC U 1948, în special cei din „Peluza Sud”, au demonstrat că pot face spectacol în tribune. Iar „ultrașii” echipei lui Adrian Mititelu se pot lăuda că au sprijinit echipa încă din Liga 4. Motiv pentru care primesc un plus pentru devotament. În disputa dintre „Peluza Nord”, care susține echipa lui Rotaru și „Peluza Sud”, care au rămas fideli formației lui Mititelu, sunt foarte multe orgolii în joc. La capitolul „ultrași”, FC U Craiova 1948 pare să aibă, totuși, un plus.

6. Cantonamente de top pentru ambele echipe ale Craiovei

„Cel târziu în toamna acestui an vom inaugura cea mai mare bază sportivă din România. Sunt șapte terenuri, șase naturale și unul sintetic. Tot ce ține de spa, condiții de refacere, totul construit pe zece hectare. Terenurile există. Mai sunt niște chestii tehnice de făcut. Clădirile încă nu sunt gata. Am fost și am vizitat alte baze din Europa, am fost și la Bayern München. Vă spun, sincer, este peste ce am văzut la München! Va fi cea mai tare bază de pregătire din Europa de Est”, spunea Adrian Mititelu jr. în luna mai. Ambiții mari, care l-au și atras pe Adrian Mutu spre acest proiect. Adrian Mititelu chiar a fost atent ca jucătorii săi să aibă cele mai bune condiții de pregătire.

Și CS Universitatea Craiova are o bază de pregătire ultra-modernă, în Lunca Jiului, inaugurată în noiembrie 2018. Ambele echipe și-au programat și cantonamente în condiții excelente. Adrian Mutu a plecat alături de elevii săi în Slovenia, în vreme ce lotul lui Ouzounidis s-a ozonificat în Austria.

7. Ambiția lui Adrian Mutu versus experiența lui Marinos Ouzounidis, avantaj grecul

Duelul antrenorilor se anunță unul extrem de interesant între cele două rivale. FC U Craiova a mutat surprinzător și a ales să se despartă de Eugen Trică, tehnicianul care a asigurat promovarea în Liga 1. A fost adus Adrian Mutu (42 de ani), antrenor lipsit de experiență, dar care a reușit rezultate foarte apreciate la naționala de tineret. Și a demonstrat că are fler pentru această meserie. Dar la FC U Craiova, un adevărat malaxor de antrenori, va avea, cu siguranță, o adevărată provocare de înfruntat.

Marinos Ouzounidis, cu 10 ani mai „matur” decât Mutu, are de partea sa plusul de experiență. Mai mult, are și avantajul lunilor pe care le-a petrecut deja alături de lot în sezonul precedent. Grecul nu a reușit să își ducă echipa în lupta pentru titlu, în special din cauza unor eșecuri în fața unor echipe mai slab cotate. Dar a și obținut victorii spectaculoase cu FCSB și CFR Cluj. În plus, și-a salvat postul cu victoria din finala Cupei României, urmată apoi de cea din Supercupa cu CFR Cluj. La fel ca și Mutu, Ouzounidis s-a remarcat cu un discurs echilibrat, onest, dar și cu o organizare bună a echipei pe care o conduce.

8. Duelul suporterilor celebri: Selly versus Bobonete

FC U 1948 și CS Universitatea au de partea lor susținători importanți. Selly, cel mai cunoscut vlogger din România, și-a declarat public dragostea pentru FC U. Chiar dacă a recunoscut că nu este la fel de fanatic precum „ultrașii” din Peluza Sud. „Tata se uită la fotbal. Noi am crescut cu FC U Craiova. Cu ai lui Mititelu. M-am bucurat mult când au promovat, dar nu sunt un fan fanatic, ca să glumesc…”, declara Selly. Și posta pe net: „Vreau să le transmit cele mai dulci felicitări celor de la FC U. Craiova, care au intrat în Liga I. Hai, băieți, hai pe ei! Arătați-le că la olteni e forța!”.

De partea cealaltă, Mihai Bobonete este fan declarat al CS Universitatea. „Eu am ținut cu Universitatea Craiova, unica „Maxima”. Azi țin cu echipa care joacă în Liga 1. Pentru mine, aceasta este Universitatea. Eu m-am atașat acum de această echipă. Mi se par niște prostii alea cu Clona sau Craiolguța. Până la urmă, clubul înființat în 1948 era Clubul Sportiv Universitatea, nu? Și în anii ’80, marii ani, tot CS Universitatea era. În cazul în care Mititelu va reînființa echipa veche, va fi o ciorbă reîncălzită”, declara „Bobiță” în 2017, într-un interviu pentru danielnanu.ro.