Războiul pentru dreptul la avort continuă. Referendum câștigat de tabăra pro în Kansas. Administrația Biden dă în judecată statul Idaho din cauza restricțiilor

Alegătorii din Kansas au decis în mod covârșitor să nu elimine dreptul la avort din Constituția statului, o victorie majoră a mișcării pentru dreptul la avort într-unul dintre statele conservatoare ale Americii.

Referendum câștigat de tabăra pro dreptul la avort în Kansas

Înfrângerea referendumului a fost cea mai tangibilă demonstrație de până acum a unei reacții politice împotriva , decizia de referință care a protejat dreptul la avort în întreaga țară.

Rezultatul decisiv – 59% vs 41%, după numărarea a aproximativ 95% din voturi – a venit ca o surpriză și după campanii frenetice, în care ambele părți au investit milioane în publicitate și au bătut la uși.

„Alegătorii din Kansas au vorbit tare și clar: nu vom tolera interzicerea extremă a avortului”, a spus Rachel Sweet, directorul de campanie al Kansans for Constitutional Freedom, care a condus efortul de a învinge amendamentul.

Sweet le-a spus susținătorilor că dorința de a depăși barierele partizanatului politic și diferențele ideologice a ajutat tabăra lor să câștige.

Republicanii înregistrați ca alegători îi depășesc cu mult pe democrați în Kansas – iar activiștii pentru drepturile la avort au făcut apeluri explicite alegătorilor neafiliați și alegătorilor de centru-dreapta.

Value Them Both, un grup care conduce efortul de vot pentru restrângerea dreptului la avort, a declarat pe Twitter: „Acest rezultat este un eșec temporar, iar lupta noastră dedicată de a prețui femeile și bebelușii este departe de a fi încheiată”.

Kansas, istorie violentă în ceea ce privește dreptul la avort

Votul din Kansas a marcat prima dată când alegătorii americani au intervenit direct asupra problemei avortului, de când în această vară.

Referendumul a căpătat o importanță suplimentară din cauza locației în Kansas, învecinat cu statele în care avortul este deja interzis în aproape toate cazurile.

Peste 12 milioane de dolari au fost cheltuiți pentru publicitate, împărțiți aproximativ egal între cele două tabere. Dacă ar fi fost adoptat, amendamentul ar fi eliminat protecția împotriva avortului din Constituția statului și ar fi deschis calea legiuitorilor să interzică sau să restricționeze avorturile.

Avortul este acum legal în Kansas până la 22 de săptămâni de sarcină.

Un sondaj Pew Research Center publicat luna trecută a constatat că majoritatea americanilor au spus că avortul ar trebui să fie legal în toate sau în majoritatea cazurilor și că mai mult de jumătate dintre adulți au dezaprobat decizia Curții Supreme de a anula Roe.

Kansas a fost punctul central al dezbaterii naționale despre avort cel puțin din 1991, când protestatarii din toată țara s-au adunat la Wichita și au blocat accesul la clinici în timpul săptămânilor de demonstrații aprinse pe care le-au numit Vara milei.

Uneori, statul a fost zguduit de violențe legate de această problemă. În 1986, o clinică de avort din Wichita a fost atacată cu o bombă.

În 1993, o femeie care s-a opus avortului l-a împușcat și l-a rănit pe doctorul George Tiller, unul dintre puținii medici americani care au efectuat avorturi la termen. În 2009, un alt activist anti-avort l-a împușcat și ucis pe dr. Tiller la biserica sa din Wichita.

Departamentul de Justiție dă în judecată statul Idaho pentru restricțiile privind avortul

Administrația Biden a dat în judecată statul Idaho din cauza unei legislații extrem de stricte privind avortul, care va intra în vigoare în această lună și despre care Departamentul de Justiție a declarat că va împiedica medicii de la camera de urgență să efectueze avorturi care sunt necesare pentru a stabiliza sănătatea femeilor care se confruntă cu urgențe medicale.

Procesul, anunțat de procurorul general Merrick B. Garland, este primul pe care administrația Biden l-a intentat ​​pentru a proteja accesul la avort de la decizia Curții Supreme de la sfârșitul lunii iunie, care a pus capăt dreptului constituțional de a întrerupe sarcina.

De atunci, a remarcat Garland într-o conferință de presă, „au existat relatări pe scară largă despre întârzieri și refuzuri de tratament pentru femeile însărcinate care se confruntă cu situații de urgență”.

Procesul susține că o lege federală, Legea privind tratamentul medical de urgență și munca, interzice statelor să impună restricții care ar împiedica medicii de la camera de urgență să trateze acele femei.

„Dacă un pacient vine în camera de urgență cu o urgență medicală care pune în pericol viața sau sănătatea pacientului, spitalul trebuie să ofere tratamentul necesar pentru stabilizarea pacientului”, a mai spus Garland, citat de . „Aceasta include avortul atunci când acesta este tratamentul necesar.”

Departamentul de Justiție solicită, de asemenea, o interdicție care să împiedice Idaho să-și aplice legea strictă a avortului asupra medicilor de urgență, asistentelor și tehnicienilor de laborator care asistă cu avorturi în situații de urgență – inclusiv cazuri în care femeile se confruntă cu afecțiuni precum sarcini extrauterine, preeclampsie severă sau complicații ale sarcinii care ar produce infecții grave sau hemoragii.

Georgia acordă deduceri fiscale pentru copilul nenăscut după 6 săptămâni de sarcină

Conform legii din Georgia, fetușii au acum „recunoaștere legală deplină” ca oameni vii. Asta înseamnă că părinții lor le pot revendica ca persoane aflate în întreținere pe declarațiile lor fiscale – chiar înainte de naștere.

Departamentul de taxe al statului a anunțat luni că va începe să recunoască „orice copil nenăscut cu bătăi ale inimii umane detectabile… ca fiind eligibil pentru scutirea de impozitul pe venitul individual din Georgia” – în valoare de 3.000 de dolari.

Contribuabilii trebuie să fie pregătiți să furnizeze dosare și documente medicale relevante, dacă acest lucru este solicitat de către departament.

Beneficiul fiscal este un produs secundar al unei legi care a intrat în vigoare la 20 iulie care interzice avorturile după aproximativ șase săptămâni de sarcină.

Georgia House Bill 481 a fost aprobat inițial în 2019, dar a fost considerată neconstituțională, având în vedere protecțiile acordate de Roe vs Wade. Odată ce precedentul de lungă durată a fost răsturnat în iunie, o curte federală de apel a deschis calea pentru ca interzicerea avortului din Georgia să devină lege. Instanța a convenit, de asemenea, că „personalitatea” ar putea fi redefinită pentru a include fetușii.

Conceptul de consacrare a personalității în politica anti-avort nu este nou. Printre statele care consideră embrionii ca fiind persoane distincte se numără Alabama, Arizona, Georgia, Kansas și Missouri.

În Georgia este interzis avortul după șase săptămâni de sarcină

Alte state – inclusiv Colorado, Mississippi și Dakota de Nord – au încercat să urmeze exemplul, dar actele legislative propuse au eșuat până acum.

Prevederea prin care se acordă statutul de persoană a Georgiei este, deocamdată, cea mai extinsă. Nu numai că acordă scutiri de taxe pentru fetuși, dar necesită și ca aceștia să fie incluși în unele recensăminte ale populației.

De asemenea, impune întreținere pentru copii „tatălui unui copil nenăscut” – echivalentul „cheltuielilor medicale directe și legate de sarcină ale mamei”.

Interdicția din Georgia interzice majoritatea avorturilor după aproximativ șase săptămâni de sarcină, de obicei în perioada în care medicii pot începe să detecteze activitatea cardiacă.

Excepțiile includ sarcinile cauzate de viol și incest, în cazul în care se depune un raport de poliție, și sarcinile care ar duce la moartea unei femei sau o vătămare gravă a unei femei, deși nu vătămarea bazată „pe un diagnostic sau o afirmație a unei stări mentale sau emoționale”.

În plus, legea nu interzice întreruperea sarcinilor neviabile, a sarcinilor extrauterine sau a avorturilor spontane.