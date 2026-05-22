Războiul secret al spionilor americani în Mexic. CIA, acuzată că organizează execuții în serie împotriva cartelurilor

Pe 28 martie, o camionetă a explodat pe o autostradă la nord de Ciudad de Mexico, ucigând doi membri ai unui important cartel. Una dintre victime a fost Francisco „El Payin” Beltran, un locotenent al liderului Cartelului Sinaloa. Povestea a fost în mare parte ignorată în Statele Unite, însă investigaţii recente făcute de The New York Times și CNN sugerează că asasinatele ar putea face parte dintr-o campanie sub acoperire a filialei CIA din Mexic.

Versiuni contradictorii legate de bomba care a ucis narcotraficanții pe autostradă

Dezvăluirile vin la doar câteva săptămâni după moartea a doi ofițeri CIA în statul mexican Chihuahua și după punerea sub acuzare în SUA a guvernatorului statului Sinaloa, Ruben Rocha Moya, pentru legături cu traficul de droguri. În 2025, administrația Trump a desemnat grupări precum Cartelul Sinaloa și Cartelul Jalisco Noua Generație drept organizații teroriste străine, acordând agențiilor precum CIA justificare legală pentru acțiuni sub acoperire împotriva cartelurilor mexicane.

Deşi ambele instituţii media confirmă implicarea spionilor americani, versiunile sunt diferite. CNN susține că atentatul cu mașina-capcană din martie „a fost un asasinat țintit, facilitat de ofițeri operaționali ai CIA”, în timp ce The New York Times scrie că agenția a furnizat informații și sprijin „dar nu era la fața locului când autoritățile mexicane l-au ucis membrul cartelului”.

Mai mult, reportajul CNN lasă loc interpretării că CIA i-ar fi asmuţit pe traficanți rivali unii împotriva altora sau că s-ar fi bazat pe grupări paramilitare de justițiari pentru a lichida anumiţi lideri. Acest lucru nu ar fi o noutate, având în vedere lunga și controversata istorie a CIA de colaborare cu actori nestatali din America Latină, inclusiv cu membri ai Cartelului Guadalajara, cartel care a facilitat traficul de arme către grupările Contras din Nicaragua în anii ’80. În schimb, informațiile publicate de The New York Times sugerează că forțele mexicane ar fi orchestrat asasinatul la cererea CIA. Şocant este însă faptul că sursele ambelor publicații susțin că operaţiunea din luna martie ar fi doar una dintre multe altele, deşi purtătoarea de cuvânt a CIA, Liz Lyon, și ministrul mexican al securității, Omar Garcia Harfuch, au negat acuzațiile.

Eșecul „strategiei de decapitare a liderilor” şi noul mod de operare

Este cert însă că agenţia americană desfăşoară operaţiuni terestre în Mexic. deşi agenților străini le este interzis să opereze în țară fără permisiunea expresă a guvernului național. Luna trecută, doi ofițeri CIA au murit într-un accident de mașină în timp ce se întorceau dintr-o operațiune antidrog în statul Chihuahua. Preşedintele Mexicului, Claudia Sheinbaum susținea atunci că americanii decedați ar fi fost invitați ilegal în Chihuahua de către guvernul de opoziție al statului.

„Strategia CIA este de a dezmembra rețele întregi de cartel, ceea ce implică nu doar eliminarea celor aflați în vârf, ci și identificarea vulnerabilităților din întreaga organizație și vizarea sistematică a jucătorilor de nivel inferior care servesc drept rotițe cheie în cadrul traficului de droguri”, a declarat o sursă pentru CNN.

De la începutul războiului împotriva drogurilor în Mexic, în 2006, factorii de decizie din SUA și Mexic au prioritizat așa-numita „strategie a decapitării liderilor”, Washingtonul condiționând ajutorul acordat prin Inițiativa Merida de arestarea unor ținte de mare valoare. În termeni tehnici, strategia a fost un succes. De la sfârșitul anilor 2000, administrațiile mexicane succesive s-au lăudat cu rezultate impresionante, cum ar fi capturarea lui „El Chapo” Guzman, a fiului său Ovidio Guzman, a lui „El Mayo” Zambada, precum şi .

Cu toate acestea, din punct de vedere strategic, strategia a fost un eșec catastrofal . Luptele interne dintre carteluri au dus la triplarea ratei omuciderilor din Mexic, de la 7 la 24/100.000 de locuitori până în 2010, iar disparițiile au crescut de zece ori până în 2023.

Riscul de răzbunare al cartelurilor împotriva SUA

În tot acest timp cartelurile mexicane au avut prea puține motive să vizeze cetățeni americani, cu atât mai mult agenți CIA, asta poate şi pentru că infracțiunile violente împotriva cetățenilor americani din Mexic declanșează o reacție disproporționat de puternică din partea autorităților, adesea incluzând anchete comune cu FBI. De exemplu, în 2023, au răpit din greșeală doi turiști afro-americani și au ucis alți doi în statul Tamaulipas, cel mai probabil crezând că sunt migranți haitieni. Ulterior, cartelul și-a cerut scuze pentru incident și le-a predat autorităţilor atât pe victime, cât și pe făptași.

Experţii avertizează că recentele dezvăluirile făcute de CNN şi The New York Times ar putea avea urmări grave. Dacă ar fi adevărat că CIA desfășoară operațiuni clandestine și asasinate în Mexic, abandonând strategia de cooperare și presiune indirectă, atunci cartelurile ar putea interpreta asta ca o schimbare a regulilor jocului şi ar putea trece recurge din nou la ţintirea agenţilor şi cetăţenilor americani.