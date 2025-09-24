Războiul Șumudică – Mandorlini e abia la început: „Probabil mai rămâne vreo 3 ani prin tribună la CFR, că nu știu ce face acolo”

, iar afirmațiile nu au fost pe placul tehnicianului italian, care a oferit un răspuns în cadrul unei conferințe de presă. Marius Șumudică a comentat această situație la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Continuă conflictul dintre Marius Șumudică și Andrea Mandorlini

Înainte de partida dintre CFR Cluj și UTA, Andrea Mandorlini a afirmat că „nu se coboară la nivelul” persoanelor care îl critică. Antrenorul italian a refuzat să îl numească pe Marius Șumudică, însă, foarte probabil, acesta se referea la fostul tehnician al Rapidului. Marius Șumudică i-a oferit un răspuns ferm antrenorului de la CFR.

Acesta a afirmat că tehnicienii străini care activează în România se află într-o situație privilegiată. „Am sărit puțin calul, îmi cer scuze și domnului Mandorlini că m-am referit la acea șuviță de păr la momentul când am făcut acea remarcă, îmi cer scuze public pentru acea ieșire. (n.r. te-a ciupit puțin, a spus că nu se coboară atât de jos, să îți dea replica) Nu are cum să se coboare, că n-a antrenat decât… nu vreau să mă cobor nici eu.

ADVERTISEMENT

E ca la jucătorii străini. În momentul în care un jucător străin vine în România, trebuie să fie peste jucătorii români. Așa și antrenorii străini, în momentul în care vin în România. Eu am fost în Turcia și mă linșau. Am antrenat opt ani de zile în Arabia Saudită și în Turcia. În 2022 am fost cel mai bun antrenor din Turcia, declarat ‘Antrenorul anului’, fiind singurul străin de acolo. Dar în alți ani, m-au torpilat.

„Sunt antrenori străini cărora li se acceptă mult mai multe decât antrenorilor români”

Noi, în România, cu tot respectul pentru antrenorii străini, trebuie să îi catalogăm așa cum sunt. Cum îl lăudăm pe Kopic, merită să îl lăudăm. Dar în momentul în care n-ai rezultate, cred că sunt antrenori străini cărora li se acceptă mult mai multe decât antrenorilor români. Nu suntem atât de naționaliști ca în alte țări. În România, antrenorii străini sunt deranjați dacă sunt oarecum criticați. Pe bună dreptate, pe ceea ce fac, pe rezultate.

ADVERTISEMENT

Îi doresc multă baftă de acum în continuare domnului Mandorlini, să dea Dumnezeu să redreseze echipa, să facă lucrurile cum trebuie să le facă la CFR și să spună că Șumudică s-a înșelat. Dar, din punctul meu de vedere, meciul de la Metaloglobus este pierdut de domnul Mandorlini. Ăsta e adevărul”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

„A început ploaia la Cluj, s-a deschis umbrela și a venit domnul Mandorlini”

Marius Șumudică a analizat apoi ultimii ani din cariera lui Andrea Mandorlini și a confirmat faptul că nu dorește să îl înlocuiască pe acesta la CFR Cluj. „Nu vreau să îi răspund domnului Mandorlini, este un coleg de-al meu, îl respect, îi respect munca, dar într-un final rezultatele vor vorbi. Dacă eu m-am înșelat și am greșit, îmi cer scuze de acum. (n.r. și dacă nu?) Dacă nu, probabil că va mai rămâne 3 ani prin tribune pe la CFR, că de vreo 3 ani stă pe acolo. Eu nu înțeleg ce post a avut la CFR și când s-a ivit… Nu știu de ce în cei 2-3 ani nu a avut altă ofertă să plece să antreneze undeva. După care, a revenit. A început ploaia la Cluj, s-a deschis umbrela și a venit domnul Mandorlini.

Să stea liniștit, că nu mă interesează subiectul CFR. Îl respect pe Neluțu Varga, am lucrat acolo, îl respect pe Cristi Balaj, am o relație specială cu el, Mara, Bilașco, dar pe mine nu mă interesează postul de la CFR. (n.r. ) Sub nicio formă, indiferent de echipa care m-ar oferta în momentul de față. Am fost contactat de cei de la Petrolul, nu s-a pus problema. Eu voi pleca în străinătate, cu siguranță”, a transmis experimentatul antrenor, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT