Războiul ultrașilor Hajduk Split – Dinamo Zagreb, văzut pe viu de directorul sportiv de la FCSB: „Spitalele pline de fani bătuți”

După ce a scris istorie în tricoul lui Dinamo Kiev, Florin Cernat a părăsit gruparea ucraineană în 2009 pentru a semna cu Hajduk Split, formație pentru care evoluase și în sezonul 2007-2008, sub formă de împrumut. Fostul internațional român a descris la FANATIK DINAMO atmosfera de la derby-urile contra lui Dinamo Zagreb, dar și incidentele care se petreceau înainte de aceste partide.

Cum s-a văzut războiul ultrașilor Hajduk Split – Dinamo Zagreb prin ochii lui Florin Cernat

În perioadele petrecute la Hajduk Split, Florin Cernat a luat parte la cinci derby-uri contra lui Dinamo Zagreb. Mijlocașul român a vorbit la FANATIK DINAMO despre rivalitatea incredibilă dintre cele două grupări. „Rivali de moarte, atât pe teren, cât și în afara terenului. Mereu când era derby se întâlneau pe la jumătatea drumului, era o bătaie generală.

Care rezista, venea la meci, care nu rezista pleca acasă. După un meci la noi, am ieșit eu accidentat, aveam o fisură la un deget și m-am dus la spital. Era un hol, erau și pe stânga și pe dreapta numai suporteri, ai ambelor echipe. Degete rupte, bandajați pe la cap”, a declarat Florin Cernat în cadrul dialogului cu Cristi Coste.

Florin Cernat, amintiri incredibile cu Luka Modric

În sezonul 2007-2008, actualul director sportiv de la FCSB l-a înfruntat în derby-urile Hajduk – Dinamo Zagreb pe Avea să fie ultima stagiune a viitorului „Balon de Aur” în țara natală, înainte de transferul la Tottenham. „În anii aceia, nu puteai să te atingi de cei de la Zagreb, era președinte Mamic, controla absolut tot, inclusiv Federația.

Aveau și jucători, Modric, Mandzukic, Lovren. (n.r. ai jucat contra lui Modric?) Da. (n.r. unii spun că este cel mai mare mijlocaș din toate timpurile) Nu îl contest ca fotbalist, un jucător extraordinar. Dar în acea perioadă, nu exista zi să deschizi un ziar și să nu vezi o știre cu Modric”, a afirmat fostul mijlocaș la FANATIK DINAMO.

Ce realizări a avut Florin Cernat în derby-urile cu Dinamo Zagreb

a fost prezent pe gazon în cinci derby-uri contra lui Dinamo Zagreb în perioada petrecută la Hajduk Split, iar bilanțul mijlocașului român este de un succes, trei remize și un eșec. Acesta a avut contribuții importante în aceste meciuri, contribuind la trei reușite.

Cernat a oferit câte o pasă decisivă în primele sale trei derby-uri jucate în campionat împotriva lui Dinamo Zagreb, încheiate cu o înfrângere (1-2), un egal (1-1) și o victorie (2-1). Celelalte două întâlniri, una în prima divizie și una în Cupă, s-au încheiat la egalitate, 0-0.

