Răzbunare, dulce răzbunare! Ce l-a motivat pe antrenorul lui Pyunik Erevan să îl bată pe Dan Petrescu

Pyunik Erevan a reușit o performanță istorică. Este . Un mare merit îl are și antrenorul Eghishe Melikyan (42 de ani), care abia aștepta să își ia revanșa în fața lui Dan Petrescu (54 de ani).

Eghishe Melikyan s-a răzbunat pe Dan Petrescu! Care a fost motivul antrenorului lui Pyunik Erevan

Tehnicianul campioanei Armeniei a dezvăluit înaintea returului din Gruia că are o vendetă cu omologul său de pe banca gazdelor. În 2009, când Petrescu era antrenor la Unirea Urziceni, „Bursucul” n-a vrut să îl ia pe armean, care tocmai dăduse probe pentru ialomițeni.

ADVERTISEMENT

„Pe când eram jucător activ, am venit în România ca să dau probe la o echipă antrenată de Dan Petrescu. Se întâmpla în anul 2009, la Unirea Urziceni. Am dat probe, dar nu am fost păstrat în lot şi am plecat din România”, a declarat Eghishe Melikyan, la conferința de presă premergătoare meciului de la Cluj.

În cariera de fotbalist, Melikyan a jucat pe postul de fundaș stânga, iar în 2009 tocmai își încheiase un contract de șapte ani cu Metalurg Donețk. În urmă cu 13 ani, în banda stângă a apărării, la Urziceni jucau „grei” precum Valeriu Bordeianu și Pablo Brandan.

ADVERTISEMENT

În ceea ce îl privește pe Dan Petrescu, antrenorul campioanei României nu și-a amintit de experiența cu cel care, în 2022, avea .

„Acum l-am întrebat şi eu. Mi-a zis ceva, că l-am antrenat, şi nu mai ţineam minte. L-am întrebat unde eram antrenor. Mi-a zis că eram în Cipru, într-un cantonament.

ADVERTISEMENT

Poate cu Kuban Krasnodar sau poate cu Urziceni, nu sunt sigur. L-am adus în probe la un meci, nu mi-a plăcut şi nu l-am ţinut. I-am zis sincer că nu mai ţin minte. Au trecut foarte mulţi ani”, au fost cuvintele lui Petrescu.

După ce a fost refuzat de Petrescu la Urziceni, Eghishe Melikyan a mai jucat doar patru ani fotbal, la echipe obscure: Ulisses Yerevan (Armenia), Krymteplytsia Molodizhne (Ucraina) și Hoverla Uzhhorod (Ucraina).

ADVERTISEMENT

Neluțu Varga plănuiește înlocuirea lui Petrescu

Răzbunarea lui Eghishe Melikyan pe Dan Petrescu poate fi totală. După rușinea înregistrată în primul tur preliminar din Liga Campionilor, „Bursucul” este pe făraș la CFR Cluj. Nu doar că suporterii i-au cerut demisia după meci, dar și Neluțu Varga ia în calcul să îl înlăture de pe banca tehnică.

ADVERTISEMENT

FANATIK a anunțat în exclusivitate că omul pe care patronul îl vrea să preia frâiele campioanei României . Din informațiile noastre, Varga a răbufnit la adresa staff-ului şi a fotbaliștilor după umilința cu Pyunik: „Nu se poate aşa ceva! Vă bateţi joc de tot!”, a tunat boss-ul lui CFR Cluj.