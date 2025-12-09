Răzbunare după 43 de ani!? Care este unul dintre cele mai așteptate meciuri de la Cupa Mondială din 2026

ADVERTISEMENT

În urmă cu câteva zile, FIFA a organizat tragerea la sorți pentru grupele de la turneul final a Campionatului Mondial din 2026, care se va desfășura în SUA, Canada și Mexic. Vara lui 2026 va aduce iubitorilor de fotbal câteva meciuri extrem de interesante, însă unul are o simbolistică aparte. Este vorba despre Algeria – Austria, din grupa J.

Austria, bântuită de „rușinea de la Gijon”. Algeria este gata să se răzbune! Ce s-a întâmplat în 1982

Turneul final din 1982 s-a desfășurat în Spania, iar finala a avut loc la Madrid, pe Santiago Bernabeu, între Italia și Germania de Vest. Peninsularii s-au impus cu 3-1 și deveneau pentru a treia oară în istorie campioni mondiali, însă deznodământul acestei competiții putea fi cu totul diferit, iar totul a plecat de la un meci din grupe, dintre Germania de Vest și Austria.

ADVERTISEMENT

Cele două echipe germanice au evoluat într-o grupă alături de Chile și Algeria, cea din urmă fiind una dintre surprizele plăcute. Naționala africană a învins Germania în prima rundă, însă a fost învinsă de Austria în etapa secundă. În ultimul meci, contra lui Chile, algerienii au condus cu 3-0 încă din prima repriză, iar la final au câștigat cu 3-2. Din cauza celor două goluri primite de la sud-americani, calculul devenise simplu: Germania trebuia să bată la unul sau două goluri diferență pentru a merge cu Austria la braț în următoarea fază a competiției.

Deoarece meciul Algeriei s-a disputat pe 24 de iunie, iar cel dintre Germania și Austria cu o zi mai târziu, partida de la Gijon s-a desfășurat într-o singură direcție și a fost caracterizat drept un blat tacit din cauza lipsei de combativitate. Nemții au deschis scorul rapid, în minutul 11, iar din acel moment niciuna dintre echipe nu a mai atacat poarta adversă cu înverșunare, iar pasele în spate, de-a latul terenului și în propria jumătate de teren au fost la ele acasă. Ambele echipe erau mulțumite cu scorul de 1-0, iar meciul s-a terminat exact așa, cu cele calificându-se pentru următoarea serie de grupe și lăsând-o pe Algeria acasă, deși câștigase patru din șase puncte posibile (n.r. – deoarece la acea vreme victoria era contorizată cu doar două puncte).

ADVERTISEMENT

Acum, la 43 de ani distanță, Algeria și Austria sunt din nou colege de grupă, iar africanii ar putea să-și ia revanșa în mod direct pentru jocul lipsit de fair-play din 1982. Celelalte două componente din Grupa J sunt Argentina și Iordania.

ADVERTISEMENT

Cum au reacționat fanii, comentatorii și jurnaliștii din presa mondială după Germania de Vest – Austria 1-0

Încă din prima repriză, după ce s-a văzut clar intenția celor de pe teren de „a omorî” partida, fanii și-au pierdut răbdarea. Sătui de pase înapoi și atacuri la alibi, fanii prezenți pe stadionul „El Molinón” din Gijon, majoritatea de naționalitate spaniolă și algeriană, au început să fluiere orice atingere de balon a celor două echipe, strigând „Fuera!” (n.r. – Afară!) și „¡Qué vergüenza!” (n.r. – Ce rușine!).

Comentatorii TV din unele țări și-au întrerupt comentariul în semn de protest pentru ceea ce se întâmpla pe teren, iar presa mondială a numit acest meci din 25 iunie 1982 drept „Rușinea de la Gijon” și a fost caracterizat ca „Unul dintre cele mai murdare momente din istoria Cupei Mondiale” și „O înțelegere tacită, dar evidentă”.

ADVERTISEMENT

Ce efecte uriașe a avut „Rușinea de la Gijon”. FIFA a schimbat regulamentul

Imediat după cele întâmplate, Federația Algeriană de Fotbal a depus o plângere oficială la FIFA, în care a reclamat că fotbalul african este tratat cu dispreț. În primă fază, forul internațional nu a intervenit, însă în urma presiunilor meciul de la Gijon dintre Germania de Vest și Austria a schimbat regulamentul, care continuă și până în zilele noastre.

Începând cu Campionatul Mondial din 1986, regulamentul FIFA spune că ultimele meciuri din grupă se joacă de la aceeași oră, pentru a evita orice fel de armistițiu între două echipe ce se califică împreună cu ajutorul unui rezultat, doar pentru că știu deja rezultatul din celălalt meci al grupei.

România a fost într-o situație asemănătoare de curând. Ce s-a întâmplat la EURO 2024

„Tricolorii”, alături de Edi Iordănescu, s-au calificat la turneul final de pe primul loc, au câștigat grupa din Germania și au mers până în optimi, unde au fost eliminați de Olanda.

După două etape, toate cele trei echipe din grupă (România, Ucraina, Belgia și Slovacia) aveau trei puncte. Rezultatele au făcut ca România și Slovacia, care se întâlneau în etapa a treia, să se califice în optimi, indiferent de rezultatul din cealaltă partidă, în cazul unui egal. însă jocul prestat nu a fost unul care să lase loc de interpretări. Bineînțeles că nimeni nu a mai riscat în ultimul sfert de oră, însă Slovacia a venit în fața României cu gândul la victorie, iar în cazul unei înfrângeri, echipa lui Edi Iordănescu ar fi fost trimisă acasă.