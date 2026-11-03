Sport

„Răzbunare” după Balonul de Aur! Lamine Yamal a depășit recordul lui Kylian Mbappe

Bogdan Mariș
04.11.2026 | 00:07
Razbunare dupa Balonul de Aur Lamine Yamal a depasit recordul lui Kylian Mbappe
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Lamine Yamal (19 ani) a înscris contra lui Aston Villa și a depășit recordul lui Kylian Mbappe. FOTO: Hepta
Lamine Yamal a înscris în partida Barcelona - Aston Villa din Champions League și a depășit un record deținut de Kylian Mbappe.
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Lamine Yamal (19 ani) a deschis scorul în minutul 7 al partidei dintre Barcelona și Aston Villa, iar reușita de pe Camp Nou a fost cea de-a 14-a în competiție pentru starul catalan. Astfel, acesta a devenit fotbalistul care înscrie cele mai multe goluri în competiție înainte de a împlini 20 de ani, record deținut până acum la egalitate cu Kylian Mbappe.

Lamine Yamal a doborât recordul lui Kylian Mbappe

Lamine Yamal a primit un cadou din partea lui Joao Gomes în minutul 7 al meciului Barcelona – Aston Villa. Pasa greșită trimisă de brazilian a ajuns exact la „decarul” catalanilor, care nu a refuzat oportunitatea și l-a învins pe portarul Suzuki. Reușita din meciul disputat marți a fost cea cu numărul 14 în competiție pentru starul catalan, care a devenit astfel fotbalistul care marchează cele mai multe goluri în Champions League înainte de a împlini 20 de ani.

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Yamal se afla până acum la egalitate cu Kylian Mbappe, cu 13 goluri până la vârsta de 20 de ani. Francezul a fost mult mai eficient, marcând de 13 ori în 23 de meciuri, în timp ce Yamal a avut nevoie de 37 de jocuri pentru a înscrie 14 goluri. Internaționalul spaniol și-ar putea îmbunătăți recordul, deoarece va împlini 20 de ani în vara anului viitor. Astfel, Yamal s-a „răzbunat” oarecum pe Mbappe după gala Balonului de Aur. Spaniolul era văzut ca principalul contracandidat al lui Harry Kane înainte de eveniment, însă a terminat pe locul 3, în urma fotbalistului de la Real Madrid.

Barcelona, emoții în prima repriză contra lui Aston Villa

Deși a deschis rapid scorul prin Lamine Yamal, Barcelona a avut emoții în prima repriză a meciului cu Aston Villa, Joan Garcia fiind nevoit să intervină în mai multe rânduri. După pauză însă, meciul a fost „rezolvat” de Raphinha, care a reușit o „dublă”. Mai întâi a punctat cu un șut deviat, iar apoi a împins balonul în poartă după o centrare excelentă a lui Joao Cancelo, stabilind scorul final, 3-0.

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Astfel, formația pregătită de Hansi Flick obține a doua victorie consecutivă după eșecul suferit în El Clasico. În campionat, catalanii au spulberat-o sâmbătă pe Alaves cu 6-1. Pentru campioana Spaniei urmează un duel complicat, în deplasare contra lui Atletico Madrid, partida fiind programată duminică, de la ora 22:00. Și formația lui Diego Simeone a evoluat marți seară în Champions League, fiind învinsă cu 2-0 de Bayern chiar pe Metropolitano.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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