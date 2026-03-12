Răzbunarea Chinei care ar zgudui economia globală. Blocada de 10 trilioane de dolari care ar pune în umbră criza din Strâmtoarea Ormuz

ADVERTISEMENT

Pe măsură ce prețurile petrolului au depășit la toate bursele pragul psihologic de 100 de dolari pe baril, atenţia analiştilor s-a concentrat și mai intens asupra situaţiei din Strâmtoarea Ormuz, în condiţiile în care 20% din petrolul exportat la nivel mondial și 20% din comerțul cu gaze naturale lichefiate (GNL) se desfăşurau prin această zonă.

Înainte de război, în jur de 100 de nave de transport marfă treceau prin Strâmtoarea Ormuz într-o zi obișnuită, între 60 și 70% dintre aceste nave fiind petroliere și transportoare de GNL, procente care subliniază rolul dominant al Orientului Mijlociu pe piețele energetice globale. În plus, aproape 90% din cantităţile de țiței și GNL care trec pe aici sunt expediate către piețele asiatice, printre acestea numărându-se unii dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai Washingtonului, China. Închiderea strâmtorii Ormuz pune sub presiune marile economii ale lumii, dar Washington Post avertizează că există un alt potenţial embargo care, dacă ar fi pus în practică, ar face ca actuala criză a petrolului să pară doar o furtună într-un pahar cu apă.

Acest potenţial embargo nu numai că ar putea provoca pagube mult mai mari economiei SUA și restului lumii, dar ar putea paraliza capacitatea americanilor de a fabrica majoritatea sistemelor lor de arme. ar afecta cel mai puternic China, deoarece Beijingul cumpără 80% din exporturile de petrol ale Teheranului, astfel că există temerea că Xi Jinping ar urma să pună presiune pe Donald Trump, pentru a compensa aceste pierderi.

Blocada ar duce la scăderea PIB-ului global cu 9,6%

Analistul Reuben F. Johnson, director de cercetare la Fundația Casimir Pulaski, spune că şi ar consta în blocarea Taiwanului, care ar fi astfel împiedicat să exporte cel mai valoros și căutat produs al său: cele mai sofisticate microcipuri din lume. Taiwanul produce în prezent aproximativ 90% dintre aceste microcipuri. Dacă această aprovizionare către marile economii și corporații ar fi întreruptă, producția majorităţii produselor pe care le folosim în viața de zi cu zi s-ar opri brusc. Aici sunt incluse laolaltă automobile, smartphone-uri, echipamente medicale avansate și sisteme informatice folosite atât de persoane fizice, cât și de companii.

Johnson mai afirmă că dacă Strâmtoarea Ormuz este artera energetică a lumii, Strâmtoarea Taiwan reprezintă centrul nervos al tehnologiei globale. Aceasta este principala rută comercială pentru produsele de înaltă tehnologie și bunurile de consum fabricate în Asia și care ajung pe rafturile magazinelor din SUA. Se estimează că aproximativ 20% din comerțul maritim global trece prin Strâmtoarea Taiwan, iar o blocadă ar însemna o scădere de 9,6% a PIB-ului global și ar paraliza baza industrială de apărare a SUA.

În cazul în care China ar izola Taiwanul de comerțul internațional, acest lucru ar însemna o lovitură gravă de 10,6 trilioane de dolari pentru economiile lumii într-un an. Experții în comerț care au vorbit cu The Washington Post estimează că aceasta reprezintă 9,6% din activitatea economică globală. La nivelul României asta se traduce într-o sumă de 60 de ori mai mare decât bugetul ţării noastre pe 2026.

Armata SUA este dependentă de semiconductorii din Taiwan

Însă entitatea cea mai grav afectată și care ar suferi un impact devastator ar fi armata SUA. Semiconductorii din Taiwan sunt elemente esențiale ale sistemelor de rachete, avioane de vânătoare și sateliților GPS. Armata americană se bazează pe Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) pentru majoritatea sistemelor sale, dar produsele companiei sunt, de asemenea, esențiale pentru tehnologiile avansate de apărare bazate pe inteligență artificială pe care Washingtonul se bazează pentru a menţine avansul competitiv al armatei SUA.

Un raport al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), cu sediul la Washington, DC, concluziona în iunie 2022 că SUA se bazează aproape în totalitate pe instalațiile din Taiwan pentru producerea celor mai avansați semiconductori pentru inteligența artificială. „Nu vrem să exagerăm precaritatea poziției noastre, dar având în vedere că marea majoritate a cipurilor de ultimă generație sunt produse la o singură fabrică, separată de doar 200 km de principalul nostru competitor strategic, China, trebuie să reevaluăm semnificația rezilienței și securității lanțului de aprovizionare”, este avertismentul lansat de preşedintele Comisiei Naţionale de Securitate pentru Inteligenţă Artificială.