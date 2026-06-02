Răzbunarea croatului! Motivul pentru care atacantul care a punctat de două ori în barajul Voluntari – Hermannstadt a „mușcat” din adversari

Deși golurile sale au venit din penaltyuri, atacantul de 27 de ani a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, hărțuind în permanență apărarea oaspeților.

Hermannstadt l-a dat afară pe Babic după un sezon

Babic a avut o motivație suplimentară contra echipei din Sibiu, deoarece a fost dat afară de la Hermannstadt, în urmă cu trei ani. Croatul, format la Academia lui Dinamo Zagreb, a jucat un singur sezon la Sibiu, fiind disponibilizat după 23 de meciuri, în care amarcat un singur gol.

Hermannstadt l-a dat afară pe Babic pentru a-i face loc în lot lui Gabi Iancu, revenit în România după o experiență mai puțin reușită în Rusia. Croatul a plecat în Slovenia, la Radomje, iar apoi a revenit în țara natală, la Rudes, însă după numai un an s-a întors în România.

El a semnat cu Șelimbăr, echipă de lângă Sibiu, unde a făcut un sezon excelent. Babic a marcat de 15 ori în 23 de partide, fiind unul dintre cei mai buni atacanți din liga secundă în sezonul 2024-2025, fapt care l-a adus în atenția mai multor formații.

Atacantul e fost internațional de tineret al Croației

FC Voluntari a reușit să-l transfere din postura de fotbalist liber de contract și, în ciuda unui debut șovăielnic, croatul a reușit să termine sezonul ca golgheter al echipei, cu 11 goluri marcate, cu cinci goluri mai mult decât Nemec și Roman, concurenții săi direcți pe postul de atacant central.

Matko Babic este fost internațional U21(3 selecții), care a fost format la academia de tineret a clubului Dinamo Zagreb. El e cotat la 175.000 euro pe site-urile de specialitate, iar în CV-ul său se regăsesc echipe ca NK Zagreb, NK Rudes, NK Lokomotiva, HNK Rijeka, toate din Croația, Karvina din Cehia, PAEEK și AEL Limassol din Cipru. În sezonul 2019-2020, Babic a câștigat Cupa Croatiei alături de HNK Rijeka.

Pe adresa lui Babic există deja oferte, inclusiv din SuperLiga României, dar FC Voluntari exclude varianta unui transfer.