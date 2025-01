Răzbunarea lui Culiță Sterp! Ultima lovitură pe care i-a dat fostei soții, Carmen de la Sălciua, după ce a refuzat să o plătească: „Nu am avut nimic de câștigat”

Culiță Sterp i-a dat o nouă lovitură fostei soții, Carmen de la Sălciua. În urmă cu câteva zile, artistul s-a răzbunat până la capăt după ce interpreta de muzică de petrecere s-a plâns că ex-partenerul ei a încasat toții banii din YouTube, aferenți melodiilor scoase de cei doi împreună, compoziții ale lui Carmen de pe vremea când erau împreună!

Ultima lovitură dată de Culiță Sterp lui Carmen de la Sălciua: a șters și ultimul clip pe care îl aveau împreună

Ce a făcut, mai exact, ? Culiță Sterp a recurs la un ultim gest de sfidare față de solicitările făcute de Carmen și a șters și ultimul clip oficial pe care îl aveau împreună, cel la care s-au adunat peste 60 de milioane de vizualizări.

Este vorba despre piesa „Se oprește timpul”, unul din cele mai de succes cântece ale celor doi artiști, a cărui orchestrație a fost făcută de Nek, compozitorul și producătorul muzical cu care Carmen de la Sălciua colaborează și în prezent.

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, Culiță ar fi păstrat clipul mai sus amintit întrucât nu ar fi avut o obligație legată de Carmen de la Sălciua, parte din drepturile financiare revenindu-i lui Florin Nek.

Producătorul care a făcut orchestrația piesei, Florin Nek, se delimitează de scandal: „Eu nu am avut nimic de pierdut, nici de câștigat. Nu am avut niciun drept financiar”

Lucrurile se pare că stau nițel diferit. Și în cazul acestei melodii, se pare că tot Carmen de la Sălciua trebuia să beneficieze de pe urma monetizării vizualizărilor de pe YouTube. Contactat de FANATIK pentru a lămuri recenta mutare făcută de Culiță în ”războiul” cu Carmen pe banii pe care cântăreața nu i-a mai primit, Nek ne-a zis că el nu are nicio implicare, că nu avea niciun drept bănesc, așa cum se știa inițial.

„Eu am produs melodia pentru ei, nu pentru mine. Eu nu am avut niciun drept financiar, nu, nu. Întrebați-l pe Culiță de ce a făcut asta. Eu nu am avut nimic de pierdut pentru că el a șters acel clip și nici de câștigat. Asta e problema lor. Nu știu ce s-a întâmplat, sincer, de ce a șters și acea piesă.

Eu cu Carmen nu vorbesc despre astea. Noi acum vom lansa vineri (n. red.: pe 24 ianuarie) o piesă, dar mai mult nu pot să spun despre ce s-a întâmplat, nu știu ce s-a întâmplat. Nu am avut absolut niciun drept financiar. Eu doar am lucrat piesa, am făcut doar orchestrația. Compoziția este a lui Carmen”, a declarat producătorul muzical Florin Nek, în exclusivitate pentru FANATIK.

Toate videoclipurile de pe a lui Culiță Sterp pe care artistul le avea cu Carmen de la Sălciua au fost șterse, asta după ce care îi reveneau din încasările de care s-a bucurat hațeganul din vizualizări.

Câți bani ar fi încasat Culiță din vizualizările melodiilor compuse de fosta soție. Carmen, zero dolari de la Sterp

Culiță ar fi luat din vizualizări în jur 200.000 de dolari. Doar pentru „Se oprește timpul” (62 de milioane de vizualizări în 2024), Culiță Sterp ar fi încasat, conform calculelor noastre, undeva la 115.000 de dolari. Pentru „Banii sau iubirea” (33 de milioane vizualizări), trebuia să primească de la YouTube vreo 60.000 de dolari, iar pentru clipul piesei „Nu te întoarce iară” (11 milioane vizualizări), undeva la 20.000 de dolari.

Carmen de la Sălciua a amenințat încă de anul trecut că va face tot posibilul pentru a afla cum poate reintra în posesia clipurilor respective sau măcar să primească partea ei de bani, dat fiind că sunt compozițiile ei.

Culiță Sterp a fost contactat de FANATIK pentru a comenta acest scandal fără sfârșit, dar, ca de obicei, nu a dat curs solicitării noastre.