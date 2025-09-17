Sport

Răzbunarea lui Lionel Messi! Superstarul argentinian a făcut din nou show în MLS

Victorie clară pentru Inter Miami în MLS. Cum s-a descurcat Lionel Messi. Fostul jucător de la Barcelona a primit un nou trofeu.
Alex Bodnariu
17.09.2025 | 11:40
Razbunarea lui Lionel Messi Superstarul argentinian a facut din nou show in MLS
Răzbunarea lui Lionel Messi! Superstarul argentinian a făcut show în MLS

Lionel Messi se simte de minute la Miami. Superstarul argentinian a înscris un gol și a dat o pasă decisivă în victoria pe care echipa sa a obținut-o cu 3-1 în fața celor de la Seattle Sounders. Inter și-a luat revanșa pentru finala pierdută în urmă cu doar două săptămâni în League Cup.

Inter Miami, victorie clară în MLS. Lionel Messi a marcat din nou pentru echipa din Florida

Inter Miami a început perfect partida de pe teren propriu cu Seattle Sounders. Jordi Alba a deschis scorul în minutul 12, după o pasă perfectă de la fostul său coleg de la Barcelona, Lionel Messi, iar până la finalul celor 45 de minute argentinianul a marcat și el.

Ian Fray a dus scorul la 3-0 după pauză. În minutul 69, oaspeții au redus din diferență prin Vargas, însă Seattle nu a reușit să mai marcheze până la final, iar Inter Miami a câștigat partida cu 3-1 și a urcat pe locul 5 în MLS, în Conferința de Est.

Lionel Messi, declarat omul meciului în Inter Miami – Seattle Sounder 3-1

Lionel Messi a fost declarat omul meciului în Inter Miami – Seattle Sounders 3-1. Superstarul argentinian a primit trofeul la finalul celor 90 de minute, după ce a marcat un gol și a dat un assist în prima repriză. Multiplul câștigător al Balonului de Aur a ajuns la cota 20 în acest sezon.

„A fost important, dincolo de starea noastră de spirit, să obținem victoria împotriva unui adversar puternic, care ne-a luat șansa de a câștiga un trofeu în urmă cu câteva săptămâni. Am înțeles meciul și am jucat exact cum trebuia”, a declarat antrenorul celor de la Inter Miami, Javier Mascherano.

Pentru Inter Miami a fost o adevărată revanșă. Echipa din Florida a pierdut, în urmă cu două săptămâni, finala League Cup cu 0-3 în fața celor de la Seattle Sounders. Lionel Messi speră să își continue forma foarte bună și în următoarele partide și, de ce nu, să câștige un nou trofeu înainte de Campionatul Mondial.

