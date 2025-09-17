Răzbunarea lui Lionel Messi! Superstarul argentinian a făcut din nou show în MLS

Superstarul argentinian a înscris un gol și a dat o pasă decisivă în victoria pe care echipa sa a obținut-o cu 3-1 în fața celor de la Seattle Sounders. Inter și-a luat revanșa pentru finala pierdută în urmă cu doar două săptămâni în League Cup.

Inter Miami, victorie clară în MLS. Lionel Messi a marcat din nou pentru echipa din Florida

Inter Miami a început perfect partida de pe teren propriu cu Seattle Sounders. Jordi Alba a deschis scorul în minutul 12, după o pasă perfectă de la fostul său coleg de la Barcelona, Lionel Messi, iar până la finalul celor 45 de minute argentinianul a marcat și el.

Ian Fray a dus scorul la 3-0 după pauză. În minutul 69, oaspeții au redus din diferență prin Vargas, însă Seattle nu a reușit să mai marcheze până la final, iar Inter Miami a câștigat partida cu 3-1 și a urcat pe locul 5 în MLS, în Conferința de Est.

Lionel Messi, declarat omul meciului în Inter Miami – Seattle Sounder 3-1

Lionel Messi a fost declarat omul meciului în Inter Miami – Seattle Sounders 3-1. Superstarul argentinian a primit trofeul la finalul celor 90 de minute, după ce a marcat un gol și a dat un assist în prima repriză. Multiplul câștigător al Balonului de Aur a ajuns la cota 20 în acest sezon.

„A fost important, dincolo de starea noastră de spirit, să obținem victoria împotriva unui adversar puternic, care ne-a luat șansa de a câștiga un trofeu în urmă cu câteva săptămâni. Am înțeles meciul și am jucat exact cum trebuia”, a declarat antrenorul celor de la Inter Miami, Javier Mascherano.

Pentru Inter Miami a fost o adevărată revanșă. . Lionel Messi speră să își continue forma foarte bună și în următoarele partide și, de ce nu, să câștige un nou trofeu înainte de Campionatul Mondial.